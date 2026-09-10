大稻埕半日遊｜別再只逛迪化街！睡飽再出發，老宅異國料理、珍珠開蚌DIY、防空洞咖啡廳這樣玩

這次小編沒有只逛迪化街、買伴手禮，而是從藏在老宅裡的土耳其料理開始，接著體驗超有開盲盒感的 Akoya 珍珠開蚌 DIY，最後鑽進由防空洞改造的復古咖啡廳聽卡帶、吃可頌。整條路線有美食、有手作，也有很有大稻埕味道的老屋空間，下午再出發也完全來得及，很適合情侶約會、朋友聚會，或想找一條不一樣的大稻埕半日遊路線的人。

大稻埕半日遊｜RAUM 三舍

RAUM 三舍：藏在迪化街老宅裡的土耳其料理

這次的大稻埕半日遊，小編先從位在迪化街老宅裡的「RAUM 三舍」開始。店面藏得比想像中低調，走進老屋之後，空間保留了大稻埕特有的老宅氣息，再加入異國料理元素，整體氛圍很有自己的個性。平日來也可能遇到客滿，想吃得悠閒一點，建議可以事先訂位。

圖／ReadyGo

小編最推薦店家的自製扁麵包，剛上桌時帶著溫熱感，口感Q彈又有嚼勁，單吃就很香，拿來搭配濃郁滑順的鷹嘴豆泥更是對味。旁邊再配上酸香開胃的油封番茄、醃漬蔬菜或帶點辛香感的小食，整盤一起吃不會單調，反而越吃越涮嘴。

圖／ReadyGo

甜點則可以留一點胃給黑芝麻胡蘿蔔蛋糕，蛋糕體紮實濕潤，胡蘿蔔與堅果的口感很有層次，再加上黑芝麻香氣，甜度不會過於強烈。對我來說，這間很適合作為大稻埕行程第一站，先舒服吃頓午餐，再慢慢開始下午的散步行程。

RAUM 三舍



地址：臺北市大同區迪化街一段237號二進一樓



營業時間：週三、週四11:00–18:30；週五、週六14:00–21:00；週日14:00–19:30；週一、週二公休

大稻埕半日遊｜Makers’ Base Taipei

Makers’ Base Taipei：親手開蚌找 Akoya 珍珠

吃飽後，小編沿著迪化街繼續散步，來到這次最有記憶點的一站「Makers’ Base Taipei」。原本以為只是一般的飾品手作課程，沒想到竟然可以真的親手開蚌取珍珠，聽到這個體驗就讓人很想試一次。

圖／ReadyGo

開始前，老師會先簡單介紹海水珍珠、淡水珍珠的差異，以及珍珠形成方式，再從一大盆蚌殼中挑選自己的那一顆。真正撬開蚌殼的瞬間很有開盲盒的感覺，完全不知道裡面會出現什麼大小、顏色或形狀的珍珠，如果剛好開到光澤很漂亮的 Akoya 珍珠，真的會忍不住一直拿在手上看。

圖／ReadyGo

取出珍珠後，還可以依照自己的喜好搭配飾品配件，做成戒指、手鍊、項鍊、耳環或耳扣。過程不算太困難，即使平常很少做手作也能跟著老師慢慢完成，而且最後真的可以把自己親手開出的珍珠戴回家，紀念感比單純買現成飾品更強。很推薦情侶、姐妹或朋友一起來，兩個人開到完全不同的珍珠也很有趣。

圖／ReadyGo

Makers’ Base Taipei



地址：臺北市大同區迪化街一段32巷2號



營業時間：週一、週四、週五11:00–19:00；週六、週日10:00–19:00；週二、週三公休

大稻埕半日遊｜SIDOLI RADIO 小島裡

SIDOLI RADIO 小島裡：鑽進防空洞聽卡帶

最後一站，小編來到靠近大稻埕街區的「SIDOLI RADIO 小島裡」。如果只是從外面經過，可能會以為這裡是一間普通咖啡廳，但真正精彩的地方其實藏在地下室。沿著樓梯往下走，原本的防空洞被改造成充滿卡帶、黑膠與老式播放器的復古空間，一進去整個氛圍瞬間切換。

圖／ReadyGo

小編很喜歡店裡把「聲音」融進空間的方式，連菜單都設計成卡帶歌詞本，還能借用隨身聽和耳機，挑一卷卡帶坐下慢慢聽。戴上耳機之後，外面的迪化街人聲像突然被關掉，很像躲進一個只屬於自己的小房間，對喜歡復古物件的人來說真的很有趣。

圖／ReadyGo

下午茶小編推薦搭配一份巴黎人奶油可頌，外層烤得酥酥脆脆，咬下去有明顯的奶油鹹香，搭一杯燕麥拿鐵或店裡的咖啡剛剛好。這裡座位不算多，比較適合一到兩個人慢慢坐，如果想拍照、聽卡帶，建議也別把時間排得太趕，多留一點時間慢慢感受店裡的復古氛圍。

SIDOLI RADIO 小島裡



地址：臺北市大同區長安西路245號1樓



營業時間：週三、週四、週日10:00–18:00；週五、週六10:00–18:00、19:00–00:00；週一、週二公休

大稻埕半日遊行程表

13:00 【RAUM 三舍】 14:30 【迪化街散步】 15:00 【Makers’ Base Taipei】 16:30 【大稻埕街區散步】 17:00 【SIDOLI RADIO 小島裡】

大稻埕常見問題

Makers’ Base Taipei 的珍珠 DIY 需要提前預約嗎？

建議提前預約，手作體驗需要老師逐一指導開蚌與飾品製作，假日或人潮較多時段名額有限，建議先透過官方社群或電話預約，比較不會撲空。

RAUM 三舍需要訂位嗎？

建議訂位。店內屬於老宅空間，座位數有限，加上假日與熱門時段比較容易客滿，如果已經確定要把它排進大稻埕半日遊，先訂位會比較安心。

SIDOLI RADIO 小島裡適合久坐嗎？

如果主要想喝咖啡、聽卡帶、感受復古空間，安排約一到兩小時很剛好。店內座位不算多，部分座位也比較緊湊，比起長時間工作，更適合當作散步途中放慢步調的休息站。

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