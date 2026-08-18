日本排隊名店來台！3間抹茶控必吃，現刷抹茶拿鐵、濃郁千層蛋糕

抹茶控真的要瘋掉！最近台北又多了不少值得收藏的抹茶甜點，從日本人氣抹茶品牌、能親手使用茶筅刷抹茶的日式餐廳，到內餡藏著Q彈蕨餅的創意大判燒，每一間都有完全不同的特色。這次小編整理了三間台北必吃抹茶甜點，包括位在大稻埕的「八十八 HATOYA TAIWAN」、南京復興站附近的「Machikaka」，以及台北車站京站內的「108抹茶茶廊」。不論你喜歡苦韻明顯的大人系抹茶、奶香濃郁的抹茶千層，還是方便邊走邊吃的日式甜點，都能在這篇台北抹茶甜點清單裡找到喜歡的口味。

台北抹茶甜點｜八十八 HATOYA TAIWAN

八十八 HATOYA TAIWAN：日本人氣抹茶品牌登台

第一站來到大稻埕巷弄裡的「八十八 HATOYA TAIWAN」。日本人氣抹茶品牌進駐台北，吸引不少抹茶控前往朝聖。店內以簡約日式風格打造舒適空間，也會介紹不同抹茶濃度與風味，第一次來也能輕鬆選擇。

圖/ReadyGo

抹茶拿鐵入口能感受到明顯茶香，口感滑順細緻，甜味不會蓋過抹茶本身的苦韻。搭配牛奶後更加柔和，喜歡濃厚茶感的人也能選擇更高濃度版本。

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推薦加點白玉，Q彈口感讓飲品更像日式甜點。抹茶冰淇淋則帶有濃郁茶香與微苦尾韻，融入抹茶拿鐵後更加濃厚，適合喜歡大人系抹茶的人。

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八十八 HATOYA TAIWAN資訊



地址：臺北市大同區南京西路233巷5號



電話：02-2542-0128



營業時間：週一、週二及週四至週日10:00－18:00（週三公休）

台北抹茶甜點｜Machikaka

Machikaka：親手用茶筅刷出自己的抹茶

第二站來到南京復興站附近的「Machikaka」。除了抹茶甜點，也提供茶泡飯、日式套餐與咖哩等餐點，適合先用餐再享用甜點。店內最大特色是能親手體驗刷抹茶，讓喝茶更有儀式感。

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從裝入抹茶粉、加入熱水，到使用茶筅攪拌出細緻泡沫，每個步驟都能親自參與。對第一次接觸茶道的人來說，體驗簡單又有趣，很適合朋友或情侶一起來。

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抹茶千層是店內人氣甜點，一層層薄餅搭配抹茶奶霜，口感濕潤綿密。入口先是奶香，接著浮現抹茶茶韻，甜度控制得剛剛好。另外也推薦宇治抹茶冰淇淋，醇厚卻不膩口，搭配千層一起享用更有層次。

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Machikaka資訊



地址：臺北市中山區南京東路三段216巷4號



電話：02-2777-2777



營業時間：週一、週二及週四至週日11:45－21:00（週三公休）

台北抹茶甜點Top 3｜108抹茶茶廊京站店

108抹茶茶廊京站店：抹茶卡士達搭配Q彈蕨餅，日式甜點控必吃

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最後一站來到京站時尚廣場B3的「108抹茶茶廊」。品牌來自北海道旭川，使用京都宇治抹茶製作甜點，除了霜淇淋、白玉，也有特色108燒。108燒外層柔軟帶有蛋香，和一般車輪餅不同，更接近日式厚鬆餅口感。推薦抹茶卡士達蕨餅口味，濃厚內餡中藏著Q彈蕨餅，讓甜點多了一層嚼感。

圖/ReadyGo

想一次吃到多種抹茶元素，可以選擇抹茶聖代。抹茶霜淇淋搭配紅豆、白玉與抹茶凍，茶香、甜味與口感層次都更加豐富。

108抹茶茶廊京站店資訊



地址：臺北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場B3



電話：02-2555-5785



營業時間：週一至週四、週日11:00－21:30；週五、週六11:00－22:00

台北抹茶甜點一日遊行程表

時間 行程規劃 10:00 【八十八 HATOYA TAIWAN】從大稻埕展開抹茶之旅，品嚐抹茶拿鐵，推薦加白玉與抹茶冰淇淋。 11:00 【迪化街散步】沿著大稻埕街區欣賞老屋建築、選物店與南北貨商行，消化一下再繼續吃。 12:00 【大稻埕碼頭】走到河岸欣賞淡水河景色，也能在周邊拍攝復古街景。 14:00 【Machikaka】搭捷運前往南京復興，先享用日式家庭料理，再體驗親手使用茶筅刷抹茶。 15:30 【Machikaka下午茶】品嚐抹茶千層蛋糕與宇治抹茶冰淇淋，感受濕潤餅皮與濃厚奶霜。 17:00 【台北車站周邊散步】前往京站、中山地下街或台北車站商圈逛街。 18:00 【108抹茶茶廊京站店】以抹茶蕨餅108燒或抹茶聖代，替台北抹茶甜點一日遊收尾。

台北抹茶甜點常見問題

八十八 HATOYA TAIWAN推薦加什麼配料？

最推薦白玉與抹茶冰淇淋。白玉能增加Q彈口感，抹茶冰淇淋則能提升茶香濃度，讓整杯抹茶拿鐵更接近日式甜點風味。

Machikaka除了甜點還有正餐嗎？

有。店內提供茶泡飯、照燒雞腿、馬鈴薯燉肉與日式套餐等餐點，可以先用餐，再享用抹茶千層、抹茶乳酪蛋糕或冰淇淋。

108抹茶茶廊的108燒和車輪餅有什麼不同？

108燒外型類似車輪餅，但餅皮更加柔軟厚實，口感更接近日式鬆餅。內餡除了紅豆、卡士達，也有抹茶卡士達與抹茶蕨餅等特色口味。

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