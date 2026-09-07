超高CP值港式燒臘！ 松菸大巨蛋美食推薦「極之好味松菸店」 蔥油醬任你加、內用免費續飯續麵

由擁有40餘年廚齡的香港名廚楊華志所創立的極之好味，從蘆洲店就經常造訪的美食餐廳，如今在松菸開了極之好味 燒臘茶餐廳 台北松菸店，內用提供油蔥醬無限供應、免費續一碗飯 or 一球麵，新開幕打卡還送超大杯大檸茶！無論是到大巨蛋看球賽還是欣賞演唱會，或是到松菸欣賞展覽，都能就近方便品嚐的松菸大巨蛋美食。

松菸、大巨蛋美食推薦｜極之好味 燒臘茶餐廳

極之好味 燒臘茶餐廳 台北松菸店鄰近松菸，位於寧靜的巷子區域，聞名而來的顧客不少，店內熱鬧烘烘。門口貼著2026【500碗】的殊榮，是評賞對極之好味的肯定。

榮獲 2026【500碗】肯定，極之好味松菸店環境與優惠

裝潢很有香港茶餐廳的味道，空間也一樣小，可容納的客數不多，尖峰用餐時段不少人在外候位，沒事先訂位臨時來要有久等的心理準備。慶開幕推出不少優惠活動，像是點肥龍叉燒飯就送凍奶茶一杯，社群打卡贈大檸茶一杯，省下點飲料的費用，超讚。

吃燒臘最愛的油蔥醬居然無限供應！不管配肉還是配飯都萬搭，超好吃！辣椒又香又辣也是極推。

極之好味必吃菜單與餐點評價

餐點分為名廚燒臘、蔥花滑蛋飯、湯麵/撈麵、焗烤飯、煲仔飯等，還有西多士跟小點等。

點肥龍叉燒飯送凍奶茶加上社群打卡贈大檸茶，外加單點的鴛鴦奶茶和鹹檸七，一字排開的飲料陣容龐大。

打卡贈送的大檸茶無敵大一杯，超有誠意。

金牌三寶撈麵與招牌「肥龍叉燒」

燒臘餐點可選飯或是麵，金牌三寶撈麵一次能吃到又燒、油雞、燒鴨三種主菜。喜歡燒鴨的皮脆肉多汁，油脂與肉汁皆很豐富，鴨香味十足，一吃就愛上！軟嫩的油雞是預期中的可口，甜甜的又燒不油不膩，容易讓人一口接著一口。

極之好味的叉燒分有蜜汁叉燒與肥龍叉燒，差別在普通叉燒是瘦肉，肥龍叉燒帶有肥肉，兩種叉燒各有不同的支持者，喜歡什麼類型的叉燒就選什麼吧！肥龍叉燒撈麵的肥龍叉燒肥瘦恰到好處，甜油香並具，紮實的肉感，在口腔中慢慢浮現叉燒本身的香甜滋味和油潤口感，一吃就被圈粉。

燒臘餐點可免費續一碗飯or一球麵，絕對不用擔心吃不飽！極之好味的份量其實就很足，尤其是飯類，不用續就超級飽。

附一碗清湯。

蔥花雙拼滑蛋飯與廣式臘味煲仔飯

想念香港吃的滑蛋飯，在極之好味同樣可以回味，蔥花雙拼滑蛋飯的雙拼選擇了叉燒和蝦仁，不是泡水發泡蝦，蝦仁很彈牙很鮮甜，叉燒甜而有咬勁，蜜汁醬跟滑蛋很契合，拌入底下鹹香的醬汁，十分涮嘴。

熱呼呼上桌的廣式臘味煲仔飯，要小心燙手，香氣很足，份量也很到位，不是自家點的就沒多加品嚐，能把整鍋吃到一粒不剩，想必應該也是很優秀。

經典港點：港式蘿蔔糕、豉味排骨與咖哩魚蛋

消費滿500元贈送一份咖哩魚蛋，Q彈的魚蛋，被香濃的咖哩醬包覆著，每一口都是濃醇香。

單點的豉味排骨也十分有水準，軟滑鮮嫩，排骨的甜味加上淡淡的豆豉調味，鹹淡達到平衡，很順口的小點。

港式蘿蔔糕是每次到極之好味都必點的一道，軟綿的蘿蔔糕，表面煎到恰恰多了鍋氣香，入口即化瀰漫蘿蔔的清甜味，貨真價實的蘿蔔糕。

極之好味松菸店 用餐心得總結

松菸美食、大巨蛋美食又有新秀加入，極之好味 燒臘茶餐廳 台北松菸店以主食類為主、點心類為輔，內用可免費續一次飯或麵，主打讓人絕對吃的飽！

口感跟味道上有一定的水準，以這樣的價位吃到逼近香港的味道，非常值得，來到松菸或大巨蛋剛好想覓食，強力推薦極之好味 燒臘茶餐廳。

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷34號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：02-2756-4989

備註資訊：週六日到21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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