台北免費展覽推薦！「Snoopy 75週年快閃巡迴」進駐松菸 百款限定周邊、藝術家新作一次看

台北又有免費展覽可以安排了。適逢《花生漫畫（PEANUTS）》75周年，「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」目前正在松山文創園區展出，活動將一路持續至9月28日。展覽免費入場，集結多位國際藝術家以不同創作風格重新詮釋史努比與查理布朗等經典角色，同步推出超過百款限定商品與聯名周邊，成為近期台北值得一逛的文創景點。

圖／取自howdoyoudosnoopyig粉絲團

松菸免費展覽開跑 展期至9月28日

此次台北站設於松山文創園區南向製菸工廠，開放時間為每日11:00至19:00。展覽延續《花生漫畫》75周年特展概念，邀請來自不同國家與背景的藝術家，透過繪畫、設計與當代藝術語彙，重新演繹史努比與花生漫畫角色，讓熟悉的角色展現更多元的藝術樣貌。

圖／取自howdoyoudosnoopyig粉絲團

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展場一大亮點，是首次公開日本藝術家崔雅喜（Ahhi Choi）全新創作《影之律動（Shadow Groove）》與《普普遊行（Pop Parade）》。作品以流動線條、鮮明色彩與節奏感構圖，重新塑造史努比的經典輪廓，也成為此次快閃巡迴的重要視覺焦點。

百款限定周邊同步登場 粉絲收藏必逛

除了藝術作品外，現場同步販售超過百款《花生漫畫》快閃巡迴限定商品與藝術家聯名系列，包含收藏公仔、絨毛玩偶、文具、服飾及生活用品等，讓粉絲在欣賞展覽之餘，也能一次入手限定收藏。

圖／取自howdoyoudosnoopyig粉絲團

「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」台北站自8月6日起展出至9月28日，地點位於松山文創園區南向製菸工廠（台北市信義區光復南路133號），可由捷運國父紀念館站5號出口或市政府站1號出口步行抵達。全展免費參觀，無論是Snoopy粉絲、親子家庭，或想安排台北室內景點行程的旅客，都可把握展期前往體驗這場結合藝術與療癒氛圍的限定快閃展。

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