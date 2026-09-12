瑞芳海線一日遊｜不擠九份老街！帶你解鎖5個山海秘境 麻婆豆腐披薩、奇岩秘境、無敵海景一路玩

來到瑞芳旅遊，很多人第一個想到的都是九份老街，但其實只要沿著東北角海岸走，還藏著一條景色完全不輸九份的「瑞芳海線一日遊」！這次小編從瑞芳火車站出發，先吃超反差的麻婆豆腐披薩，再一路往水湳洞前進，尋找大野狼、小綿羊和沙皮狗造型的天然奇岩，接著登上威遠廟、長仁亭俯瞰陰陽海與十三層遺址，最後直接坐進海景第一排喝下午茶。

如果你已經去過九份好幾次，或是想找一條人潮相對少、可以慢慢看山看海的瑞芳景點路線，這篇直接幫你把瑞芳美食、海線秘境與海景咖啡廳串成一日遊！

瑞芳海線一日遊第一站｜納涼·美痣

麻婆豆腐竟然變成披薩！先用超反差組合開啟瑞芳之旅

這趟瑞芳一日遊，沒有直接衝九份，而是先到瑞芳火車站附近覓食！藏在瑞芳美食廣場裡的「納涼·美痣」，是一間很有個性的小店，主打台灣鮮奶製作的手工霜淇淋、康普茶、冰滴咖啡等飲品，還能搭配同場販售的創意披薩一起吃。

圖/ReadyGo

其中最讓小編印象深刻的，就是「麻婆豆腐披薩」！第一次聽到這個組合真的有點問號，沒想到吃起來意外超搭。麻婆豆腐的鹹香與微辣搭上披薩餅皮，味道夠重卻不會互相打架，反而讓人一口接著一口。

圖/ReadyGo

吃完鹹食後，再來支濃醇的霜淇淋，配上一杯酸甜清爽的康普茶，瞬間把剛剛的濃郁感平衡掉。尤其夏天來瑞芳玩，第一站這樣安排真的很舒服。

地址：新北市瑞芳區瑞芳美食廣場4號攤位



電話：02-2406-2288



營業時間：週三至週日11:00－20:00（週一、二公休）

瑞芳海線秘境｜大野狼小綿羊岩石、沉睡沙皮狗岩

海岸邊玩找找看！天然海蝕岩竟然藏著三隻「動物」

吃飽後正式往海線前進！來到水湳洞附近，小編特地安排了「大野狼小綿羊岩石」，這裡不像一般熱門瑞芳景點有明顯的地標，而是要仔細觀察海岸的天然岩石。兩座奇岩隔著海蝕洞相望，從特定角度看，左邊就像一隻張開嘴巴的大野狼，右邊則像低著頭的小綿羊。找到正確角度後，還能透過海蝕洞把遠方的大海、基隆山一起框進畫面，完全就是天然形成的取景框。

