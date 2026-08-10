基隆仁愛市場美食推薦！130元平價牛肉麵，古早味滷豆乾淋辣椒醬更夠味

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

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這個傳統市場超多小吃！開業20年《美華牛肉麵》就藏身在這，牛肉麵一碗只要130元，湯底用牛大骨搭配中藥一起熬製，牛肉切得小塊方便入口，小朋友也能輕易咀嚼，再來盤古早味滷豆乾，淋上辣椒醬更是一秒勾起童年回憶。

美華牛肉麵｜藏在傳統市場2樓

《美華牛肉麵》位於基隆市仁愛區博愛里愛二路10號，熱鬧仁愛市場二樓裡！看到阿嬌炒麵後繼續往裡面走，轉角就能看見這間牛肉麵攤，汽車可停放仁愛市場地下停車場，或停東岸停車場，步行大約 6 分鐘可抵達。

  • 地址：基隆市仁愛區博愛里愛二路10號

  • 聯絡電話：0917-113-312

  • 營業時間：09:30-15:30

  • 公休：每週一

《美華牛肉麵》攤位旁邊與對面設有桌椅，空間精巧但座位多挺方便！即使是平日，生意依舊很好，阿嬌炒麵很多遊客，這間牛肉麵幾乎都是一、兩位散客，很有在地生活感。

美華牛肉麵｜台式小菜

一盤盤整齊小菜擺在攤位前！繽紛色彩油亮交織，有爽口涼拌小黃瓜、花生、素雞、豬頭皮、豆乾⋯⋯等小吃，光吃牛肉麵太單調，一定要來盤小菜當配角。

美華牛肉麵｜菜單

在萬物皆漲的時代，一碗牛肉麵130元真的有親民！不吃牛肉，《美華牛肉麵》也有榨菜肉絲麵、豬腸疙瘩、餛飩麵、陽春麵、麻醬麵與椒麻麵，店裡最頂配半筋半肉麵與半筋牛肉湯也只要170元，比很多小吃店還便宜。

美華牛肉麵｜滷豆乾＋辣椒醬

小菜點了一盤滷豆乾，薄切豆乾滷得的夠味，保有豆香不會死鹹，強烈建議一定要淋上辣椒醬，有一種讓人回到小時候吃轉角麵攤的味道，簡單又純粹！

美華牛肉麵｜牛肉麵只要130元

這一碗牛肉麵只要130元！份量一點都不小氣，湯底用了牛大骨加上中藥材一起熬煮，喝起來淡淡甘甜挺順口，沒有鹹膩、沒有油膩感，碗裡很多小塊牛肉，整體算有誠意啦～

麵條咀嚼起來軟中帶點微 Q，挺滑順越嚼越香，大口連湯一起吸進去，嘴裡散發牛油香與麵香，是很耐吃的牛肉麵。

牛肉有純肉、也有帶筋部位，吃起來口感有軟Q有軟嫩，筋處有點膠質軟嫩、彈牙感，一吃就知道滷的入味。

《美華牛肉麵》牛肉麵以130元佛心價格吸引顧客！重點是牛骨搭配中藥熬製的湯頭，喝起來淡淡甘甜挺清爽，加上Q彈滑順粗麵條、牛肉也滿軟嫩，再來盤豆乾淋辣椒醬，整體滿耐吃，就是吃不膩的口味。

美華牛肉麵

地址：基隆市仁愛區博愛里愛二路10號

聯絡電話：0917-113-312

營業時間：09:30-15:30

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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