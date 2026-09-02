現賞初秋花景！士林官邸「白千層」進入花期　雪白花序掛滿枝頭





提到士林官邸，許多人第一時間想到玫瑰季與菊展，其實園區內也種植不少白千層，每到夏末至秋季便能欣賞特殊花景。白千層屬常綠大喬木，花序主要由大量細長雄蕊構成，盛開時呈現黃白色蓬鬆外觀，遠看像是一支支掛在枝頭的小瓶刷，因此也有「白瓶刷子樹」之稱。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





玫瑰園到正館沿途都有 漫步林蔭就能遇見

想尋找白千層不必特別鑽進園區角落，從玫瑰園旁、前往正館的道路，到中式庭園、西式庭園周邊，都有機會看見它們的身影。高大的樹冠形成大片綠蔭，搭配園區座椅與幽靜步道，即使不是專程賞花，也很適合放慢腳步，在樹下乘涼散步，感受士林官邸不同於熱門花季時的悠閒氛圍。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





灰白樹皮像千層紙 老樹本身就是一大亮點

白千層最容易辨認的特色之一，就是層層堆疊的特殊樹皮。樹幹呈灰白至褐白色，老樹外皮會形成柔軟、富有層次的片狀質感，也因此得到「白千層」之名。園區前往正館的道路旁更可見相當具有歷史感的大型白千層，其中還有列管受保護樹木，除了季節花景，本身也是值得細細欣賞的老樹景觀。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





賞花記得動眼不動手 別撕下白千層特殊樹皮

看到宛如紙張般層層剝落的樹皮，難免讓人想伸手觸摸甚至撕下，不過前往賞花時仍應避免人為剝除。園區過去也曾以「請你不要剝我的皮」等方式提醒遊客，希望大家欣賞白千層特殊外型的同時，也能共同維護老樹生長環境。近期若安排士林官邸散步，不妨特別留意樹梢，在熟悉的城市公園裡尋找這片容易被忽略的夏末花景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【士林官邸白千層】

觀賞期間：約7月至9月

觀賞地點：台北士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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