圖/ReadyGo

更有趣的是附近還藏著另一隻「沉睡的沙皮狗」！走到較高處往下看，海岬岩石就像一隻趴在海邊睡覺的狗狗，配上後方大片藍色海面，真的越看越像。

圖/ReadyGo

不過這裡屬於天然海岸地形，部分位置岩石高低不平，為了找角度也可能需要走到較高處，拍照時一定要注意腳下，千萬不要為了取景太靠近邊緣。

地點：新北市瑞芳區濓新里（台二線濱海公路約79.1公里處、水湳洞漁港與陰陽海附近）

瑞芳海景秘境｜水湳洞威遠廟

不只看陰陽海！換個角度把C型彎與山海景色拍進同一張照片

接著往山上走，來到水湳洞的「威遠廟」。這一站很驚喜！因為不需要走太辛苦的登山步道，就能站在較高的位置欣賞整片瑞芳山海景色。

圖/ReadyGo

威遠廟左側倚著基隆山，前方直接面向東海，站在廟前視野非常開闊。往下看可以看到水湳洞漁港與著名的陰陽海，沿著山勢蜿蜒的濱海公路，還會形成漂亮的「C型彎」。

如果天氣夠好，遠方甚至能望見基隆嶼。尤其傍晚光線灑在海面上的時候，山、海、公路與聚落全部疊在一起，每換一個角度都像明信片一樣。

地址：新北市瑞芳區濓新里明里路7-1號

瑞芳隱藏版觀景台｜長仁亭

約100階就能解鎖！陰陽海、十三層遺址與群山同框

如果這趟瑞芳海線一日遊只能挑一個地方看全景，小編推薦把「長仁亭」放進名單裡。長仁亭藏在長仁社區較高的位置，從長仁活動中心康樂台旁的階梯往上走，大約幾分鐘就能抵達。雖然途中需要爬一段樓梯，但比起需要長時間健行的觀景秘境，這裡算是相對容易抵達。

圖/ReadyGo

真正走到上面，眼前景色完全值得！站在八角涼亭旁，可以近距離看到有「十三層遺址」之稱的水湳洞選煉廠遺址，再往遠處看則是陰陽海、基隆山、茶壺山等山海景觀。

地點：新北市瑞芳區濓新里長仁社區（可從長仁活動中心康樂台旁階梯步行前往）

瑞芳海景咖啡廳｜海立方

紅磚城堡＋第一排無敵海景，把午後時間留給大海

跑了一整天的瑞芳海線，最後一站來到海立方，還沒走進去，就會先被它很有特色的建築吸引。紅磚、帶點歐洲莊園與廢墟感的空間，加上前方幾乎沒有遮蔽物的遼闊海景，這樣的環境就很有度假感。

圖/ReadyGo

找個能看海的位置，點了店內招牌水果茶，搭配花生厚片坐下休息。厚片口味簡單，但花生香氣搭配吐司很適合當作下午的小點心；水果茶喝起來清爽，和眼前的海景更是絕配。

圖/ReadyGo

海立方最大的魅力，就是可以讓整趟行程慢下來。前面一路找奇岩、追海景、爬樓梯，最後什麼都不用趕，只要坐著喝飲料，看著海面發呆就好。

地址：新北市瑞芳區海濱路三巷



電話：02-2496-1300



營業時間：11:00－19:00（週二公休）

瑞芳最美海線秘境一日遊行程表

10:30 【納涼·美痣】挑戰超反差的麻婆豆腐披薩，再用鮮奶霜淇淋與康普茶消暑。 12:00 【大野狼小綿羊岩石】前往水湳洞海岸尋找天然奇岩，挑戰找出大野狼與小綿羊。 13:30 【水湳洞威遠廟】登高欣賞陰陽海、水湳洞漁港與C型彎。 14:30 【長仁亭】眺望十三層遺址、陰陽海與周邊群山。 16:00 【海立方】坐進海景第一排，享受午後海景時光。

瑞芳一日遊常見問題

瑞芳海線一日遊適合開車嗎？

這條路線的景點較分散，而且大多位於水湳洞、濱海公路及山區周邊，因此自行開車或騎車會比較方便。

大野狼小綿羊岩石容易找到嗎？

這裡屬於天然海蝕岩景觀，並不像一般觀光景點有非常明顯的入口與大型指標，需要從特定角度才能看出形狀。

瑞芳海線適合什麼季節去？

基本上一年四季都能安排，但因為這條路線最大的亮點就是海景，建議挑晴朗、能見度高的日子前往。

不想爬山也適合這條瑞芳一日遊嗎？

整體算是相對輕鬆的海線玩法，不需要安排長距離登山，不過部分景點仍有天然地形或階梯，需要基本步行能力。

瑞芳海線一日遊適合長輩或親子嗎？

整體來說可以，但要看同行者的體力狀況。像納涼·美痣、水湳洞威遠廟和海立方都比較輕鬆；若安排大野狼小綿羊岩、沙皮狗岩與長仁亭，則需要注意天然地形與階梯狀況。

延伸閱讀 >>九份一日遊｜跟著 Netflix 氛圍玩山城！別只擠老街吃芋圓，茶泡飯、草仔粿、老宅咖啡一路吃到水湳洞

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