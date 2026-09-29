林口爵怡溫德姆攜手型男主廚陳德烈 推出「經典傳承・匠心新藝」餐飲盛宴

新北林口爵怡溫德姆酒店正式推出「經典傳承・匠心新藝」餐飲計畫，特別力邀型男主廚陳德烈，攜手酒店行政主廚鐘安富、富品軒港式飲茶主廚莊浩瑋及青山日本料理主廚蕭力升，共同投入經典名菜的研究、傳承與創新。本次計畫核心不單是開發新菜，更是廚藝精神的世代交接，透過香港粵菜師傅多年累積的精湛刀工、火候掌控、燉煮功夫與醬汁精髓，完整傳承給台灣年輕世代主廚，並串聯館內三大餐飲品牌展開跨文化對話。

其中，「JJ將進酒私廚」重現工序繁複的頂級宴席名菜，端出富臨金湯鳳吞翅、避風塘軟殼龍蝦、蔥花百花釀珠婆參及陳皮蟲草古法蒸七星斑，讓耗時費工的傳統粵菜風華重現現代餐桌；「富品軒港式飲茶」則將飲茶文化注入當代創意，呈獻酥皮蔓越莓叉燒包、菠菜琵琶蝦、肉鬆芋泥球與蟹粉豆腐煲等新派港點；「青山日本料理」亦突破界線，結合東西方元素推出野菜天婦羅黑蒜軟殼蟹與松露奶油龍蝦等時令佳餚。陳德烈表示，傳承不是單純複製，而是站在前人的肩膀上做出屬於這個時代的味道。林口爵怡溫德姆酒店期盼透過這場跨世代交流，讓傳統技藝持續接棒，引領饕客在餐桌上見證經典與創新的極致相遇。

陳柏瑆總經理強表示，「餐飲即流量、餐飲即品牌、餐飲帶動整體營收」為核心戰略，顛覆傳統飯店思維，未來不僅將導入米其林級客座主廚以大幅強化餐飲競爭力，更將餐廳打造成引領人流與話題的生活風格場域。在旅宿體驗方面，現有85間客房延續當代舒適（contemporary comfort）設計理念，結合大面落地窗的自然採光與開闊空間感，未來亦將規劃新增1至2種房型，持續優化配置以深化「Home Away From Home」的品牌精神。

此次轉型是一場結合在地市場的全面品牌重塑工程，從餐飲、空間到服務全面進化，以全新姿態進軍北台灣高端市場，目標在最短時間內躍升為北台灣最具影響力的國際酒店與餐飲新地標。

地址：新北市林口區八德路339號

訂位專線：02-2609-5500 ，（分機2富品軒港式自助餐廳、JJ私廚、青山日本料理）

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