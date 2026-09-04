快訊

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

妹子第一次住汽車旅館 見超大浴室傻眼：是要多少人一起洗澡？

國家機器介入？遭質疑查蔣萬安兒子僑生身分 教育部發聲澄清

象山步道入口必吃！ 信義區美食「解解渴有限公司」阿里山野生愛玉與超萌大象奶油餐包必點

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

象山步道必吃補給站：解解渴有限公司特色

位於台北信義區的象山，是觀賞台北101與市景的著名景點，適合親子的新手等級象山步道，也是假日國人喜歡前往之處，輕鬆登頂俯瞰台北市區美景，讓人心曠神怡。

解解渴交通指引與位置（象山步道入口、% Arabica 旁）

解解渴有限公司（愛玉專門店Aiyu shop）就位於台北信義區象山步道入口，旁邊就是日本來的知名% Arabica咖啡， 解解渴以「阿里山野生愛玉」與「大象奶油餐包」為主，提供登山客爬山補充體力的好地方，也是消暑散步飲品，其優秀的品質，廣受大家的支持跟喜愛。

用的是阿里山野生愛玉。

解解渴菜單與餐點真實評價

解解渴有限公司的菜單。

小小的櫃檯很可愛。

說了再見，就會再見！

牆壁上的台灣小熊蜂蜜罐好可愛，店內也有販售。

也可以買DIY手洗愛玉包回家自己玩。

以外帶為主，內用的話可坐在店外的椅子上享用，天氣熱吃起來會比較辛苦，建議外帶到涼一點的地方享用。

天氣很熱，一天一杯消消暑，雖然是愛玉，但是食用方式跟喝飲料一樣。

招牌阿里山野生愛玉：盛夏芒果與親熬鳳梨愛玉

盛夏芒果愛玉喝起來果香十足，芒果的香完整釋放，和滑溜的愛玉十分相稱，沒有假假的芒果味，相當自然。

鳳梨控的我特別愛自熬的鳳梨醬，親熬鳳梨愛玉以鳳梨醬跟愛玉為搭配，鳳梨醬的濃郁香氣和甜味，甜而不膩，不時可吃到鳳梨果肉，喜歡。

親熬鳳梨牛奶用親熬的鳳梨醬加上鮮奶，鳳梨的香甜氣息被鮮奶給中和，少了點主角的光環，口味上是比較罕見的搭配，只是個人更喜歡鳳梨醬的香甜表現。

熱門飲品與散步甜點：親熬鳳梨牛奶與大象奶油餐包

台灣奶油餐包一份3顆50元，餐包上印著大象的圖案，非常可愛。

一杯愛玉配一塊餐包，這不就是爬完山補充體力最棒的組合了嗎。加熱後的餐包，吃起來熱呼呼的特別柔軟，內裡的奶油鹹香濕潤，雖然剛吃飽還是讓人覺得很美味。

解解渴有限公司店家資訊與爬山順遊建議

解解渴有限公司是人氣的象山步道平價補給店，阿里山野生愛玉、大象奶油餐包都很厲害，象山步道附近的巷弄裡還有不少間看起來很不錯的咖啡店，頗有臥虎藏龍的驚喜，環境幽靜，感覺下次可以來悠閒地吃個下午茶，然後再外帶解解渴的愛玉，完美的象山散步美食。

Q：解解渴有限公司在哪裡？

A： 店家位於台北市信義區象山步道入口處（捷運象山站步行約 10-15 分鐘），緊鄰 % Arabica 象山店。

Q：解解渴有限公司有內用座位嗎？

A： 店內以外帶為主，店外設有少量簡易椅子可供坐著享用，夏季建議外帶至陰涼處或帶上山品嚐。

Q：解解渴有限公司推薦必點是什麼？

A： 推薦招牌「親熬鳳梨愛玉」（選用阿里山野生愛玉）以及一份 3 顆 $50 元的熱壓「大象奶油餐包」。

解解渴有限公司 (愛玉專門店Aiyu shop)

地址：臺北市信義區三犁里信義路五段150巷22弄65號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：02-2758-3232

備註資訊：週一 10:00–18:00／週二~週四10:00–21:00／週五~週日09:00–21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台北公館水源市場必吃「天下第一攤」！捷運公館站隱藏版《野果小點》法式鹹派

udn走跳美食／艾瑪 吃喝玩樂札記 藏身在公館水源市場一樓轉角《野果小點》！老闆曾跟隨法國 甜點師學習，一路從工作室做到市集、店面，曾榮獲台北傳統市場節「天下第一攤」肯定，店內每日現烤出爐各種法式鹹派與甜點，把職人手藝帶入傳統菜市仔，成為在地市場不可錯過的隱藏版美食 ！

象山步道入口必吃！ 信義區美食「解解渴有限公司」阿里山野生愛玉與超萌大象奶油餐包必點

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 位於台北信義區的象山，是觀賞台北101與市景的著名景點，適合親子的新手等級象山步道，也是假日國人喜歡前往之處，輕鬆登頂俯瞰台北市區美景，讓人心曠神怡。

肉控暴動！ 排隊名店新品牌「有喜炭火」進駐中和環球 美食街就能吃到「現烤和牛漢堡排」

「有喜炭火」9/4進駐Global Mall中和環球美食街，主打現點現烤日本和牛漢堡排，另有豬排、牛排、雞腿排及炭火拌飯，定食220元起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。