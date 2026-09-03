台北公館手工法國麵包！越南籍闆娘掌廚 「30元銅板價麵包、涼拌炸春捲米粉」菜單推薦

我在台灣真沒出國！市場旁這攤《阿鸞手工法國麵包》！由越南籍老闆娘掌廚，它的法國越南麵包很多人推，不想吃料也能單買麵包，一個法國麵包只要30元銅板價，攤位上擺滿了豐富涼拌小菜，有涼拌青木瓜絲、芒果青、涼拌雞腳、涼拌豆乾、炸越南春捲和香蘭綠豆糕⋯⋯等，路過很難空手離開～

阿鸞手工法國麵包｜公館熱門小吃

《阿鸞手工法國麵包》在台北市羅斯福路四段與萬華區萬大路都有分店！今天剛好來公館就買啦！攤車就在熱鬧水源市場旁，開車可以將車停在水源市場停車場或自來水園區停車場；搭乘大眾捷運公館站出站步行約 2 分鐘抵達。

地址：台北市羅斯福路四段90巷2號

聯絡電話：️0986-161-756

營業時間：07:00~23:00

這區街邊晚上會擺起許多小攤販，頓時化身熱鬧活力小夜市！

阿鸞手工法國麵包｜菜單清楚標示

《阿鸞手工法國麵包》幕後老闆娘是越南人！除了主打手工越南法國麵包，攤位上還販售各式經典越南家鄉菜，有清爽開胃涼拌菜：青木瓜絲、芒果青、涼拌雞腳、涼拌豆乾、炸越南春捲、涼拌河粉、香蘭綠豆糕…等應有盡有。

整排餐點排開視覺效果精彩，餐點上也有清楚標明價格，挑選起來安心又方便！

原味手工法國越南麵包一個 30 元銅板價！除了原味外，也提供多款餡料口味選擇。

晚上炎炎夏日沒胃口，酸辣清爽越南涼拌菜就是最佳首選！可惜越南春捲已經售完要晚點才有，不過攤位上還有很多涼拌選擇，適合買回家當晚餐或宵夜小菜。

攤位擺設豐富多元，視覺效果很吸睛！大家都在盤算帶幾樣道地越式小菜，幫晚餐餐桌加菜。

阿鸞手工法國麵包｜自家做手工麵包

這裡的法國麵包都是店家自製！滿滿一整車出爐手工麵包就在眼前，不少顧客一買就是一大袋，只見店員一直穿梭忙著裝袋麵包。

沒包料手工法國麵包 30 元銅板價！用力一掐，就能立刻感受到外皮咔滋咔滋酥脆感，吃原味外層香脆，但內裡質地稍微偏乾一些；和正統法國長棍麵包不一樣，少了嚼勁麵體結構，建議還是要搭配鹹香配料醬汁吃，才濕潤夠味。

阿鸞手工法國麵包｜涼拌炸春捲米粉

這盒《阿鸞手工法國麵包》涼拌炸春捲米粉 100 元，每盒附兩包涼拌醬汁與一包香脆花生米，把酸甜醬汁與花生米全數倒入拌開，入口清涼消暑！炸春捲放置一段時間，外皮口感有些潤潤，但一旁醃漬燒肉鹹香入味挺好吃。

公館《阿鸞手工法國麵包》有滿滿道地越南味料理！夏日沒胃口時，不妨順道來外帶一盒！整個攤位很精彩，涼拌料理與法國越南麵包品項很豐富喔～

阿鸞手工法國麵包

地址：台北市羅斯福路四段90巷2號

聯絡電話：️0986-161-756

營業時間：07:00~23:00

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

FB粉專：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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