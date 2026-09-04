象山步道必吃補給站：解解渴有限公司特色

位於台北信義區的象山，是觀賞台北101與市景的著名景點，適合親子的新手等級象山步道，也是假日國人喜歡前往之處，輕鬆登頂俯瞰台北市區美景，讓人心曠神怡。

解解渴交通指引與位置（象山步道入口、% Arabica 旁）

解解渴有限公司（愛玉專門店Aiyu shop）就位於台北信義區象山步道入口，旁邊就是日本來的知名% Arabica咖啡， 解解渴以「阿里山野生愛玉」與「大象奶油餐包」為主，提供登山客爬山補充體力的好地方，也是消暑散步飲品，其優秀的品質，廣受大家的支持跟喜愛。

用的是阿里山野生愛玉。

解解渴菜單與餐點真實評價

解解渴有限公司的菜單。

小小的櫃檯很可愛。

說了再見，就會再見！

牆壁上的台灣小熊蜂蜜罐好可愛，店內也有販售。

也可以買DIY手洗愛玉包回家自己玩。

以外帶為主，內用的話可坐在店外的椅子上享用，天氣熱吃起來會比較辛苦，建議外帶到涼一點的地方享用。

天氣很熱，一天一杯消消暑，雖然是愛玉，但是食用方式跟喝飲料一樣。

招牌阿里山野生愛玉：盛夏芒果與親熬鳳梨愛玉

盛夏芒果愛玉喝起來果香十足，芒果的香完整釋放，和滑溜的愛玉十分相稱，沒有假假的芒果味，相當自然。

鳳梨控的我特別愛自熬的鳳梨醬，親熬鳳梨愛玉以鳳梨醬跟愛玉為搭配，鳳梨醬的濃郁香氣和甜味，甜而不膩，不時可吃到鳳梨果肉，喜歡。

親熬鳳梨牛奶用親熬的鳳梨醬加上鮮奶，鳳梨的香甜氣息被鮮奶給中和，少了點主角的光環，口味上是比較罕見的搭配，只是個人更喜歡鳳梨醬的香甜表現。

熱門飲品與散步甜點：親熬鳳梨牛奶與大象奶油餐包

台灣奶油餐包一份3顆50元，餐包上印著大象的圖案，非常可愛。

一杯愛玉配一塊餐包，這不就是爬完山補充體力最棒的組合了嗎。加熱後的餐包，吃起來熱呼呼的特別柔軟，內裡的奶油鹹香濕潤，雖然剛吃飽還是讓人覺得很美味。

解解渴有限公司店家資訊與爬山順遊建議

解解渴有限公司是人氣的象山步道平價補給店，阿里山野生愛玉、大象奶油餐包都很厲害，象山步道附近的巷弄裡還有不少間看起來很不錯的咖啡店，頗有臥虎藏龍的驚喜，環境幽靜，感覺下次可以來悠閒地吃個下午茶，然後再外帶解解渴的愛玉，完美的象山散步美食。

Q：解解渴有限公司在哪裡？

A： 店家位於台北市信義區象山步道入口處（捷運象山站步行約 10-15 分鐘），緊鄰 % Arabica 象山店。

Q：解解渴有限公司有內用座位嗎？

A： 店內以外帶為主，店外設有少量簡易椅子可供坐著享用，夏季建議外帶至陰涼處或帶上山品嚐。

Q：解解渴有限公司推薦必點是什麼？

A： 推薦招牌「親熬鳳梨愛玉」（選用阿里山野生愛玉）以及一份 3 顆 $50 元的熱壓「大象奶油餐包」。

地址：臺北市信義區三犁里信義路五段150巷22弄65號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：02-2758-3232

備註資訊：週一 10:00–18:00／週二~週四10:00–21:00／週五~週日09:00–21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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