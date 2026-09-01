天母30多年「老字號蛋糕」進駐東區！入口即化的日式輕乳酪，杜拜巧克力系列也買得到

說到台北乳酪蛋糕，相信不少人第一個想到的就是陪伴許多人成長的「芝玫蛋糕」。

創立於1990年的芝玫，靠著招牌日式輕乳酪蛋糕累積超過30年的好口碑，如今終於不用特地跑天母，在忠孝復興就能買得到！

這次知道芝玫在東區開設全新【芝玫蛋糕復興店】，身為乳酪控當然要第一時間來朝聖。

每次想要吃芝玫蛋糕都覺得距離好遙遠，現在只要搭捷運忠孝復興站再步行幾分鐘就能到，真的方便太多了！

如果你正在搜尋東區下午茶、忠孝復興甜點、台北乳酪蛋糕推薦，這家真的值得收藏起來。

芝玫蛋糕復興店｜交通位置

【芝玫蛋糕復興店】在忠孝復興附近的大馬路旁，從捷運4號出口走過來約5分內就可以抵達。 預訂新鮮烘焙麵包與蛋糕招牌相當醒目，就算第一次來也很好找。

整棟建築以淡紫色招牌搭配簡約Logo，夜晚點燈後特別有質感，和一般傳統蛋糕店很不一樣，多了一點日系精品甜點店的氛圍。

【芝玫蛋糕復興店】

地址 : 臺北市大安區復興南路一段133號1樓

-門市電話 : 02-27722486

-營業時間 :10:00－21:00

芝玫蛋糕復興店｜店內環境

走進店裡，第一印象就是舒服。

大量木質色系搭配暖黃燈光，不會有壓迫感，反而像走進日式甜點店一樣，讓人忍不住放慢腳步慢慢逛。

展示櫃整齊陳列著各式乳酪蛋糕、巧克力蛋糕、黑森林、芒果甜點以及人氣商品，每一樣都很誘人。雖然是平日來訪，現場還是不少客人在挑選蛋糕，有人直接整盒帶走，也有人站在櫃前研究要買哪一款，看得出來人氣真的很高。

旁邊架上也擺放了各式禮盒與伴手禮，中秋禮盒也已經提前開賣，送禮需求一次就能滿足。

除了招牌乳酪系列之外，展示櫃裡還有許多不同 甜點。像是黑森林蛋糕、濃情巧克力蛋糕、芒果甜點杯等等，每一樣都擺放得很精緻。

如果家裡有人生日、聚餐、慶生，或是公司下午茶，其實直接來芝玫一次就能買齊。另外現場也能看到中秋禮盒展示，今年想找月餅伴手禮的人，也可以順便一起挑選。

最近最熱門的甜點關鍵字，絕對少不了杜拜巧克力。芝玫也跟上這波熱潮，推出了杜拜巧克力系列新品，包括杜拜巧克力Q餅、杜拜巧克力乳酪，以及其他巧克力新品。

芝玫蛋糕復興店｜菜單價格

除了招牌輕乳酪之外，店內也有美式重乳酪系列。

和輕乳酪完全不同，重乳酪口感更加扎實，乳香濃厚，每一口都能感受到濃濃起司香氣，喜歡濃郁口味的人一定會很愛。

現場還有酒漬蔓越莓乳酪、經典巧克力乳酪等不同口味，可以依照自己喜歡的風味挑選。

*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

芝玫蛋糕復興店｜餐點品嚐

日式輕乳酪

如果是第一次來芝玫，我一定推薦從招牌日式輕乳酪蛋糕開始。

外觀看起來很樸實，沒有過多裝飾，但就是這種簡單，才能真正吃出實力。

切開時就能感受到蛋糕柔軟細緻，拿起來還會微微晃動，每一口都像雲朵一樣輕盈。

入口後乳香慢慢散開，不是那種濃到膩口的起司味，而是非常溫柔、自然的奶香，甜度也控制得很好，就算一次吃兩三塊也不容易覺得負擔。

我自己最喜歡冰冰的吃，冰過後口感更加細緻滑順，乳酪香氣也更明顯，真的會忍不住一口接一口。

這也是我覺得芝玫最厲害的地方，它沒有過多華麗的裝飾，卻能靠著最純粹的口感，讓客人默默圈粉30多年。

其實現在乳酪蛋糕品牌很多，但芝玫一直都有一群很忠實的粉絲，我想原因很簡單。

它沒有刻意追求浮誇，也沒有過度包裝，而是一直把蛋糕做好。

尤其是招牌日式輕 乳酪，真的屬於那種吃過一次就會記住的味道。

以前想吃總覺得要專程跑一趟天母，現在忠孝復興就能買到，對我來說真的方便很多，以後逛街、聚餐結束，順路帶一盒回家，應該會變成我的固定行程。

芝玫蛋糕復興店

地址 : 臺北市大安區復興南路一段133號1樓

門市電話 : 02-27722486

營業時間 :10:00－21:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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