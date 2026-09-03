基隆一日遊｜別再只逛廟口！八斗子從中午玩到晚上，海洋館、海鮮美食、水豚岩、夜間鐵道一次收

說到基隆旅遊，大多數人第一個想到的可能還是廟口夜市，但其實往八斗子、潮境公園一路玩到深澳，完全可以安排成一條從中午玩到晚上的海線行程。這次小編就帶大家從潮境智能海洋館開始，先看海洋生物、玩互動體驗，再到附近吃現烤一夜干與料超滿的小卷米粉，傍晚前往近年爆紅的「水豚岩」看海、追夕陽，最後再把壓軸留給夏季限定的深澳鐵道自行車夜間版。海景、海鮮、拍照景點與夜間體驗一次收進行程，下次來基隆真的不用再只知道廟口！

基隆一日遊｜潮境智能海洋館

潮境智能海洋館：邊看海洋生物邊玩互動展區，八斗子一日遊最順的起點

八斗子一日遊第一站，可以直接從潮境智能海洋館開始。海洋館位在潮境公園旁，館內以海洋生態為主題，不只是把各種海洋生物搬進水族箱裡展示，而是結合數位科技與互動體驗，讓參觀過程多了不少「邊看邊玩」的趣味。對第一次造訪的人來說，內容比想像中豐富，很適合作為八斗子一日遊的起點。

圖/ReadyGo、 潮境智能海洋館官網

館內目前主要門票涵蓋 A 區主展區與 C 區海洋中心，一般票為 300 元，學生及 6 歲以上兒童優惠票為 250 元；另外還有需加購的 B 區互動體驗。由於館內有人數容留管制，官方也特別提醒假日建議事先完成線上購票，以免現場額滿。

圖/ReadyGo、 KKday

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號



電話：02-2469-6000 轉9



營業時間：週二至週日09:00–17:00；7、8月週一照常營運，暑假週六、週日延長至18:00



一般票：300元；學生／6歲以上兒童：250元

基隆一日遊｜長潭漁娘工作室

長潭漁娘工作室：門口掛滿一夜干，現烤海味先墊墊胃

逛完潮境智能海洋館後，不用急著離開，附近還藏著不少很有漁村味的小店。長潭漁娘工作室就是這次很推薦順路停留的一站，還沒走進店裡，最先吸引目光的就是門口掛著一整排風乾的一夜干，畫面本身就很有八斗子漁港的在地感。

圖/ReadyGo

這次點了午魚與透抽，都是現點後直接烤到表面微焦，只用簡單的胡椒調味，不需要太多醬汁，就能吃到魚肉與透抽本身的鮮甜。尤其剛烤好的透抽帶有微微焦香，咬下去仍保有彈性，很適合當作正式吃午餐前的小點心。

地址：基隆市中正區北寧路369巷21號1樓



聯絡電話：0921-140-638



營業時間：依店家公告為準，建議前往前先電話確認

基隆一日遊｜潮境蕭媽媽

潮境蕭媽媽：120 元小卷米粉配海景，在地價格吃到誠意滿滿

接著如果想找一間價格親民、又能一次吃到基隆海味的小店，可以直接到潮境蕭媽媽。這間位在潮境公園附近的藍色貨櫃小店，是八斗子一帶頗有人氣的在地小吃，戶外座位前方就是海景，吹著海風吃東西，氛圍很有基隆港邊的悠閒感。八斗子商圈資料顯示，店家位在北寧路369巷、福長宮旁。

圖/ReadyGo

小編這次最推薦的是一碗 120 元的小卷米粉，除了小卷，裡面還有蝦子、魚板、貢丸與青菜等配料，份量比想像中更有誠意。近期食記也記錄到一碗會放入多尾小卷與白蝦，湯頭帶著海鮮鮮味，整體吃起來清爽不膩。 敢吃辣的話，記得一定要加老闆自己做的酸辣椒，原本清甜的米粉湯多了一股酸香與辣勁，味道會更有層次。吃完主食再來一杯冬瓜檸檬石花凍，冰涼微酸的口感很適合夏天，尤其白天在潮境一帶走了一圈後特別消暑。

