飄香板橋25年！ 「白家十全排骨」進駐湳雅夜市 藥燉羊小排、藥膳排骨、滷肉飯一次滿足

板橋又有一家老字號美食可以朝聖啦！創立於1999年的白家十全排骨，至今已有超過25年歷史，主打每日慢火熬煮的十全藥燉湯頭，濃郁甘醇卻不會有過重的中藥味，是不少老饕從小吃到大的經典滋味。

現在正式進駐板橋湳雅夜市，不用跑遠，在板橋就能品嚐這碗暖心暖胃的藥膳排骨。

一走進店裡，就能看到一整排熱氣騰騰的大湯鍋，空氣中瀰漫著淡淡藥膳香氣，每一鍋都持續燉煮，現點現盛，光聞香味就讓人口水直流。

白家十全排骨南雅店｜交通位置

白家十全排骨就位在板橋湳雅夜市入口旁，搭乘捷運的話至府中站出口走過來約7-10分鐘。公車則搭至湳雅夜市口即可抵達。

店家資訊

📍 白家十全排骨（南雅店）

🏠 新北市板橋區南雅南路一段36號

🕚 營業時間：11:00－00:00

白家十全排骨南雅店｜用餐環境

白家十全排骨南雅店採用明亮乾淨的中式風格裝潢，座位舒適，店內保持整潔，用餐環境相當舒服。

最吸睛的就是開放式料理區，一字排開的大陶鍋不停翻滾，師傅現場舀湯、盛料，每一碗都是現點現裝，看得到製作過程，也讓人吃得更安心。

牆上還介紹了十全藥燉湯頭使用的中藥材與品牌歷史，讓大家更了解這碗傳承25年的招牌好味道。

醬料、餐具皆自取

用餐完畢請將碗盤放至回收區唷！

白家十全排骨南雅店｜菜單價格

白家十全排骨主打各式十全藥燉湯品，從經典排骨、肋排到羊小排、雞腿、土虱都有，價格約落在 100～170元 左右，整體相當親民；另外也提供滷肉飯、香拌麵線、烤肉飯、照燒雞腿飯及多款小菜，可以依照食量自由搭配。

*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

白家十全 排骨南雅店｜餐點品嚐

乾拌麵線

麵線細緻滑順，拌入油蔥與醬汁後香氣十足。入口帶有淡淡油蔥香，不會過於油膩，簡單卻很耐吃，也是很多客人必點的經典搭配。

燙青菜

翠綠鮮嫩的空心菜加入蒜酥增加香氣，清爽不油膩。搭配藥膳湯一起享用，讓整體餐點更加均衡。

滷肉飯

別小看這碗滷肉飯！ 肥瘦比例剛剛好，滷汁鹹香不死鹹，滷肉燉得軟嫩入味，每一口白飯都吸附滿滿醬汁，再搭配滷蛋一起吃，簡單卻非常有幸福感。

十全排骨湯

店內最經典的人氣招牌。選用多種中藥材慢火熬煮，湯頭入口甘甜順口，藥膳香濃卻不苦澀，喝完整碗也不會覺得負擔。

排骨燉煮得相當入味，肉質軟嫩，輕輕一咬便能骨肉分離，越嚼越能感受到肉香與藥膳香融合的層次！內用可以續湯唷！

沾著豆瓣辣醬，更是美味！

他們家的十全藥燉湯頭喝起來溫潤甘甜，不會有濃厚到讓人害怕的中藥味，即使平常不太敢喝藥膳的人也很容易接受。

搭配滷肉飯、乾拌麵線，再來一盤青菜，就是簡單卻最療癒的一餐。

現在板橋就能吃到這家超過25年的老字號，想來碗藥膳湯，很推薦來試試。

白家十全排骨（南雅店）

地址：新北市板橋區南雅南路一段36號

營業時間：11:00－00:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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