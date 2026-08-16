開業超過40年的東門美食！不只壽司人氣超高 「芋頭排骨酥湯」更是內行人激推

在壽司店吃「芋頭排骨酥湯」！永康商圈開業逾40年老店「麗園壽司」是在地人口袋中的經典美食，用餐時間的滿滿人潮更是直接證明了店家的超高人氣。

「麗園壽司」就位於台北市中正區連雲街上，距離捷運東門站 6 號出口步行只要約 3 分鐘，地點非常方便。這裡就在永康商圈對面，雖然少了觀光區的喧囂，卻多了在地人的親切感。

麗園壽司

電話：02 2356 7699

地址：台北市中正區連雲街74之3號

營業時間：07:30-14:00 週一休

生意真的非常好，煮麵的大姊一直沒停下來休息過，其他工作人員也是一直忙著送餐。

麗園壽司 內用環境

裝潢簡約乾淨，空間雖然不算太大，但翻桌速度很快。不管是獨自來吃午餐的上班族，還是特地來尋味的饕客，都非常適合。

麗園壽司菜單

「麗園壽司」品項其實很精簡，主要分為壽司、麵食與湯類。壽司部分有豆皮壽司與花壽司，麵食則是以排骨酥系列為靈魂。（菜單更新：2026年2月）

PEKO大概12點初抵達，結果「麗園壽司」的壽司櫃呈現幾乎是銷售一空的空景，後來問了一下店員，店員說下次可以先預訂再去拿，現場通常11點多壽司就會賣完了，記得先預訂 先預訂 先預訂。

麗園壽司推薦

筒仔米糕

因為沒有壽司，只好點米糕，所幸「麗園壽司」的米糕也不錯吃，米糕的米飯口感軟硬適中，瘦肉、香菇也有入味，淋上特調的甜辣醬，完全沒讓人失望。

芋頭排骨酥湯

身為一個芋頭控，看到芋頭排骨酥湯怎能錯過，「麗園壽司」的芋頭口感很桑，看似塊狀，但用舌頭輕輕一抿就化開了。

身邊熟識的朋友都知道PEKO不怎麼愛排骨酥，但「麗園壽司」的排骨酥軟硬適中，吃起來有肉感，也不會粉粉的，PEKO覺得很可以。

湯頭看起來清清的，但很有味道，PEKO很喜歡。

金針排骨酥脆腸湯

脆腸跟排骨酥湯怎麼看都覺得是陌生人，但卻意外的合拍，脆腸也處理得很乾淨，讓Tiss滿意到嘴角上揚。

脆腸冬粉

這是Wise點的，裡頭除了冬粉、脆腸，還有高麗菜，看起來是三碗湯裡最健康的，果然吃不胖的人飲 食就是不一樣，哪像PEKO一坐下來，又點米糕又點芋頭排骨酥湯，澱粉比例超高，不胖都難。

綜合壽司（小）

「麗園壽司」的壽司只有海苔壽司跟豆皮壽司兩種，都是很台式傳統的味道，沒有包甚麼特別的配料，海苔壽司裡包的是肉鬆、蛋以及醬瓜，豆皮壽司則是醋飯搭配芝麻，簡簡單單平平凡凡，但就是會讓人忍不住一個接著一個往嘴裡塞。

「麗園壽司」真的是一間不管誰來都會喜歡的 東門站 美食。那碗芋頭排骨酥的綿密感，絕對會讓你刷新對排骨酥麵的認知。如果你也是芋頭控或古早味愛好者，這間店絕對要排進你的必吃清單裡。快揪你想一起去的那位朋友吧！

麗園壽司

電話：02 2356 7699

地址：台北市中正區連雲街74之3號

營業時間：07:30-14:00 週一休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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