九份一日遊｜跟著Netflix氛圍玩山城！別只擠老街吃芋圓，茶泡飯、草仔粿、老宅咖啡一路吃到水湳洞

說到九份，很多人第一個想到的還是老街、芋圓和阿妹茶樓，但其實只要稍微離開最熱鬧的人潮，就會發現九份、金瓜石到水湳洞這一帶，藏著更多很有「影集場景感」的山城風景。這次小編不只要逛九份老街，而是安排一條從山景餐廳、銅板小吃、老宅咖啡館一路玩到水湳洞的九份一日遊路線，先吃炙燒鮭魚茶泡飯、客家封肉，再來顆20元草仔粿，下午躲進老宅吃現烤蘋果派，最後到十三層遺址、陰陽海看山海景色。想找不一樣的九份玩法，這條直接收藏起來！

九份一日遊｜吾榖茶糧

吾榖茶糧：不只看山景，炙燒鮭魚茶泡飯、客家封肉都很值得點

如果不想一進九份就跟著人潮擠老街，小編很推薦先到「吾榖茶糧」好好吃頓飯。店家就在基山街上，走進店內後會發現空間比想像中更大，尤其樓上的觀景座位很舒服，可以一邊吃飯、一邊欣賞九份山城與遠方景色。對小編來說，這裡很適合當作九份一日遊的第一站，先把步調慢下來，再開始逛山城。

圖/ReadyGo

這次最讓小編印象深刻的是客家封肉，整塊肉燉得非常軟嫩，筷子輕輕一夾就能分開，肥瘦交錯卻不會吃起來太膩。醬汁鹹香濃郁，帶著很有古早味的家常感，淋一點在白飯上真的超級下飯，會讓人忍不住一口接一口。尤其在九份微涼的山城氣候裡，吃上一份熱騰騰的封肉，整個人都暖起來了。

圖/ReadyGo

如果想吃清爽一點，也可以搭配店內的炙燒鮭魚茶泡飯，茶香與高湯融合後比較輕盈，剛好和客家封肉形成一濃一淡的搭配。飯後再點份抹茶甜點或鐵觀音拿鐵，坐在窗邊慢慢看山景，就是很舒服的九份午餐節奏。

圖/ReadyGo

地址：新北市瑞芳區基山街166號



電話：02-7744-8085



營業時間：週一至週四11:30－19:00；週五11:00－19:00；週六、週日公休

九份一日遊｜阿蘭草仔粿

阿蘭草仔粿：經典九份銅板美食

既然都走進九份老街了，當然還是要留一點胃給經典小吃！「阿蘭草仔粿」幾乎每次來都能看到排隊人潮，但店家動作很快，就算隊伍看起來不短，通常也不用等得太誇張。最重要的是，一顆只要銅板價，對現在觀光區的物價來說真的很佛。

圖/ReadyGo

草仔粿小編最喜歡趁熱吃，剛拿到手時外皮Q彈柔軟，卻不會黏到讓人難入口，還帶著淡淡草香。小編自己每次來都會優先選菜脯米，鹹香菜脯搭配微Q外皮，口味很有古早味；喜歡甜食則可以選紅豆，內餡綿密、甜度不會太高，一顆吃完還會忍不住想再買。

圖/ReadyGo

如果打算買回家，建議還是越早吃完越好，畢竟這種糯米製品最迷人的就是現做時柔軟Q彈的口感。來九份如果完全沒吃芋圓也沒關係，但小編覺得阿蘭草仔粿真的可以留一顆胃給它。

地址：新北市瑞芳區基山街90號



電話：02-2496-7795



營業時間：週一至週五09:00－19:00；週六、週日09:00－20:30

九份一日遊｜散散步

散散步：躲進山城老宅吃現烤蘋果派

吃完老街美食後，很推薦把下午茶移到金瓜石一帶。「散散步」藏在祈堂路的山城巷弄裡，從停車處沿著階梯慢慢往上走，周圍開始變得安靜，老屋、綠意和山景交錯，還沒真正走進咖啡館，就已經有種離開觀光人潮的感覺。

