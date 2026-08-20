大家去台北都買這些！連在地人都默默採購的伴手禮清單

【FunTime小編群】從台北返鄉或是到台北玩，該帶什麼伴手禮、買什麼名產呢？在你苦惱的時候，FunTime小編都幫你整理好啦！各式老字號、國民品牌和人氣伴手禮店統統有～鎖定下面的台北伴手禮介紹，把台北必買伴手禮都買齊吧～

海邊走走

海邊走走。圖／海邊走走官網

在台北有多間分店的「海邊走走」主打有餡的蛋捲，招牌品項是「花生愛餡蛋捲」，餅皮屬於口感紮實的厚蛋捲，中間夾了滿滿的北港研磨花生醬，口味非常濃郁！是小編一吃成主顧的伴手禮店家。由於海邊走走的蛋捲皮堅持不添加水或牛奶稀釋，純使用蛋和奶油200度高溫烘烤，所以餅皮非常厚實，不會像一般蛋捲一樣屑屑掉滿地，小孩拿著食用也能很方便。除了花生口味，小編超愛他們的「肉鬆蛋捲」，鹹香的肉鬆和蛋香搭配口味獨特，是市面上少見的鹹口味蛋捲，推薦必買！

地址：台北市萬華區成都路39號（西門町旗艦店）

營業時間：10:30-21:30

老天祿滷味

老天祿滷味。圖／IG, mr.foodhunter

老天祿滷味是台北數一數二知名的老牌滷味店，擁有超過五十年歷史。不少饕客都是老天祿的虔誠信徒，到台北說什麼都要帶一包走，推薦必點鴨心、鴨翅、鴨舌、鴨胗，尤其鴨翅滷得非常透徹，入口即化非常涮嘴，一不小心就會嗑掉兩三支，有經過西門町記得去體會一下老天祿獨富香氣的滷汁。

地址：台北市萬華區武昌街二段55號

營業時間：10:00-22:00（週二11:00-20:00、週三公休）

佳德鳳梨酥

佳德鳳梨酥。圖／klook

台北的「佳德鳳梨酥」是小編心目中的第一名！這間創立於1975年的老字號糕餅店，每天店外總是大排長龍，店內擺滿各式傳統糕餅。如果已經想好要買幾盒，可以先在排隊時填好單子，入店後直接到櫃台結帳，想買散裝也能自行挑選。小編特別喜歡原味和蔓越莓口味的鳳梨酥，外皮奶香味濃郁，原味內餡是甜而不膩的鳳梨冬瓜醬，蔓越莓則多了一絲清爽酸甜。喜歡冬瓜餡、又怕甜的話，佳德鳳梨酥很值得你一試～

地址：臺北市松山區吉祥里南京東路五段88號

營業時間：8:30-20:30

小潘鳳梨酥

小潘鳳梨酥。圖／IG, miwe12322

說到新北市最出名的伴手禮，非位在板橋區的「小潘鳳梨酥」莫屬啦！小潘鳳梨酥的店名其實叫小潘蛋糕坊，但因為它的鳳梨酥實在太有名了，所以大家都直接叫它小潘鳳梨酥。小潘的鳳梨酥屬於鬆軟餡厚的那種，內餡清甜不膩，喜歡蛋黃的人，則可以選擇店內人氣同樣高的鳳凰酥。另外據說整盒裸裝的香氣會比單顆獨立包裝的更濃郁，雖然是小道消息，但一打開裸裝盒，那香氣撲來，滿足度真的瞬間爆表！

小編小提醒：小潘鳳梨酥的保存期限有兩星期起跳，建議大家不用壓線放假前才買，可以提早先買好，避開人潮～

地址：新北市板橋區中正路135巷11-1號

營業時間：08:00-20:00

滋養製菓

滋養製菓。圖／IG, charlotte0112

座落於台北迪化街的「滋養製菓」也是間伴手禮老店，主打大福、最中、銅鑼燒等日式甜點，其中冬季限定的草莓大福人氣最高！Q軟的大福中夾了一整顆新鮮草莓，還搭配了小倉蜜紅豆餡，超級好吃，草莓控必衝！另外店內的「最中」也很特別，以中空的烤米餅作為外殼，中間夾滿吃得出顆粒的紅豆餡，現場食用的話店家還會附上一杯熱茶，充滿日式甜點的溫馨感～而且店內的甜點都可以自己組合搭配成禮盒，收到的人一定會很開心！

地址：台北市大同區迪化街一段247號

營業時間：09:00-18:00

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