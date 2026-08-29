快訊

宮廟被強押上車！南投23歲男7小時後遍體鱗傷 遭丟包急診不治

500碗2026／單日吸引破萬人次入場！全台人氣小吃齊聚夢時代 週日最後一天別錯過

強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

聽新聞
0:00 / 0:00

「Re:從零開始的異世界生活」10週年！台北限定CAFÉ開跑　7大打卡點、6款美食一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

《Re:從零開始的異世界生活》（Re:ゼロから始める異世界生活）迎接動畫10週年，台北期間限定主題咖啡廳正式登場！「Re:從零開始的異世界生活 CAFÉ」自8月28日起至10月31日於誠品書店R79、中山地下書街開設，集結愛蜜莉雅、雷姆、拉姆等人氣角色，打造動漫迷必訪的打卡與收藏景點。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

7大角色場景登場　動漫迷朝聖必拍

此次主題CAFÉ規劃7大拍照區，從入口的角色主視覺牆開始，到餐飲區內的「角色長廊」、「王選陣營」及「動畫視覺圖」，都能找到昴、愛蜜莉雅、雷姆、拉姆、碧翠絲等角色身影。店內另設Q版角色牆，店外則有「襲擊篇主視覺」與「命運之戰」等場景，讓粉絲一次收藏不同作品畫面。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

6款限定餐飲　飲料甜點都有角色元素

除了拍照，CAFÉ也推出6款期間限定餐點，包括4種風味的角色氣泡飲、熱狗堡輕食、角色杯子蛋糕、冰淇淋鬆餅、霜淇淋及角色糖霜餅乾。其中部分餐點搭配角色插卡、劇照或其他限定贈品；內用點餐還可獲得紙餐墊，餐飲與周邊消費滿999元，另送Q版角色「飯友」。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

破百款動漫周邊同步開賣　雷姆、愛蜜莉雅一次收藏

周邊商品同樣是本次活動亮點，現場推出超過100款新品，從帕克造型零錢包、角色冷水瓶、鑰匙圈、ID卡套，到空調毯、滑鼠墊、抱枕、馬克杯及各式角色立牌都有。喜歡盲抽的粉絲也能挑戰角色徽章、炫彩徽章及盲抽小立牌，把人氣角色帶回家。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

「Re:從零開始的異世界生活 CAFÉ」活動自2026年8月28日至10月31日舉行，地點位於台北誠品書店R79／中山地下書街，營業時間為每日11:00至21:30，動漫迷可安排中山商圈行程順遊朝聖。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳 誠品 美食

相關新聞

飄香板橋25年！ 「白家十全排骨」進駐湳雅夜市 藥燉羊小排、藥膳排骨、滷肉飯一次滿足

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 板橋又有一家老字號美食可以朝聖啦！創立於1999年的白家十全排骨，至今已有超過25年歷史，主打每日慢火熬煮的十全藥燉湯頭，濃郁甘醇卻不會有過重的中藥味，是不少老饕從小吃到大的經典滋味。

「Re:從零開始的異世界生活」10週年！台北限定CAFÉ開跑　7大打卡點、6款美食一次看

「Re:從零開始的異世界生活」動畫10週年，台北限定CAFÉ 8月28日起登場，設7大打卡點、6款餐飲及逾百款周邊，活動至10月31日。

台北冰店推薦｜開箱6間高人氣質感冰店，走進最舒心的夏日救贖！

盛夏的台北高溫令人浮躁，這時候最需要一碗冰涼入心的冰品給自己救贖！今天，我們精選了六間近來人氣居高不下的台北冰品店，從精品級的高顏值優格霜淇淋、日式文青風冰品店，到宛如神仙般的仙草雪花冰等應有盡有，而這些冰店不只對原物料極其講究，更擁有讓人一秒放鬆的氛圍，不妨筆記並收藏最讓你心動的台北冰店名單，找時間療癒並犒賞自己吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。