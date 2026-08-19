滷豬腳不輸名店！行天宮「金香豬腳涼麵」 皮嫩筋Ｑ肉香超邪惡

被涼麵耽誤的豬腳店！行天宮這家「金香豬腳涼麵」雖不是老店卻也累積許多忠實顧客，滷豬腳的美味程度不輸名店，還有5款涼麵、滷肉飯等主食選擇，一餐吃完十分飽足。

「金香豬腳涼麵」創立於2015年，就位在錦州街，這裡可是是行天宮美食的聚集地，有著各式各樣的美食 餐廳跟平價小吃；如果你是外地人，從捷運行天宮站3號口出站，右轉錦州街，再步行個2分鐘就到了；「金香豬腳」的營業時間從早上11點到晚上8點，再來因主要是做上班族的生意，所以週日是沒有營業的。

金香豬腳涼麵（FB）

電話：(02)2517-2138

地址：台北市中山區錦州街253號

外送：無

營業時間：11:00~20:00

固定公休：星期日

豬腳油亮油亮的，不論哪個部位都已經是燉煮到相當軟嫩，感覺輕輕一掰就會骨肉分離，看起來就一副好吃樣，難怪很多網友說「金香豬腳」的豬腳完全不輸其他台北豬腳名店，認同+1

有人負責切，有人負責淋汁，每個店員都有自己的任務，幾乎沒有停下來的時候，忙到翻！

PEKO是平日中午前往，店裡生意相當好，內用在等，外帶也在排，熱門用餐時段想吃，要不就提早來卡位，要不就花點耐心排隊。

金香豬腳涼麵菜單

本來以為「金香豬腳涼麵」是涼麵上放上豬腳，實際上是PEKO想太多了，豬腳跟涼麵是分開的兩道餐點，而且因豬腳的名氣遠遠蓋過涼麵，所以也被網友評為被涼麵耽誤的豬腳店；金香豬腳菜單有分內用菜單（白）跟外帶菜單（黃），主要差別在有無便當跟腿庫、滷大腸頭的份量價格。

豬腳分腿庫、中段、豬蹄三種部位，愛啃骨頭的點腳蹄，愛吃皮、筋的點中節，愛吃肉的就點肥滋滋的腿庫；另外，也有很多網友大推「腿庫＋滷大腸頭」的組合。

「金香豬腳」雖有提供便當，但僅限外帶，內用沒有哦！

涼麵都是當日現煮，除了金香涼麵（原味），也有肉燥涼麵、榨菜涼麵、泡菜涼麵以及素食涼麵，還可選擇大份、小份，價格在55～80元之間。

調味區有芥末醬、胡椒粉、辣椒油以及蒜味辣醬

金香豬腳涼麵推薦

這油亮亮的滷豬腳，一上桌就讓PEKO狂吞口水，實在是太誘人，太香了。

豬腳中節

之前跟朋友吃豬腳，為了方便通常點腿庫，肉多不用啃，但今天自己一個人就點了皮嫩筋Q肉香的中節，膠質感滿到炸，口感極度軟嫩，超級銷魂，難怪常常最早賣完，必點！

沾點蒜味辣醬，美味度更上一層樓。

滷肉飯

一直猶豫要點滷肉飯還是金香涼麵，最後還是放棄了涼麵，因為隔壁客人的滷肉飯一直再跟PEKO招手，看起來亂好吃的；實際入口也沒讓人失望，不只鹹香夠味，唇舌間的膠質感也讓人好滿足。

如果你是極度重口味，可以加一點醬料區的蒜味辣椒醬，包你會吃的眉開眼笑。

一口滷肉飯，一口豬腳真的是太邪惡了，說好的減肥，只能明天再說了。

金香泡菜

這個應該是泡菜涼麵上的泡菜，蒜味偏重，酸度跟辣度都不高。

味噌蛋湯

湯頭味道很不錯，有加小魚乾提鮮，蛋花很嫩，豆腐也挺多的，是碗好湯來著。

如果你正在物色行天宮 美食、錦州街美食，「金香豬腳涼麵」絕對值得列入考慮，豬腳真的強，完全不輸其他台北知名豬腳老店；吃完豬腳，若還有肚量，想吃點甜的，還可以來碗連日本觀光客都會特地來朝聖的黑岩古早味黑砂糖剉冰，或是不排隊買不到的「不老客家傳統麻糬」跟食芋堂的芋頭泡芙哦！

電話：(02)2517-2138

地址：台北市中山區錦州街253號

外送：無

營業時間：11:00~20:00

固定公休：星期日

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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