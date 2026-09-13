離台北半小時的隱世仙境！烏來溫泉小旅行「泡湯+美景」放鬆小旅行

【FunTime小編群】天氣逐漸轉涼，早上醒來都能感受到微微的涼意，啊～這正是泡湯的好時機呀！那麼說到泡湯，在北台灣朋友們絕對都對烏來不陌生，因為這裡正是個泡湯的好去處呢，除了泡湯外烏來也有許多特色景點還有烏來必吃的美食，今天小編就要一次介紹給大家啦。

烏來溫泉區 。

烏來溫泉區

烏來溫泉區 。

「烏來溫泉」泉質屬於碳酸氫鈉泉，而碳酸氫鈉泉又稱「重曹泉」，因含有碳酸氫鈉的成份，能夠軟化角質層，泡在其中彷彿浸在天然的化妝水裡，據說經常泡此湯能對皮膚進行滋潤。除了優渥的泉質，烏來另一項優勢就是你可以邊泡湯邊欣賞美麗的南勢溪以及烏來山的美景了，整個烏來溫泉區群山環繞，中間還有條南勢溪潺潺而流，有著這樣得天獨厚的美景以及泉質，難怪有這麼多人對烏來溫泉情有獨鍾。

烏來景點

烏來老街

烏來老街 。

「烏來老街」是大家來到烏來時第一個映入眼簾的景點，整條老街並不長，慢慢走15分鐘內絕對走的完，雖然老街不大，但是卻集中了許許多多的特色美食，像是Q彈的馬紹米血糕，香味四溢的雅各山豬肉香腸都是烏來老街著名的排隊美食！

地址：新北市烏來區烏來街12號

營業時間：平日10:00-17:00；假日10:00-18:00

內洞國家森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區 。

喜歡森林、瀑布和自然景觀的朋友，來到烏來也可以順遊「內洞國家森林遊樂區」！園區擁有豐富的森林生態與溪流瀑布景觀，沿著步道漫步在山林之間，可以享受被綠意包圍的療癒時光。相比烏來老街的熱鬧氛圍，內洞更適合喜歡親近自然、享受森林芬多精的旅人。

小編小提醒：內洞國家森林遊樂區屬於山區景點，出發前建議先確認官網最新開放狀況及天候資訊。

地址：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號

營業時間：平日08:00-17:00；假日07:00-17:00農曆除夕公休

門票：

烏來美食

烏來老街美食

烏來雅各山豬肉香腸

烏來雅各山豬肉香腸 。

烏來是泰雅族聚落，因此也有許多原住民的傳統美食，其中最具代表性的就是「烏來雅各山豬肉香腸」啦。雖然它位在烏來老街的最尾端，但是它的排隊長度可是烏來老街中數一數二長的呢，雅各山豬肉香腸主打的就是最純正的原住民口味，以最純正的山豬肉為原料製作，提供生蒜以及獨特調製的醬料讓饕客們自由搭配，風味獨特，絕對是到烏來必吃的美食。

地址：新北市烏來區烏來街84號（老街末端，近攬勝大橋）

營業時間：平日10:00-19:00（星期四至18:00）；假日10:00-20:00

電話：0955-167-796

馬紹米血糕

馬紹米血糕 。

另一個與雅各山豬肉香腸在排隊長度上並駕齊驅的烏來美食就是這個「馬紹米血糕」！馬紹米血糕是許多人來到烏來老街會直衝的美食名店，這裡的米血糕厚度足足有4公分厚，搭配上滿滿的花生粉、香菜、蒜頭，大口吃起來就是兩個字「過癮」。

地址：新北市烏來區烏來街123號（老街前半段）

營業時間：平日12:30-19:30；假日12:00-19:30（售完為止）

烏來周邊美食

桂山發電廠冰品部

桂山發電廠冰品部 。

最後一站一定要去的就是「桂山發電廠」啦！桂山發電廠是每個人必定會排上的行程之一，原因無他，就是為了那一支12元的枝仔冰，桂山發電廠的枝仔冰有花生、百香果、鳳梨、牛奶、紅豆、綠豆、芋頭、米糕、清冰，等九種口味，這些枝仔冰原先是賣給自家員工，後來口耳相傳，便成為了烏來地區必吃的美食之一。

地址：新北市新店區桂山路34號

營業時間：約3~10月販售，平日08:30-17:00；假日09:00-18:00

電話：02 2666-5675

延伸閱讀>>【2026烏來一日遊】天冷泡湯去！溫泉附近景點、烏來老街美食

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」