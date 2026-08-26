京都高台寺「百鬼夜行展」首度登台！北投溫泉博物館展至11月
【旅奇傳媒/日本部報導】京都東山名剎「高台寺」，以豐臣秀吉與正室寧寧的浪漫歷史聞名，今年更首度將寺內收藏的日本傳統妖怪畫作帶來台灣！自即日起至11/01，高台寺於「北投溫泉博物館」盛大展出「高台寺－百鬼夜行展 in 北投」。這項創舉讓台灣民眾不需遠赴京都，便能在充滿日式風情的北投，近距離感受日本寺院珍藏。
本次特展的展出內容相當豐富，除了「高台寺」代代相傳的傳統百鬼夜行圖，還特別展出由知名畫家藤井湧泉所繪製的《妖女赤夜行進圖》。作品不僅致敬了經典怪談《牡丹燈籠》，更巧妙揉合了帶有中國風格的幽靈形象。透過當代藝術家的筆觸，讓這場「百鬼夜行」增添了截然不同的神秘氣息與藝術風貌。
除了在台灣的展出，針對喜愛親赴京都的自由行旅客，高台寺在今年下半年也準備了重量級的歷史看點。曾在237年前遭大火燒毀、深受秀吉與寧寧喜愛的伏見城「客殿」，歷經近多年的精心修復，終於要在今年11月舉行盛大的落慶大典，重現430年前金碧輝煌的極致奢華工藝。
此外，「高台寺」的秋季景致向來深受海內外旅客青睞。除了大受歡迎的夜間特別拜觀與光雕投影，寺內靜謐的「青楓」與優雅的「竹林」秘境，更是避開人潮喧囂、拍出絕美照片的私房景點。
由於11月客殿落慶適逢賞楓大旺季，京都整體的旅遊熱度勢必居高不下。如果有計畫想去一睹風采，一定要提早預約訂房並及早規劃周邊順遊路線，才能從容享受一趟深度的關西文化之旅。
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