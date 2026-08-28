「艋舺公園」10月換新貌！龍山寺前景觀大改造　親水廣場、綠意步道一次看

台北萬華又有新景點可期待！鄰近國定古蹟艋舺龍山寺的艋舺公園正在進行景觀改善工程，預計今年10月完工。此次改造將重新整理公園景觀、步行動線與公共設施，並串聯捷運、公車及YouBike，未來旅客到萬華參拜、逛街，也能多一處舒適的休憩空間。

艋舺公園景觀改造 龍山寺前視野更開闊

作為萬華重要的城市空間，艋舺公園此次將從整體景觀重新規劃，改善植栽、照明、排水及公廁等設施，並降低既有設施造成的視覺阻隔。原本較厚重的迴廊屋頂也將更新為通透材質，搭配鋼構與照明改善，讓龍山寺入口與公園之間的視覺連結更加明顯。

圖／台北市政府公園處提供

美人照鏡池變身親水廣場 親子休憩有新去處

園區內原有的下凹式「美人照鏡池」將重新調整，規劃為開放感更佳的親水廣場，搭配地景噴水設施，提供親子遊憩及民眾休息使用。未來遇到大型活動，也能依需求轉換場地功能，提升公共空間的使用彈性。

綠意、遮蔭與無障礙動線同步升級

艋舺公園改善工程也將強化步行環境，透過增加樹木與綠化，提升遮蔭效果，並配置遮陽、避雨及無障礙通行設施，讓龍山寺、公園與三水街之間的移動更加順暢，同時兼顧親子及長輩使用需求。

捷運龍山寺站到公園更方便 串聯公車與YouBike

交通銜接同樣是此次改造重點，公園南側將設置候車長廊，整合捷運龍山寺站、公車站及YouBike等交通節點，也將銜接地下商場與周邊街區。未來旅客從捷運站出站後，可更便利前往龍山寺及萬華周邊景點，讓艋舺公園成為萬華旅遊行程中的新休憩據點。

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