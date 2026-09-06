藏身台北巷弄「古蹟秘境」！百年日式老建築、透天3層新館「免費參觀」 還有「文創書店、風格茶館」文青半日遊

藏身台北巷弄的古蹟秘境！「紀州庵文學森林」結合百年古蹟、藝文講堂、森林書店及風格茶館，除已修復的古蹟外，還涵蓋了一棟透天獨立三層主建築，成為台北的藝文基地。

圖／紀州庵文學森林粉專

圖／紀州庵文學森林粉專

「紀州庵文學森林」位於台北市中正區河堤里同安街107號，原「紀州庵」初建於1917年，為平松家族經營的日式料亭，1950年代轉為公務人員眷舍，後於2004年被定為台北市市定古蹟，再至2011年於古蹟旁建立新館，以「紀州庵文學森林」為名，推展多樣文學展演與藝文活動。

圖／IG@gominkin授權

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特別一提的是，「紀州庵古蹟」修復後保有「離屋（長型的宴會空間）」原有使用格局，室內五間分別為十二疊間的空間，合併為60疊約30坪榻榻米的大廣間（人數上限為 93 人），為國內少見的日式建築類型。

「紀州庵文學森林」新館入內參觀免費，1F集結文創書店、風格茶館與文學沙龍，2F為多功能展演空間，3F則是紀州庵講堂，提供場地租借。

圖／IG@gominkin授權

入內參觀需注意！為保護古蹟建築，請脫鞋著襪進入，參觀時勿奔跑、攀爬門窗或跳躍；除營運單位核可之特殊活動之外，遊客參觀館內請勿飲食飲水，並遵守各項參觀規範。

圖／紀州庵文學森林粉專

圖／紀州庵文學森林粉專

紀州庵文學森林

地址：台北市中正區河堤里同安街107號

開放時間：週二至四、日10:00-18:00；週五、六10:00-21:00（週一休館）

官網：https://kishuan.org.tw/

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