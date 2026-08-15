紅、橘、黃花海一次收！台北客家文化主題公園迎最佳賞花期





盛夏走進台北市客家文化主題公園，眼前景色正悄悄換上最繽紛的季節色彩。園區今年夏季運用客庄常見植物打造「夏日繽紛花境」，大面積栽植圓仔花與百日菊，透過不同花色與高低層次排列，讓原本翠綠的都市公園多了一片鮮豔亮眼的季節花毯。其中圓仔花以鮮明紅色點亮綠地，金黃、亮橘色系的百日菊則帶來熱情奔放的夏日氣息，大片暖色系花朵隨著視線向前延伸，在陽光照耀下格外醒目。花期預估可延續至2026年8月16日前後，目前正是相當適合安排賞花行程的時節。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





百日菊、圓仔花交織 白色紫薇增添清新層次

這次夏日花境並非只有單一花種，而是利用不同植物的花形與色彩，堆疊出更豐富的視覺效果。圓仔花渾圓小巧的花序與百日菊鮮明飽滿的花朵彼此交錯，從紅色一路延伸至金黃、橘色，形成極具夏季生命力的色彩組合。花海周邊還能看見潔白紫薇綻放，在大片暖色系花朵之間加入一抹柔和色彩。無論近距離捕捉花朵細節，或將整片花境與園區綠意一起收入畫面，都能呈現不同的季節風情，也讓公園成為近期台北市區相當值得造訪的免費賞花地點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





把客庄記憶種進花海 紅木橋下藏巧思

比起單純種植大片花卉，台北市客家文化主題公園這次更將「客庄地景」融入花境設計。繽紛花海特別延伸至園區紅木橋下，以盛開花毯取代傳統印象中的流水，形成相當有趣的視覺效果。周邊再結合客家生活中常見的洗衫石、水泵等元素，讓花卉不只是景觀裝飾，而是與客庄文化產生連結。走過紅木橋、沿著花田漫步，眼前的夏日花色與傳統生活地景相互交會，也讓這片都市花海多了一層屬於客家文化的故事感。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





搭捷運就能賞花！順遊公園感受夏日慢時光

台北市客家文化主題公園位於中正區汀州路三段，鄰近捷運台電大樓站，從5號出口步行即可前往，對沒有開車的旅人來說相當方便。除了季節花海之外，園區本身擁有大片綠地與客家文化景觀，也很適合安排散步、親子出遊或午後拍照行程。想拍攝花海，可以利用紅木橋、大片綠地與客庄地景作為背景，將鮮紅圓仔花、金黃百日菊一同收入鏡頭。由於夏季日照較強，若以散步與拍照為主，可選擇上午或傍晚較舒適的時段前往。花況仍會受到天候影響，想捕捉這片夏日限定風景，也別忘了把握盛花期前往。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台北市客家文化主題公園・夏日繽紛花境】

地點：台北市中正區汀州路三段2號（捷運台電大樓站5號出口步行前往）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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