地址：基隆市中正區北寧路369巷福長宮旁



電話：0919-991-306



八斗子商圈公告營業時間：11:00–18:00

基隆一日遊｜深澳岬角水豚岩

深澳岬角水豚岩：象鼻岩崩塌後意外爆紅，傍晚順便追夕陽

吃飽後可以慢慢往深澳方向移動，傍晚這一站就留給近年很熱門的「水豚岩」。其實水豚岩並不是另一座突然冒出來的新奇岩，而是大家以前熟悉的象鼻岩原址。

圖/ReadyGo、新北觀光旅遊網

象鼻岩原本是一座受到長年海風與海浪侵蝕形成的海蝕拱門，不過在 2023 年 12 月自然崩塌，原本完整的「象鼻」消失後，剩下的岩體被網友發現從特定角度看起來竟然很像一隻趴在海邊的水豚，因此慢慢有了「水豚岩」這個新暱稱。新北市觀光旅遊網目前也已將水豚岩納入深澳一帶的旅遊行程。 這裡本身沒有太多人工設施，反而保留了海岬最自然的樣貌，建議安排在傍晚時段前來。除了可以拍到水豚岩完整輪廓，天氣好的時候還能看著夕陽慢慢落到海面，海岸線在金黃色光線下會比白天更有層次。

地址：新北市瑞芳區深澳路（深澳漁港／深澳岬角）



導航：Google Maps搜尋「水豚岩」或「深澳漁港」



開放時間：全天開放

基隆一日遊｜深澳鐵道自行車

深澳鐵道自行車：夏季限定夜間光影版，把一日遊壓軸留到晚上

看完水豚岩後，這趟一日遊最推薦的壓軸就是深澳鐵道自行車。路線串聯八斗子站與深澳站，單程約 1.3 公里、車程約 30 分鐘，沿途可以一邊踩著鐵道自行車、一邊欣賞東北角山海景色。平常白天來就已經很有特色，不過夏季最值得期待的其實是夜間版本。 2026 年深澳鐵道自行車推出「燦爛夏夜山海騎」，活動期間為 7 月 1 日至 8 月 31 日，沿著海岸線設置限定燈飾與夜間光影造景，讓原本的鐵道自行車變成完全不同的夜遊體驗。

圖/ReadyGo、深澳鐵道自行車官網

實際騎進隧道後，沿途會出現不同燈光與光影設計，尤其晚上四周環境暗下來之後，燈飾的存在感比白天更加明顯。一路吹著海風慢慢踩，偶爾還能看到海岸夜色，既不會太刺激，又有一點像搭進沉浸式遊樂設施的感覺，很適合情侶、朋友或親子一起體驗。 目前官方公布一般單趟票價為 150 元，來回優惠票價 250 元；一般旅客可在乘車日前 30 天開始線上預約，熱門假日與夜間時段建議提早搶票，因為現場候補不保證一定會有座位。

地址：八斗子月台：新北市瑞芳區建基路二段121號



深澳月台：新北市瑞芳區建基路二段1-1號



單趟約1.3公里／30分鐘；單程票150元，來回優惠票250元

基隆一日遊行程表

12:00－14:00【潮境智能海洋館】看海洋生物、體驗互動展區



14:10－14:40【長潭漁娘工作室】現烤午魚、透抽一夜干



14:50－15:40【潮境蕭媽媽】120元小卷米粉、海鮮小吃



16:10－17:30【深澳岬角水豚岩】看海岸風景、欣賞夕陽



18:00－19:00【深澳鐵道自行車】夜間燈光造景、光隧道體驗

基隆一日遊常見問題

潮境智能海洋館門票多少錢？需要預約嗎？

目前潮境智能海洋館一般票為300元，學生及6歲以上兒童為250元，未滿6歲兒童免費；部分身分另有優惠。館內因有人數限制，假日建議先在線上完成購票。

八斗子一日遊適合搭大眾運輸嗎？

可以，但如果行程包含水豚岩、深澳鐵道自行車，建議預留轉乘時間。前半段景點距離較近，後半段再往深澳移動會比較順。

水豚岩需要走很久嗎？適合帶小朋友或長輩嗎？

從深澳漁港一帶前往仍需要步行，沿途屬於海岸地形，部分路段較不平整。帶幼童、長輩前往時建議穿防滑好走的鞋。

深澳鐵道自行車要買單程還是來回？

如果自駕且車停在出發月台附近，通常來回票會比較方便；如果有安排接駁或後續行程，也可以依交通方式選擇單程。

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