圖/ReadyGo

店內保留老宅原本的木質結構，再放進許多老家具與復古物件，氣氛很有味道。最讓小編期待的當然是現烤蘋果派，因為是現點現烤，上桌時外層酥皮還帶著熱度，切開後裡面的蘋果酸甜剛剛好，又帶著淡淡肉桂香氣。蘋果汁慢慢滲進內層酥皮後，口感會變得更柔軟，而外層依舊保留酥脆感，一份甜點就能吃到好幾種層次。

圖/ReadyGo

另一個推薦的是鹽之花日式布丁，布丁本身細緻滑順，搭配焦糖微苦的香氣，再用一點鹽之花把甜味拉得更立體。如果喜歡奶香濃郁的飲料，也可以來杯重乳奶茶，坐在老宅裡慢慢放空。運氣好的話還能遇見店貓，吃甜點、喝茶再順便擼貓，九份午後瞬間變得超療癒。

地址：新北市瑞芳區祈堂路172號



電話：02-2496-1700



營業時間：週三至週日11:30－18:30；週一、週二公休

九份一日遊｜水湳洞風景區

水湳洞風景區：十三層遺址、陰陽海一次看

一路吃到下午後，最後一站小編選擇離開九份老街，順著山路往水湳洞方向走。這裡和九份最明顯的差別就是「安靜很多」，少了密集商店與人潮，取而代之的是山、海、老聚落和礦業遺跡，整個畫面很像電影或影集裡會出現的場景。

圖/ReadyGo

來到水湳洞，最不能錯過的就是陰陽海與十三層遺址。站上觀景處往海邊看，海面會出現藍色與黃褐色交錯的特殊景象，背景再搭配依山而建的聚落，非常有辨識度。另一側則能遠眺水湳洞選煉廠遺址，也就是大家常說的「十三層遺址」，一層層沿著山坡堆疊的巨大建築，即使現在已經成為遺址，規模依舊相當震撼。

圖/ReadyGo

如果時間充裕，也可以繼續順遊長仁亭、黃金瀑布或附近山城步道。水湳洞最迷人的地方就是不需要一直趕景點，找個角度看海、散散步、吹山風，就能感受到和熱鬧九份完全不一樣的氛圍。小編覺得把它排在美食行程最後剛剛好，順便消化一整天下來吃進肚子的九份美食。

地址：新北市瑞芳區洞頂路104號周邊



營業時間：戶外景區24小時開放

九份一日遊行程表

時間 行程規劃 11:00 【吾榖茶糧】看山景吃午餐，推薦炙燒鮭魚茶泡飯、客家封肉 12:30 【九份老街】沿基山街散步、逛山城小店 13:00 【阿蘭草仔粿】來顆20元菜脯米或紅豆草仔粿 14:00 從九份移動至金瓜石、祈堂老街一帶 14:30 【散散步】現烤蘋果派、鹽之花布丁配重乳奶茶 16:30 前往【水湳洞風景區】 17:00 欣賞陰陽海、十三層遺址與山海夕景 18:00 結束行程，可視時間順遊黃金瀑布或返回市區

九份一日遊常見問題

阿蘭草仔粿推薦什麼口味？

第一次吃最推薦菜脯米，鹹香菜脯配上Q彈外皮，是很經典的古早味。如果偏愛甜食，可以選紅豆，綿密但不會甜到膩。

散散步最推薦吃什麼？

現烤蘋果派是很值得點的招牌，外酥內軟，蘋果本身帶酸甜和淡淡肉桂香；想再多點一份甜點，可以搭配鹽之花日式布丁。

九份一日遊建議開車還是搭大眾運輸？

如果只玩九份老街，大眾運輸其實很方便；但這篇路線還包含金瓜石與水湳洞，如果多人同行或想節省轉車時間，自駕會更有彈性。

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