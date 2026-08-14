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沒冷氣也不怕！台北「3條綠色隧道」超涼感 「森林綠蔭、飛瀑水氣」打造天然冷氣 交通攻略一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北市政府工務局大地工程處提供

納涼微旅行！炎炎夏日，台北「3條綠色隧道消暑清涼，結合沿線遮蔭與親水特色，走起來格外愜意且涼爽，讓大小朋友都能舒適健行、走出冷氣房。

小牛埔<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道' data-rel='/1013/89419' class='tag'><strong>步道</strong></a>特色休憩平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
小牛埔步道特色休憩平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

怕在家吹冷氣耗電費？除了到百貨商場消暑外，親近自然也不怕滿頭大汗，台北市政府工務局大地工程處特別推薦「3條特色消暑路線」，能夠親眼見證城市的豐富山林，同時遠離都市塵囂。

小牛埔步道：位在貴子坑溪流域之間，串聯三層崎公園與貴子坑水土保持園區，富有在地自然與地質特色，結合低衝擊生態工法與休憩節點，打造環境教育與親水休閒的最佳場域。

小牛埔步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
小牛埔步道。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁古道-草山觀瀑吊橋：在欣賞山林溪谷風光的同時，也能感受綠蔭與流水的涼爽氣息，穿梭在古道與吊橋之間，給人一種尋幽訪勝的探險感。

草山觀瀑吊橋。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
草山觀瀑吊橋。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

猴崁古道休憩平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
猴崁古道休憩平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

園覺寺步道：緊鄰大溝溪畔，沿線綠蔭蔽天且流水潺潺，能欣賞到圓覺瀑布與水氣帶來的「天然冷氣」，是親水消暑的療癒勝地。

大溝溪畔流水潺潺。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
大溝溪畔流水潺潺。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

圓覺瀑布。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
圓覺瀑布。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

需注意的是，因夏季山區氣候多變，常有午後雷陣雨，建議出遊前關注天氣資訊，並留意周遭安全與補充水分。

【大眾運輸與交通攻略】

小牛埔步道

捷運：搭乘捷運淡水信義線至「復興崗站」，由1號出口出站後，經新興路轉稻香路步行前往；或至「新北投站」轉乘公車

公車：搭乘 216、218、223、602 或承德幹線等路線公車，至「貴子坑水土保持園區站」下車，沿秀山路步行即可抵達

YouBike ：騎乘至「秀山區民活動中心」站點還車，步行即可銜接步道

猴崁古道-草山觀瀑吊橋

公車：搭乘小8、小9等公車路線，至「湖田國小」站或「竹子湖」站下車，再依指標步行前往猴崁古道及草山觀瀑吊橋

園覺寺步道

捷運：搭乘捷運文湖線至「大湖公園站」，由1號出口出站後，步行經大湖山莊街底即可抵達大溝溪生態治水園區及園覺寺步道口

公車：搭乘 247、284、617、620、630、681、小3 等路線公車，至「捷運大湖公園站」或「大湖國小站」下車步行前往

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