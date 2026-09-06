快訊

輔大女大生辦宿營遭私訊問包養「月給5萬」 民宿老闆喊：誤會

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

輔大女大生辦宿營遭私訊問包養「月給5萬」 民宿老闆喊：誤會

藏身台北巷弄「古蹟秘境」！百年日式老建築、透天3層新館「免費參觀」 還有「文創書店、風格茶館」文青半日遊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@gominkin授權、紀州庵文學森林粉專
圖／IG@gominkin授權、紀州庵文學森林粉專

藏身台北巷弄的古蹟秘境！「紀州庵文學森林」結合百年古蹟、藝文講堂、森林書店及風格茶館，除已修復的古蹟外，還涵蓋了一棟透天獨立三層主建築，成為台北的藝文基地。

圖／紀州庵文學森林粉專
圖／紀州庵文學森林粉專

圖／紀州庵文學森林粉專
圖／紀州庵文學森林粉專

「紀州庵文學森林」位於台北市中正區河堤里同安街107號，原「紀州庵」初建於1917年，為平松家族經營的日式料亭，1950年代轉為公務人員眷舍，後於2004年被定為台北市市定古蹟，再至2011年於古蹟旁建立新館，以「紀州庵文學森林」為名，推展多樣文學展演與藝文活動。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

特別一提的是，「紀州庵古蹟」修復後保有「離屋（長型的宴會空間）」原有使用格局，室內五間分別為十二疊間的空間，合併為60疊約30坪榻榻米的大廣間（人數上限為 93 人），為國內少見的日式建築類型。

「紀州庵文學森林」新館入內參觀免費，1F集結文創書店、風格茶館與文學沙龍，2F為多功能展演空間，3F則是紀州庵講堂，提供場地租借。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

入內參觀需注意！為保護古蹟建築，請脫鞋著襪進入，參觀時勿奔跑、攀爬門窗或跳躍；除營運單位核可之特殊活動之外，遊客參觀館內請勿飲食飲水，並遵守各項參觀規範。

圖／紀州庵文學森林粉專
圖／紀州庵文學森林粉專

圖／紀州庵文學森林粉專
圖／紀州庵文學森林粉專

紀州庵文學森林

地址：台北市中正區河堤里同安街107號

開放時間：週二至四、日10:00-18:00；週五、六10:00-21:00（週一休館）

官網：https://kishuan.org.tw/

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

古蹟 秘境 書店 茶館 文青 紀州庵 大台北旅遊 免門票

相關新聞

萬華廣州街百年老店！招牌油炸/脆皮/清蒸三種肉圓，必加靈魂辣醬，「肉圓配羹湯」是內行人標配

udn走跳美食／艾瑪・享受吃喝玩樂札記 路過廣州街時，很難不被油鍋小山肉圓給吸引！雖然門面招牌看起來與一般 小吃店無異，...

藏身台北巷弄「古蹟秘境」！百年日式老建築、透天3層新館「免費參觀」 還有「文創書店、風格茶館」文青半日遊

藏身台北巷弄的古蹟秘境！「紀州庵文學森林」結合百年古蹟、藝文講堂、森林書店及風格茶館，除已修復的古蹟外，...

台北拍貼新體驗搶先看！相約西門町遊客中心留下合影

【旅奇傳媒/編輯部報導】西門町遊客中心全新升級，臺北最新免費拍貼機登場！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀旅局）即日起，於「西門町遊客中心」2樓推出全新臺北特色拍貼機，打造「臺北日常早餐」及「臺北雙層觀光巴士」兩大主題，結合臺北12行政區特色拍貼框及臺味場景，開放民眾免費體驗。臺北市吉祥物「熊讚」當日驚喜現身，擔任西門町遊客中心一日店長，一起開箱全新拍貼機。歡迎相約親友走訪西門町，拍下專屬合影，把甜蜜回憶帶回家。 觀傳局表示，根據交通部觀光署統計，外籍旅客來臺以夜市、台北101及西門町為前三大主要旅遊景點，顯示西門町是臺北重要的觀光地區。而「西門町遊客中心」每年服務逾30萬人次，持續提供旅遊諮詢、充電、休憩及置物等多項友善服務。這次透過推出全新免費拍貼體驗，期盼讓國內外旅客以更有趣、多元的方式認識臺北，也進一步發揮遊客中心的觀光服務與城市推廣功能。 觀傳局指出，「西門町遊客中心」拍貼以「臺北日常早餐」為主題，將充滿臺味的早餐店場景搬進遊客中心，還能透過螢幕加入「熊讚」等臺北特色貼紙，自由設計專屬拍貼框；另一款則以「臺北雙層觀光巴士」為主題，打造觀光巴士座位造型，搭配臺北12行政區的12款特

板橋全家引進日本超商同款「自助結帳機」 網友嗨翻：拜託快普及

前往日本便利商店旅遊時，許多民眾對機台能自行投入紙鈔與零錢結帳的設計印象深刻。日前有網友驚喜發文，透露在板橋府中捷運站附近的全家便利商店，店內的自助結帳機竟也配備了「現金收找功能」，不僅能直接插入紙鈔，還能投入零錢找零。貼文曝光後，不少旅日族群直呼：「終於可以把身上沉甸甸的零錢一口氣清空了！」

影／10萬人空拍畫面曝…法國5米金屬巨象踏上士林街頭 周日晚還有一場

2026台北藝術節昨晚開幕，來自法國3頭近5公尺高的金屬機械巨象在台灣表演團隊的引領下緩步踏入士林街頭，現場瞬間化身沒有圍牆、屋頂的巨型沉浸式劇場。這場呼應1914年台北第一座動物園落成的街頭盛事，首夜吸引許多國內外遊客擠爆遊行沿線，上看10萬人，今晚同一時間還有一場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。