「台北板橋馥華艾美酒店」全新開幕 感官藝術策展打造旅居新風格

【旅奇傳媒/編輯部報導】座落於新板特區的「台北板橋馥華艾美酒店」（Le Méridien Taipei Banqiao）樓高31層，將高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲與生活美學融入旅居日常。酒店以「感官藝術策展」為概念，邀請賓客透過視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺，展開可親身參與的藝術旅程，使酒店不僅是住宿空間，更成為連結藝術、城市與生活的策展場域。

▲酒店集結15位藝術家、作品聯合策展，在建築、空間、藝術中完美對話，呈現「艾美酒店」品牌核心的藝術體驗。其中標誌性的「抵達藝術」是來自於台灣藝術家王九思的作品「Finding Neverland」。 圖：萬豪國際集團／提供

以「連結」為核心，串聯城市與藝術

源自法國的「艾美酒店」，以法式優雅與現代視角詮釋目的地文化、藝術與生活風格。「台北板橋馥華艾美酒店」延續品牌精神，以「Connect 連結」為設計核心，縱向串聯板橋的過去與當代，橫向連結東西方藝術語彙，將城市發展、地方記憶與國際美學融入空間。

酒店透過建築線條、材質、色彩、光影與空間層次，營造兼具現代感與藝術氣息的場域。館內集結15位藝術家創作，作品散落於賓客抵達、移動與停留的空間，讓藝術自然融入旅居動線，並延伸至住宿、餐飲、音樂與香氣之中。

邂逅，於城市高處展開視野

位於18樓的高空溫水泳池，以大片落地窗引入都會天際，水面映照天空、建築與變化的自然光線，使游泳與休憩成為流動的視覺感受。健身房則是選用義大利頂級健身品牌「Technogym」，讓賓客在城市星光之上，開啟身體與自我的對話。

同樓層的「LUMI Bar 星空酒吧」，結合空中花園、高空露台與開闊視野，從日落時分的黃金時刻，到夜幕後逐一亮起的燈火，遠眺台北101與城市天際，欣賞城市的多重面貌。

▲大廳設計汲取板橋街廓語彙，融合法式優雅重新詮釋；天花以斜屋頂語彙轉化「家」的意象，回應當代旅人對「home away from home」的生活想像，形塑兼具歸屬感與開放性的迎賓空間。 圖：萬豪國際集團／提供

聆聽，從旋律感受城市脈動

位於酒店大廳樓層的「Latitude 25 北緯二十五」，從日間咖啡、午後甜點到入夜後的悠閒時光，呈現不同時段的生活風景。伴隨現場鋼琴演奏，音符在挑高空間中流動；賓客可透過「La Vie」體驗，在咖啡香、精緻點心與悠揚旋律之間，享受帶有法式情調的從容片刻。

另邀請新媒體藝術家吳哲宇，以作品《演算詩篇：馥光子午》為酒店帶來一場橫越晝夜的旅程。影像劇場由演算法即時運算生成，與鋼琴、弦樂與打擊即時聯動演出，如子午標記一日的兩端，自宇宙初生的微光啟程，行經流淌的午後、最終回到清晨的海洋，將藝術、建築及旅宿體驗彼此映照，共構一場貫穿酒店的感官策展。

▲酒店客房分布於19樓至31樓，每一間皆為高樓層景觀客房。提供賓客舒適愜意的住房體驗。 圖：萬豪國際集團／提供

觸動，細節成就從容體驗

酒店共有236間高樓層景觀客房，分布於19樓至31樓。大片窗景將城市引入室內，營造安靜開闊、離塵不離城的氛圍。席夢思（Simmons）訂製床墊在柔軟包覆與穩定支撐間取得平衡，搭配舒適寢具、寬敞休憩空間與窗邊沙發，讓賓客可自在休息、閱讀、工作或欣賞城市風景。

浴室配置 GROHE 旋控式雨淋花灑，細密水流如雨幕般落下滌淨疲憊；人體工學弧形浴缸搭配香氛浴鹽，打造完整沐浴儀式。客房並備有 Dyson 吹風機與 Nespresso 膠囊咖啡機，提升住宿便利與舒適度。

品味，當代食藝之美

酒店以「時髦探索」（Chic Discovery）為精神，並以「當代經典」（Contemporary Classic）為餐飲主軸，透過不同料理風格與主廚創意，重新演繹熟悉的飲食文化，讓料理成為餐桌上的藝術創作。

▲茉莉苑以茶文化為脈絡，延伸東方款待精神，以此為底蘊，重新詮釋摩登細膩的現代粵菜風格，於風味與層次之間取得平衡，形塑內斂從容餐飲風格。 圖：萬豪國際集團／提供

「JASMIN 茉莉苑」以現代粵菜為核心，主廚李宗達（Johnny Lee）結合經典粵式技法與當代餐桌美學。餐廳名稱取材自板橋浮洲地區與茉莉花相關的地方記憶，並從空間設計、奉茶文化到料理呈現，延續東方飲食文化重視細節的款待精神。

「Belle Époque Brasserie 花漾全日餐廳」以法式與義式料理為靈感，打造環球百匯。行政主廚林韋仲（Pontus Lin）規劃海鮮、市集、熱食、島嶼與甜點五大主題餐檯，涵蓋鮮選海味、現做料理、歐陸經典與精緻甜點，引領賓客透過味蕾認識不同地域的飲食文化。

循香，勾勒旅居記憶

香氣不只是空間點綴，也是喚醒記憶的線索。「艾美酒店」品牌專屬香氛 LM002，以細緻而富有層次的氣息迎接旅人，並隨空間流動，形成品牌獨有的嗅覺印記。客房則選用 MALIN+GOETZ 洗沐備品，以清新自然的香氣延續感官體驗，讓溫熱水氣與洗沐香氛交織成沉澱思緒、放鬆身心的片刻。

酒店亦以板橋浮洲昔日的茉莉花茶文化為靈感，推出限定啤酒「浮香」，以白茉莉的淡雅芬芳結合清爽拉格風味，織著花香與酒香，延續地方人文記憶，也象徵旅人、城市與當代生活之間的連結。

感動，藝術心之所向

延續品牌對藝術與目的地探索的重視，酒店攜手「新北市美術館」推出「Unlock Art™計畫」，將館內藝術感受延伸至城市。入住賓客憑房卡可兌換一張新北市美術館門票，走進新北重要藝文場域，近距離欣賞藝術創作；房卡不只是開啟客房的鑰匙，也成為解鎖目的地文化與藝術靈感的入口。

酒店並推出「未來明信片計畫」，邀請賓客在旅途中寫下當下心情、對未來的期許，或想送給自己與重要之人的一句話，並於約定的未來寄出。當來自過去的文字再次回到生活，也將喚醒旅途中看見的風景、聞到的氣息，以及與藝術相遇時留下的感動。

「台北板橋馥華艾美酒店」（Le Méridien Taipei Banqiao）以「感官藝術策展」重新詮釋旅宿體驗。賓客不只是入住一間酒店，更是走入一場由城市、藝術與生活共同構成的旅居策展，在城市高處感受美、獲得靈感，並將這份生活態度帶回日常。

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