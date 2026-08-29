「Re:從零開始的異世界生活」10週年！台北限定CAFÉ開跑　7大打卡點、6款美食一次看

《Re:從零開始的異世界生活》（Re:ゼロから始める異世界生活）迎接動畫10週年，台北期間限定主題咖啡廳正式登場！「Re:從零開始的異世界生活 CAFÉ」自8月28日起至10月31日於誠品書店R79、中山地下書街開設，集結愛蜜莉雅、雷姆、拉姆等人氣角色，打造動漫迷必訪的打卡與收藏景點。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

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7大角色場景登場 動漫迷朝聖必拍

此次主題CAFÉ規劃7大拍照區，從入口的角色主視覺牆開始，到餐飲區內的「角色長廊」、「王選陣營」及「動畫視覺圖」，都能找到昴、愛蜜莉雅、雷姆、拉姆、碧翠絲等角色身影。店內另設Q版角色牆，店外則有「襲擊篇主視覺」與「命運之戰」等場景，讓粉絲一次收藏不同作品畫面。

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6款限定餐飲 飲料甜點都有角色元素

除了拍照，CAFÉ也推出6款期間限定餐點，包括4種風味的角色氣泡飲、熱狗堡輕食、角色杯子蛋糕、冰淇淋鬆餅、霜淇淋及角色糖霜餅乾。其中部分餐點搭配角色插卡、劇照或其他限定贈品；內用點餐還可獲得紙餐墊，餐飲與周邊消費滿999元，另送Q版角色「飯友」。

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破百款動漫周邊同步開賣 雷姆、愛蜜莉雅一次收藏

周邊商品同樣是本次活動亮點，現場推出超過100款新品，從帕克造型零錢包、角色冷水瓶、鑰匙圈、ID卡套，到空調毯、滑鼠墊、抱枕、馬克杯及各式角色立牌都有。喜歡盲抽的粉絲也能挑戰角色徽章、炫彩徽章及盲抽小立牌，把人氣角色帶回家。

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「Re:從零開始的異世界生活 CAFÉ」活動自2026年8月28日至10月31日舉行，地點位於台北誠品書店R79／中山地下書街，營業時間為每日11:00至21:30，動漫迷可安排中山商圈行程順遊朝聖。

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