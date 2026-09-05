福隆一日遊必吃！貢寮美食【卯起來吃】卯澳漁港平價海鮮，高CP值推薦

上次造訪完馬崗漁港後，Ann榜哥一家四口便默默將鄰近的卯澳漁港列入口袋名單，心想一定要找個假日再來好好走走。沒想到第一次來到這座新北市最小的漁港，竟然比想像中還要熱鬧！雖然漁村不大，卻聚集了不少人氣海鮮 餐廳，每到用餐時間幾乎都是座無虛席。這次我們選擇了網路評價不錯的 【卯起來吃】，品嚐新鮮又平價的海鮮料理，也順便分享這次的用餐心得，提供給準備來福隆、卯澳漁港遊玩的朋友參考。

卯起來吃-交通位置

開車來訪卯起來吃的朋友可直接使用導航即可抵達，餐廳前面有很大的空地可停放愛車，但用餐時段，這一大片停車場很容易停滿；也有不少朋友選擇從福隆舊草嶺隧道－舊草嶺環狀線騎著自行車前來。

卯起來吃-室內裝潢

卯起來吃為兩層樓的用餐空間，房子的主構造也是卯澳漁港很有名的石頭屋。這棟建築可也是有百年歷史喔！

室內有提供冷氣，一、二樓都有提供用餐座位，進入餐廳先跟店家報人數，有空位的時候店家都會馬上安排座位，若客滿就要在外面稍微等候。

卯起來吃-菜單

卯起來吃的餐點選擇有主食類、小菜/炒菜/炸物、鮮食材、飲料等可以選擇。用餐時間及低銷沒有太多的限制，上菜速度快所以翻桌率也算快。

卯起來吃-餐點

簡單分享我們一家四口來這點選的餐點。

卯起來吃-小卷米粉

內有超大隻的小卷、鮑魚、新鮮時蔬等食材，湯頭鮮甜不死鹹，重點是份量很大碗才150元，CP值真的很高！饕客來用餐，基本上每桌都會出現一碗小卷米粉。

卯起來吃-海鮮麵

海鮮麵也是CP值高的餐點選擇，內有小卷、鮮蝦、鮑魚、新鮮時蔬等食材，湯頭同樣都是鮮甜不死鹹。

卯起來吃-蒜蝦冬粉

蒜蝦冬粉這道餐點深受Ann榜哥一四口的喜歡，檸檬妹不吃蒜頭的人都覺得這道菜很好吃。蝦子很新鮮Q彈，冬粉鋪在盤底，完美吸附了蒜蓉醬汁與蝦子釋放的海鮮精華，口感入味且十分有飽足感。

卯起來吃-涼拌海菜

超級開胃好吃的涼拌海菜也是我們很推薦的一道餐點，清脆爽口、蒜香濃郁、配料也很豐富。

卯起來吃-蒜蓉鮑魚

使用的鮑魚是以在地現撈的「貢寮鮑」，結合濃郁的蒜蓉醬蒸煮，整體的口感彈牙鮮甜、蒜香四溢的極致海味。

卯起來吃-石花凍

卯起來吃的飲品石花凍很濃郁好喝，檸檬妹超愛他們家的石花凍，我們都離開 餐廳去吃一旁的石花凍刨冰，準備離開卯澳漁港，她還吵著要再買卯起來吃的石花凍回車上喝。

卯起來吃-周邊景點

位在卯澳漁港內的卯起來吃，吃飽飯後也還能再走去一旁的轉角刨冰店，品嘗超消暑的石花凍刨冰，他們家的荔枝波波球真的超特別！

也推薦大家能漫步在小小卯澳漁村內走走，除了石頭厝之外，還有不少驚喜。

一旁的馬崗漁港、福隆海水浴場、三貂角燈塔走走或是到選擇到福隆舊草嶺隧道－舊草嶺環狀線騎乘自行車，再來品嘗福隆車站附近的小吃美食。

營業時間：平日10:00-18:00 假日10:00-18:30(週二休)

營業地址：新北市貢寮區福連里福興街2號

營業電話：0955-188-359

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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