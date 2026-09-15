三峽30年老店！超大顆鮮蚵配上鮮甜魚肉湯，在地人的台式早午餐

最近搭著三鶯線來踩點，從長壽山站2號出口走不到1分鐘，就發現這間不少在地人推薦的「賴蚵仔之家」。沒有華麗裝潢，也沒有網美風格，就是一家默默賣了30年的老店，從早上6點多開始營業，不少人早餐就是一碗魯肉飯配蚵仔湯。

我們中午來訪，店內坐滿不少熟客，看得出是在地人口耳相傳的人氣小吃。

賴蚵仔之家｜交通位置

如果搭乘三鶯捷運，從長壽山站2號出口出站後右轉，走幾步路就能抵達，交通真的非常方便。顯眼的大紅色布條扛棒，就知道沒有找錯地方。

📍賴蚵仔之家

🏠 新北市三峽區介壽路三段196號

🕖 06:30－13:30（週日公休）

🚇 三鶯捷運長壽山站2號出口步行約1分鐘

賴蚵仔之家｜用餐環境

店內就是傳統台式小吃店。沒有特別裝潢，環境也不是走乾淨明亮路線。如果本身比較有潔癖，可能需要先有心理準備。不過這也是不少老店共同特色，重點還是在餐點本身，來這裡的人幾乎都是衝著好味道而來。

賴蚵仔之家｜菜單價格

價格算是很親民。有蚵仔湯、乾蚵、蚵仔麵、蚵仔米粉、蚵仔冬粉、魚肚湯、魚皮湯、魯肉飯等，在現在物價來說算是相當佛心。*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

賴蚵仔之家｜餐點品嚐

魯肉飯

魯肉飯肥瘦比例剛剛好，比較偏向是肉燥，滷汁鹹香帶點膠質，只是滷汁有點太多，吃到最後米飯有點太濕。

乾蚵

蚵仔每一顆都非常飽滿，裹上薄粉，入口完全沒有腥味，只有滿滿鮮甜。搭配底下的薑絲、蔥花，再淋上店家特製醬油膏，最後撒上香噴噴油蔥酥，簡單卻非常對味。蚵仔滑嫩又帶著海味鮮甜，喜歡吃 蚵仔的人一定會很滿足。

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無刺虱目魚肉湯

湯頭看起來清澈，喝起來卻充滿魚肉鮮甜，不需要過多調味，就能喝到自然鮮味。裡面的虱目魚肉給得不少，而且都是無刺魚肉，吃起來很方便，魚肉細嫩又沒有土味。炎熱天氣喝起來反而很舒服，整碗一下子就喝光。

賴蚵仔之家沒有漂亮裝潢，也不是舒適型 餐廳，但如果你試試在地30年的老味道，那就值得來一趟。尤其是超大顆鮮蚵、無刺虱目魚肉湯，都讓人留下深刻印象。

如果搭三鶯捷運來玩，不妨從長壽山站2號出口走過來，吃一碗在地人每天都在吃的老店小吃，相信你也會愛上這份樸實又真材實料的美味。

賴蚵仔之家

地址：新北市三峽區介壽路三段196號

時間：06:30－13:30（週日公休）

交通：三鶯捷運長壽山站2號出口步行約1分鐘

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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