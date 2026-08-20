山林最美的印記！平溪紫東「艷紅鹿子百合花」浪漫綻放

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年8月是臺灣特有種「艷紅鹿子百合」綻放的季節，向後捲曲的花瓣，綴有宛如小鹿斑紋的艷紅色斑點，花名與姿態同樣迷人。平溪區紫東社區以「在山林間，遇見最美的鹿子百合」為主題，自08/17-09/06止，舉辦「艷紅鹿子百合花展」，每日開放時間為09:00-16:00，歡迎走進平溪近距離感受其獨特風采。

▲平溪紫東社區「艷紅鹿子百合」綻放迎賓中。 圖：新北市政府農業局／提供

「艷紅鹿子百合」主要分布於新北市平溪地區，多生長在陡峭岩壁及潮濕山谷。過去受到棲地開發及人為過度採擷影響，一度面臨生存危機。近年來，新北市政府農業局攜手社區，持續推動種源保存、種苗培育及棲地復育，讓這抹「山林間的斑點」重新綻放於平溪的岩壁與屋簷。

本次花展集中呈現多年來的復育成果，除可欣賞「艷紅鹿子百合」盛開美景，社區也將分享一路走來的復育歷程，帶領遊客認識珍稀植物的生態價值，並了解一朵花重新回到山林背後，是政府與社區多年不間斷的投入及守護。

平溪紫東社區於民國103年通過農村再生計畫，並曾榮獲全國第三屆「金牌農村」競賽銅牌肯定。今年社區生產的「紫東饌紅淡蜜」更榮獲2026年「國際風味評鑑所」（International Taste Institute, iTi）風味絕佳獎二星獎章。花展現場同步販售以紅淡蜜特調的蜂蜜氣泡水及蜂蜜啤酒，讓遊客賞花之餘，也能品嘗紫東社區獨具特色的甜蜜滋味。

花展期間每逢週六、週日，社區於10:00、11:00及13:00、14:00、15:00，安排每梯次約30分鐘的主題生態導覽；現場另推出水苔球 DIY 體驗，原價每組300元，花展期間享限定優惠價每組150元，歡迎現場報名參加。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，「艷紅鹿子百合」是平溪最具代表性的生態復育案例之一，也是農村再生「生活、生產、生態」三生共榮的具體實踐。透過珍稀植物復育、在地產業發展及生態旅遊體驗，不僅守護珍貴自然資源，也為農村帶來永續發展的新契機。歡迎前往平溪紫東社區（平溪區東勢里火燒寮6號），在盛夏山林間欣賞「艷紅鹿子百合」綻放之美，共同見證社區守護生態的豐碩成果。

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