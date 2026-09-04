台北公館水源市場必吃「天下第一攤」！捷運公館站隱藏版《野果小點》法式鹹派

藏身在公館水源市場一樓轉角《野果小點》！老闆曾跟隨法國 甜點師學習，一路從工作室做到市集、店面，曾榮獲台北傳統市場節「天下第一攤」肯定，店內每日現烤出爐各種法式鹹派與甜點，把職人手藝帶入傳統菜市仔，成為在地市場不可錯過的隱藏版美食 ！

野果小點｜水源市場一樓8號攤位

《野果小點》位於台北市中正區羅斯福路四段 92 號，在水源市場一樓的 8 號攤位，建議從汀州路三段與羅斯福路四段 90 巷交叉口入口進去，路線最順暢，不用在市場繞來繞去找攤位，搭乘捷運至公館站步行僅需 120 公尺；開車可停水源大廈停車場或自來水事業處水源停車場，步行約 1 至 2 分鐘可抵達。

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號8號(水源市場一樓8號攤位)

營業時間：週二到週六11：00~19:00

公休日：週日、週一

野果小點｜榮獲2025天下第一攤

《野果小點》曾榮獲臺北傳統市場節「天下第一攤」、「茄芷袋指標」等..多項肯定！查了網路介紹才知道，老闆本身畢業於餐飲科系，曾跟隨法國甜點師深造學習，最初從私人工作室、到市集擺攤，一直現在終於有自己的實體小店面！！！

現場能看到師傅們忙著擀捏法式油酥麵皮，依不同口味放入培根、打拋豬、雞肉、洋蔥..時蔬等餡料，最後倒入特製調配濃郁蛋液，經約一小時烘烤後就能陸續出爐。

野果小點｜菜單

《野果小點》有固定出爐時間！這次運氣挺好，剛酐趕上下午 16:20 出爐，目睹剛鹹派與點心陸續上架療癒畫面！現場餐點有：田園蔬食鹹派、菠菜野菇鹹派、打拋豬肉鹹派、鄉村培根鹹派以及檸檬塔、熔岩蛋糕..等甜點，牌子上都有清楚標示價格，若有特別想吃的口味，建議提前在網路預訂，以免現場撲空。

即使只買一個小鹹派，依舊附上質感紙提袋包裝，每個鹹派都獨立包裝設計，不用擔心互相沾附或味道混雜。

野果小點｜打拋豬肉鹹派3.5吋*1

這次點了「打拋 豬肉鹹派」3.5吋份量剛剛好！

當一人下午茶吃很有滿足感，也適合兩人分食小嚐嚐鮮，金黃色外層酥皮烘烤十分酥香脆口，內餡調配夠味，只是沒有感覺到泰味，中間滑嫩蛋液口感順滑綿密，鹹甜交織中帶有濃郁奶香。

鹹派本身就帶有濃郁蛋奶香氣，適合搭配一杯無糖黑 咖啡！咖啡微苦溫潤酸度，恰到好平衡鹹派油脂、蛋奶香氣。

《野果小點》老闆曾跟隨法國 甜點師學習！這次隨性買了一顆鹹派！鹹派餅皮酥香脆、中間餡料蛋液口感很滑嫩，吃得到鹹甜奶蛋香，每一口都真材實料，有空剛好前來不妨來走走，買份現烤鹹派點心喔～

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號8號(水源市場一樓8號攤位)

聯絡電話：️無

營業時間：週二到週六11：00~19:00

公休日：週日、週一

內用／外帶：僅提供外帶

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

文章來源：艾瑪 吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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