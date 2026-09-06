萬華廣州街百年老店！招牌油炸/脆皮/清蒸三種肉圓，必加靈魂辣醬，「肉圓配羹湯」是內行人標配

路過廣州街時，很難不被油鍋小山肉圓給吸引！雖然門面招牌看起來與一般 小吃店無異，但算算時間，它已經有 116 年歷史，是不折不扣世紀老店，《川業肉圓》創立於 1910 年，最早發跡於新竹城隍廟，一路傳承至今「肉圓搭配羹湯」正是內行人標配！

川業肉圓｜萬華傳承四代小吃

《川業肉圓》位於台北市萬華區廣州街165號，緊鄰剝皮寮歷史街區、靠近康定路口，開車可停放「龍山寺地下停車場」，步行約 3分鐘即可抵達；搭乘大眾捷運到「龍山寺站」出站步行約 3、4 分鐘，交通不是問題。

地址：台北市萬華區廣州街165號1樓

聯絡電話：️02-23081641

營業時間：10:00-21:00

《川業肉圓》創立於 1910 年！早年在新竹城隍廟旁發跡，後來搬遷至萬華艋舺地區，至今已傳承第四代接手，並更名為《川業肉圓》，遊客可能誤會是新開店家，但其實早已深耕多年！

《川業肉圓》一次提供油炸、清蒸與酥脆三種不同作法！就看你偏好哪種口感～

店裡的招牌「油泡肉圓」！也是北部常見經典作法，泡在油鍋一顆顆圓圓的肉圓，光看著就覺得療癒。

原以為傳承四代環境會很有年代感，裡面早已翻修裝潢！空間明亮，附設冷氣與洗手間，別看店面小小一間，即使非用餐時間，店內依舊維持八成滿，生意真的不錯。

川業肉圓｜菜單

肉圓共有招牌油炸、清蒸與脆皮三種作法，一顆都是 60 元！

店裡也有滷肉飯、乾麵、乾意麵以及各式羹麵湯冬粉..等可選，還有大碗和小碗可依胃口選擇，劃好單拿到外面櫃台結帳，回座位等叫號拿餐，餐點送齊就會回收紙條。

幾乎每桌都是標準經典組合：一份肉圓搭配一碗羹湯！

川業肉圓｜油炸肉圓（招牌）

招牌油炸肉圓是經典肉圓作法！肉圓個頭不大，一顆 60 元，上面灑了香菜點綴，不吃香菜記得提前告知店家，表面淋上紅糟特製醬，一點微酸風味挺開胃！建議第一口先吃原味肉圓，接著加入辣醬換換口味，整體層次更加豐富。

白嫩嫩外皮咬起來 Q 彈，吃得到純粹米香，因為採用傳統油泡作法，整體吃下來稍微偏油膩些，建議搭配特製辣醬吃，會更加平衡解膩喔！

內餡風味真的很「新竹」！選用紅糟豬腿肉搭配嘉義鳳尾筍乾，肉餡口感有點軟嫩不柴，筍乾也好咀嚼，細細品嚐還有一絲淡淡香菇香。

川業肉圓｜就是要加辣才香

店裡特製辣椒醬很夠味！看不到辣椒原型顆粒，質地細緻鹹香辣度夠，幫肉圓加上一匙，整體香氣風味瞬間提升，真的是加過就「回不去了」，讓人忍不住一匙接一匙加不停！

川業肉圓｜綜合羹

什麼都想嚐懶得選擇，直接點一碗 95 元「小碗綜合羹」就對了！一碗就能吃到肉羹、蝦仁羹、魷魚與魚酥四種料，雖然小碗份量偏小，但裡面配料給算大方，如果是兩人分著吃，建議直接點大碗會比較過癮！

綜合羹的魷魚沒沾裹粉漿，吃起來鮮彈脆口；魚酥沒泡到湯部分挺酥香，附點濃郁羹湯後吸飽湯汁，別有一番風味！

蝦仁羹呈現誘人粉嫩色澤，賣相滿吸引人！湯頭濃稠鮮甜，加點特製辣醬後更順口好喝。

《川業肉圓》憑藉傳承四代好味道！即使平日非用餐時間，生意也是好的嚇嚇叫，提供油泡、清蒸與酥脆三種肉圓，肉圓餡有自己特色，綜合羹吃的到肉羹、蝦仁羹、魷魚與魚酥四種配料，濃稠湯頭也滿好喝，肉圓、羹湯來點靈魂辣醬更是過癮。

地址：台北市萬華區廣州街165號1樓

聯絡電話：️02-23081641

營業時間：10:00-21:00

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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