Cj Hendry「Flower Shop TAIPEI」爆紅登台！台灣限定花藏在生活裡　399元就能把藝術帶回家

不必飛往紐約、香港，也能逛到全球話題藝術計畫！澳洲當代藝術家 Cj Hendry 作品「Flower Shop」首次來台，於8月28日起進駐台北微風廣場G樓，推出「Flower Shop TAIPEI」，展售至10月31日。這次展覽不只將花店搬進商場，更把台灣風景與日常文化化為藝術花卉，現場超過百種絨毛花款可自由挑選，單朵399元，讓藝術收藏不再只是「看得到」，還能直接帶回家。

圖／Cj Hendry提供

Cj Hendry Flower Shop首度來台 不用澆水的花成最大亮點

以超寫實繪畫與當代藝術作品受到國際矚目的Cj Hendry，近年將創作從平面畫作延伸至大型沉浸式作品，「Flower Shop」便是其中代表計畫。不同於一般藝術展只能隔著作品欣賞，Flower Shop將空間打造成一座可以自由挑選花材的「藝術花店」，讓參觀者從觀看者變成創作者。

台北站現場集結超過100種絨毛花卉，花朵以不同材質與立體結構製成，呈現各式花型與色彩。由於不是真正鮮花，不必澆水，也不會因時間凋謝，民眾可以依照喜好挑選不同花款，重新組合成專屬花束。

7款台灣限定花登場 從陽明山海芋到「蔥花」都有

此次「Flower Shop TAIPEI」另一大特色，是Cj Hendry特別為台灣設計7款限定花卉，創作靈感不只來自花朵，也融入台灣自然景色與生活文化。

其中包括取材自陽明山竹子湖意象的海芋，以及牡丹、玫瑰、沙漠玫瑰、皇冠花、罌粟花等花款，另外還有相當吸睛的「繡球蔥花」，將台灣人熟悉的蔥轉化成特殊花卉造型，從日常餐桌找到藝術靈感。

圖／Cj Hendry提供

這些限定花款也讓台北站與其他海外城市有所區隔，參觀者除了欣賞Cj Hendry的創作，也能從花卉造型中找到熟悉的台灣元素。

超過100種絨毛花自由搭配 399元就能收藏

「Flower Shop TAIPEI」最有趣的地方，在於每個人都可以參與花束創作。現場提供超過100種花卉，民眾可依照喜歡的顏色、花型與風格挑選，再自由組合成專屬花束。

價格方面，單朵絨毛花售價399元，另有任選9朵、加贈1朵的優惠。相較於傳統藝術收藏，這次Cj Hendry將作品轉化成更容易親近的形式，從「參觀藝術」變成「挑選藝術」，也讓花束成為可以長久保存的居家收藏。

Flower Shop TAIPEI展到10月底 微風廣場就能逛

「Flower Shop TAIPEI」自2026年8月28日起於微風廣場G樓登場，展售至10月31日。對喜歡藝術、花卉與生活風格的民眾來說，這次展覽不只是拍照打卡景點，也能實際挑選喜歡的花朵，將一件由當代藝術家打造的作品帶進日常生活。

圖／Cj Hendry提供

「Flower Shop TAIPEI」

* 展售日期：2026年8月28日至10月31日

* 地點：微風廣場G樓

* 地址：台北市松山區復興南路一段39號

* 花卉售價：單朵399元

* 優惠：任選9朵贈1朵

* 特色：超過100種絨毛花、7款台灣限定花卉

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