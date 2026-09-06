台北拍貼新體驗搶先看！相約西門町遊客中心留下合影

【旅奇傳媒/編輯部報導】西門町遊客中心全新升級，臺北最新免費拍貼機登場！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀旅局）即日起，於「西門町遊客中心」2樓推出全新臺北特色拍貼機，打造「臺北日常早餐」及「臺北雙層觀光巴士」兩大主題，結合臺北12行政區特色拍貼框及臺味場景，開放民眾免費體驗。臺北市吉祥物「熊讚」當日驚喜現身，擔任西門町遊客中心一日店長，一起開箱全新拍貼機。歡迎相約親友走訪西門町，拍下專屬合影，把甜蜜回憶帶回家。

觀傳局表示，根據交通部觀光署統計，外籍旅客來臺以夜市、台北101及西門町為前三大主要旅遊景點，顯示西門町是臺北重要的觀光地區。而「西門町遊客中心」每年服務逾30萬人次，持續提供旅遊諮詢、充電、休憩及置物等多項友善服務。這次透過推出全新免費拍貼體驗，期盼讓國內外旅客以更有趣、多元的方式認識臺北，也進一步發揮遊客中心的觀光服務與城市推廣功能。

▲一秒搭上臺北雙層觀光巴士出發囉！ 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，「西門町遊客中心」拍貼以「臺北日常早餐」為主題，將充滿臺味的早餐店場景搬進遊客中心，還能透過螢幕加入「熊讚」等臺北特色貼紙，自由設計專屬拍貼框；另一款則以「臺北雙層觀光巴士」為主題，打造觀光巴士座位造型，搭配臺北12行政區的12款特色框，融入北投溫泉、西門紅樓、彩虹步道及士林官邸玫瑰園等代表性景點，讓旅客透過拍貼一次認識臺北不同地區的魅力。未來也將配合臺北大型活動，規劃推出期間限定拍貼框，持續創造專屬臺北的特色紀念照。

觀傳局進一步說，「西門町遊客中心」體驗空間還有滿滿臺味的特色道具與造景，包含空間佈景融入臺灣特色行人號誌燈小綠人、彩虹步道、公車亭等，讓旅客除了體驗拍貼外，也能與各式臺北特色造景合影，不論親子家庭、好友同行或國內外旅客，都能玩得盡興、拍得精彩。拍貼體驗採現場預約制，旅客完成指定任務後，即可透過手機掃描 QRCode 完成預約。完成體驗後，可掃描 QRCode 下載電子檔，珍藏美好回憶或立即與親朋好友分享，打卡還能獲得實體照片（每日限量100張）。

「臺北日常早餐店」開工啦！換你來當主角。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

除了西門町遊客中心，喜愛「熊讚」的朋友，也別錯過臺北市政府1樓「熊讚辦公室」推出的「熊讚可愛相框拍貼服務」。只要於熊讚辦公室消費達指定金額，並追蹤「熊讚」Facebook 或 Instagram（二擇一），即可免費體驗拍貼服務，現場提供四款不同風格的熊讚可愛相框，讓遊客拍下和「熊讚」的專屬紀念合照。拍貼之餘，還能在此選購充滿臺北城市意象紀念品及「熊讚」周邊商品，為旅程增添更多收藏樂趣。

觀傳局補充，「熊讚辦公室」也同步推出全新城市紀念品，由臺北市吉祥物「熊讚」結合在地特色，化身超吸睛「12行政區造型鑰匙圈」萌趣登場。設計巧妙融入北投溫泉、文山茶香等各行政區地方元素，兼具在地文化與實用性。歡迎走訪「西門町遊客中心」及「熊讚辦公室」，體驗免費特色拍貼、選購城市紀念品，留下滿滿的臺北回憶。

【西門町遊客中心】

・地址：臺北市萬華區漢中街45號

・體驗時間：每日12:30-20:30（16:00-17:00休息）

【熊讚辦公室】

・地址：臺北市信義區市府路1號1樓（市府大樓西大門左側）

・體驗時間：週一至週五 09:00-18:00（13:00-14:00休息），週六、日及國定假日休館。

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