一顆3元水餃太扯！ 新北超佛心銅板美食「迴龍水餃」酸辣湯、四神湯只要30元

水餃一顆只要3元，酸辣湯一碗也只要30元，第一次看到價目表真的以為自己穿越回20年前！

上次分享樹林4元黑豬肉水餃，有網友底下留言推薦這間「迴龍水餃」。「迴龍水餃」位在新北樹林龍興街市場旁，龍華科技大學附近，以前可是許多學生共同的回憶。聽說以前念龍華的學生，午餐、晚餐不知道吃什麼，就直接來這裡報到，一大盤水餃配碗酸辣湯，不到百元就能吃超飽，完全就是窮學生的救星。現在物價一路飆漲，竟然還能找到這種佛心價格，真的太難得了！

迴龍水餃｜交通位置

迴龍3元水餃，店面就是很傳統的小吃店，沒有華麗裝潢，但乾乾淨淨，充滿老店的生活感。

迴龍3元水餃

📍 地址：新北市樹林區龍興街31巷17號

☎️ 電話：02-2676-2991

🕘 營業時間：08:30－19:00（週日公休）

迴龍水餃｜用餐環境

我們平日中午來，店內幾乎坐滿，用餐的人桌上幾乎都是一大盤水餃；外面排隊外帶的人更是沒停過，工作人員從包水餃、下鍋、撈起、裝盤，手幾乎沒有休息過。

最有趣的是，隔壁桌一位看起來像天天報到的大哥笑著跟我們說：「不要分享啦！等等又要排更久！」一句話就知道，這間店到底有多受在地人喜歡。

迴龍水餃｜菜單價格

這裡賣的品項很簡單，有水餃、酸辣湯、四神湯、貢丸湯、紅茶、奶茶，現在居然還有30元的湯品，真的很少見。

*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

迴龍水餃｜餐點品嚐

水餃

水餃雖然不是特別大顆，但以北部來說，這個價格真的很有競爭力。 外皮比一般水餃厚一點，吃起來Q彈有嚼勁，剛煮起來熱呼呼的，每一顆都飽滿扎實。

內餡是豬肉搭配高麗菜，店家本身就有調味，不用沾醬就很有味道；如果平常吃比較重口味，也可以再搭配醬油、辣椒，風味又更有層次。3元一顆真的沒有什麼好挑剔，反而會讓人忍不住一直夾下一顆。

貢丸湯

湯頭清爽順口，不會過鹹，貢丸咬起來紮實有彈性，30元能喝到熱湯又有四顆貢丸，搭配水餃剛剛好。不過沒有加芹菜香菜，感覺少了一味，哈！

現在隨便一份便當都要一百多元，但在這裡，百元還有找，就能吃得很有飽足感。難怪附近學生、上班族、在地居民都一直來，價格真的太佛心。如果剛好來到迴龍、樹林或龍華科技大學附近，真的很推薦來試試這間老字號水餃店。

迴龍水餃

地址：新北市樹林區龍興街31巷17號

電話：02-2676-2991

營業時間：08:30－19:00（週日公休）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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