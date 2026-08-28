台北冰店推薦｜開箱6間高人氣質感冰店，走進最舒心的夏日救贖！

盛夏的台北高溫令人浮躁，這時候最需要一碗冰涼入心的冰品給自己救贖！今天，我們精選了六間近來人氣居高不下的台北冰品店，從精品級的高顏值優格霜淇淋、日式文青風冰品店，到宛如神仙般的仙草雪花冰等應有盡有，而這些冰店不只對原物料極其講究，更擁有讓人一秒放鬆的氛圍，不妨筆記並收藏最讓你心動的台北冰店名單，找時間療癒並犒賞自己吧！

台北冰店推薦 #1 Smile Froyo

港式精品優格霜淇淋，天然原料零添加

來自香港的「Smile Froyo」，主打精品級優格霜淇淋，特色是將口感清爽的優格，巧妙融合乳香四溢的義式冰淇淋，且品牌堅持使用天然原料，成分絕不添加人工色素、香精等，每一口都吃得出真材實料。其中，Smile Froyo最受到歡迎的品項包括香蕉、芒果、巧克力、抹茶等口味，是不少網友心中，兼具美味與美感的高顏值霜淇淋。

圖／IG@milly.foodie

地址｜臺北市大同區光能里南京西路25巷18-3號

台北冰店推薦 #2 春美冰菓室

美國有機黃豆豆花，招牌黑糖刨冰

鄰近捷運南京復興站的「春美冰菓室」，是一間兼具現代質感與傳統溫度的台北人氣冰品店！店家對原物料極其講究，採用美國SB&B有機黃豆製作豆漿與豆花，而招牌冰品包含可任選四種配料的黑糖刨冰、可選三種配料的嫩仙草奶凍、芋頭控必點的芋頭牛奶冰，以及極具特色的珍珠奶茶冰。若碰上盛夏時節，更不能錯過淋上滿滿果香的夏季限定芒果牛奶雪花冰，絕對是不會錯的消暑首選。

圖／IG@mailmac2023

地址｜臺北市松山區中正里敦化北路120巷54號



電話｜02 2712 9186



營業時間｜12:00-21:00

台北冰店推薦 #3 小路の氷屋

日式喫茶文青風，當季水果封存冰品

隱身在士林夜市巷弄內的「小路の氷屋」，是一家洋溢著日式喫茶店氛圍的文青風冰品店，而店家善於將當季水果完美封存於冰品之中，最受到歡迎的包括具備視覺與味覺雙重享受的「一碗西瓜」！選用飽滿的甜美人西瓜，歷經切塊、去籽與慢熬，再將西瓜的清甜精華煮成特製淋醬；另一款「水蜜桃雪酪刨冰」則展現出拉拉山水蜜桃特有的香氣與細緻果肉，搭配手工雪酪堆疊出清爽的層次，是一種無負擔的純粹美味。

圖／IG@rakuten0327

地址｜臺北市士林區仁勇里安平街5巷4號



電話｜02 2883 9995



營業時間｜週一～二 17:00-23:00；週三～日 15:00-23:00

台北冰店推薦 #4 八時神仙草

台中起家仙草雪花冰，苦甜交織新口味

仙草控請舉手！從台中起家的「八時神仙草」，試圖打破市場原有的規則，希望用「如神仙般的仙草雪花冰」，顛覆人們對仙草的認知，藉此提升台灣傳統食品的價值。來到店裡，招牌必點為純萃嫩仙草雪花冰，不只入口即化像極了綿花糖，還帶有淡淡的天然青草香；而全新上市的八時雙重奏系列，則是將微苦回甘的抹茶醬與焙茶醬點綴在仙草雪花冰上，給人苦甜交織且富有層次的細緻口感。

圖／IG@gavinnnnnnnn

地址｜臺北市中山區正得里中山北路一段135巷5號



電話｜0962 040 848



營業時間｜12:00-22:00

台北冰店推薦 #5 Mr.雪腐 公館店

自製水果冰磚，學生族最愛消暑名單

位於公館商圈的「Mr.雪腐」，以獨家研發的自製冰磚而廣為人知，是許多學生與吃貨的夏日必吃名單。店家選用台灣四季盛產的新鮮水果，如芒果、草莓、鳳梨與西瓜等，將最真實的果肉直接製成冰磚，讓人每一口都能吃到純粹的水果原汁原味！其中，最受歡迎的當屬獨家研發的招牌系列，像是人氣「台18珍奶」與「泰4奶茶」，而夏日限定的「芒果優格佐鮮芒果」或限量供應的「香蕉巧克力」與「藍莓優格佐鮮果」也都很推薦。

圖／IG@never_eeeat

地址｜臺北市中正區文盛里羅斯福路三段244巷21號



電話｜02 2363 5200



營業時間｜12:15-22:00

台北冰店推薦 #6 昭和浪漫洗濯屋

大稻埕懷舊昭和風，霜淇淋每次都有驚喜

霜淇淋專賣店「昭和浪漫洗濯屋」坐落於大稻埕公園旁，店內裝潢特意打造出濃厚的懷舊氛圍，不僅每個角落都超級好拍，更讓人有置身於日本昭和年代小店的奇妙感受。店家不定期更換霜淇淋口味，讓你每次造訪都有驚喜，而招牌必點有酸甜濃郁的「莓有起司不浪漫 草莓起司霜淇淋」、帶有成熟風味的「苦甜大人系 提拉米蘇霜淇淋」，還有能一次滿足兩種風味的「昭和經典二重奏・特色綜合霜淇淋」。

圖／IG@belle.eating

地址｜臺北市大同區大有里安西街3號



電話｜02 2550 5358



營業時間｜11:30-18:00

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