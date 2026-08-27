大稻埕週末小旅行！2026「本草派對」8／29登場　漢方咖啡、調酒到頌缽一次體驗

想安排一趟不只逛街、還能吃美食與放鬆身心的大稻埕小旅行，不妨把握8月底的「2026本草派對」。原訂登場的活動因天候因素延期後，將於8月29日至30日重新回到大稻埕永樂廣場，以「生息未來 Herbal Rhythm」為主題，結合本草市集、特色餐飲、音樂展演與療癒手作，讓民眾從吃、喝、聞、聽到手作體驗，探索傳統漢藥文化融入現代生活的不同樣貌。活動目前已重新開放售票。

圖／發現故事提供

大稻埕本草派對雙展區登場 逛市集、喝漢方特調

今年「本草派對」首度規劃「光合聚落」與「深息棲所」兩大展區。「光合聚落」位於戶外永樂廣場，集結大稻埕漢藥、南北貨、茶產業及餐飲品牌，並安排本草市集、音樂與藝術展演；「深息棲所」則位於永樂市場，以工藝與感官體驗為主，讓旅客在逛街之外，也能深入認識大稻埕的傳統產業文化。

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餐飲也是本次活動亮點，漢藥老店將與咖啡館、酒吧及街區餐飲品牌跨界合作，把陳皮、肉桂、乳香、西洋蔘等本草元素轉化為咖啡、調飲與特色小食。包含咖啡與草本香氣結合的創意飲品，以及包種茶搭配琴酒、漢方元素調酒等限定風味，讓熟悉的迪化街漢藥文化換上一種更年輕的吃法。

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植物染、百年塔香、礦石茶席 還能體驗頌缽音療

想安排比較深度的體驗，則可選擇「深息棲所」的本草手作活動。今年規劃「觸動・木刻印染工藝」、「浸潤・礦石能量茶席」、「定靜・百年古法塔香」及「共響・聲頻浴場」4大體驗，從植物染、漢方茶飲到製香與頌缽聲響，將本草文化延伸至生活美學。

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其中百年香舖帶領民眾製作古法塔香，植物染體驗則能親手留下專屬圖騰；頌缽音療則透過聲音與香氣打造較為靜謐的體驗空間，適合想在大稻埕老街行程中安排一段放慢腳步的午後時光。

8/29、8/30大稻埕本草派對 票價、地點一次看

本次活動推出「本草票」單人餐飲票480元，包含餐飲、市集抵用金及專屬提袋；「生息票」深度體驗票880元，包含餐飲、市集抵用金、專屬提袋及2場深度手作體驗；「未來票」頌缽音療票880元，則包含餐飲、市集抵用金、專屬提袋及1場頌缽音療體驗。

此外，活動也串聯大稻埕夏日節及街區合作店家，民眾可搭配迪化街散步、老宅咖啡、南北貨採買等行程，安排一趟「本草派對＋大稻埕」夏末城市小旅行。

2026本草派對「生息未來 Herbal Rhythm」

活動日期：2026年8月29日、8月30日

活動時間：13:00～21:00

活動地點：大稻埕永樂廣場、永樂市場

交通方式：捷運北門站、大橋頭站步行可達

票價：本草票480元、生息票880元、未來票880元

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