「淡水漁人碼頭煙火」8/23、8/30登場！最佳煙火觀賞點、交通攻略1次看

淡水煙火迷準備好！「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」8月進入煙火高潮，原訂8月9日的場次因颱風延期至8月30日，接下來將於8月23日、8月30日晚間8點施放10分鐘煙火，並搭配民歌演唱會、時尚藝術季等活動，想安排夏日晚間約會或親子旅遊，可把握兩個週末前往淡水欣賞港灣夜景與璀璨花火。

8/23、8/30淡水煙火主題一次看

8月23日煙火以「世界之夜」為主題，透過彩虹牡丹、追逐彈及多層次尺玉打造繽紛視覺效果，現場另有新北捷運公司民歌演唱會，邀請歌手演唱經典民歌。

8月30日則以「海港暮夏」為主題，運用金、藍銀、紫藍色系煙火，搭配金冠椰樹、金柳瀑布、流星花火及千輪煙火，呈現港灣夏夜意象；同場還有「北海岸時尚藝術季」，將淡江大橋、海浪與漁業文化融入服裝設計，結合海洋、漁業與時尚元素。

淡水煙火最佳觀賞點推薦

想近距離看煙火，可選漁人碼頭內的情人橋、福容飯店前環港步道、油車口木棧道、觀海廣場；若希望避開核心人潮，也可前往淡水第一漁港、八里左岸十三行文化公園等周邊地點欣賞。

圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

淡水煙火交通管制

煙火活動日16時至22時，淡水漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議搭乘大眾運輸。可由捷運紅樹林站轉淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，或從捷運淡水站搭紅26前往；活動期間亦將視情況安排煙火專車。自行開車者須留意停車及道路管制，淡水漁人碼頭停車場10時起採一次性收費，小客車每次150元，停車位有限，建議提早規劃行程。

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