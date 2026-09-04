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肉控暴動！ 排隊名店新品牌「有喜炭火」進駐中和環球 美食街就能吃到「現烤和牛漢堡排」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
和牛漢堡排定食。圖／有喜炭火提供
和牛漢堡排定食。圖／有喜炭火提供

把神級美味變日常！ 曾引進超人氣排隊名店「漢堡排 嘉」的新誥餐飲集團，推出全新自有品牌「有喜炭火」，於9月4日正式插旗Global Mall 中和環球購物中心的美食街。

圖／有喜炭火提供
圖／有喜炭火提供

「有喜炭火」破天荒將「炭火料理」概念搬進百貨美食街，堅持採「現點現烤」模式，透過高溫直火對決，將肉品表面烤出微微焦脆的迷人色澤，同時完美封鎖內部肉汁，讓家庭客、逛街民眾在日常聚餐中，就能擁有超高CP值享受！

必吃包含「日本和牛」口味，也貼心提供「豬肉漢堡排」選項，更延伸出多樣化的肉食版圖，包含炭火牛排、豬梅花排以及金黃酥脆的烤雞腿排，搭配熱騰騰的白飯與味噌湯，飽足感直接拉滿。

炭火豬梅花排定食、牛排定食。圖／有喜炭火提供
炭火豬梅花排定食、牛排定食。圖／有喜炭火提供

有喜炭火特別推出了超邪惡的「炭火鐵板拌飯」，嚴選炭火火烤逼出油脂香氣的豬五花、雞肉，與白飯均勻混合後，再豪邁淋上品牌特製的濃郁燒肉醬汁，每一口米飯都吸飽了醬香與深邃的炭火香氣，絕對是讓人忍不住把碗底刮乾淨。

炭火烤豬五花拌飯定食、炭火烤雞肉拌飯定食。圖／有喜炭火提供
炭火烤豬五花拌飯定食、炭火烤雞肉拌飯定食。圖／有喜炭火提供

有喜炭火 中和環球店

．開幕日期： 2026年9月4日

．營業時間： 11：00～22：00

．餐廳地點： 新北市中和區中山路三段122號3F（Global Mall 中和環球美食街）

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