台北美食推薦｜不用花大錢！500元吃遍艋舺經典美味，4 家華西街夜市在地老店清單

走進艋舺，最迷人的不是華燈初上的夜色，而是巷弄裡一間間飄著熱氣的老味道。這趟500元美食挑戰，在龍山寺周邊散步、一路吃遍四家在地人激推的銅板美食：從超過半世紀的清泉號香菇粥、小王煮瓜的滷肉飯與瓜仔肉，到大火快炒的郭家炒牛肉，最後再來杯華西街珍果木瓜牛奶作結，每一道都是經典艋舺味，不只吃得飽，更吃到這座老城區的風土與人情。

台北美食｜清泉號香菇粥蚵仔煎

一吃就懂的艋舺日常味

來艋舺一定要吃一口「清泉號」的香菇粥，這家在地開了超過50年，是附近居民從小吃到大的味道。端上桌的香菇粥一碗只要25元，看似樸實，卻是最容易喝出真功夫的那種，湯頭清爽、不會死鹹，米粒熬到微綿卻保留口感，吸滿香菇香氣，早晨來一碗直接被喚醒。

圖/ReadyGo

但真正讓人驚喜的是他們家的蚵仔煎。網路上不少老饕推過，我原本以為就是普通版本，結果一口咬下直接懂！外皮微酥、裡面Q彈，蚵仔鮮味明顯，加上店家特製的醬料，甜鹹比例剛剛好，每一口都很有存在感，清泉號就是這種會讓你覺得「好像沒什麼、但怎麼吃完還想再來」的老店魅力，用銅板價就能吃到的溫度，是艋舺最迷人的日常味。

地址：臺北市萬華區華西街19之3號 No137

電話：0910-063-148

營業時間：週三至週日16:00–21:00（週一、週二公休）

台北美食｜小王煮瓜

米其林必比登認證的滷肉飯

來艋舺想吃一碗厲害的滷肉飯，「小王煮瓜」絕對是那個不能錯過的名字，獲得米其林必比登推介後更是常常排隊，但只要吃過一次就懂為什麼。他們家的滷肉飯第一眼看上去顏色偏深，會讓人以為味道重得不得了，結果入口完全顛覆印象——鹹香平衡、油香不膩，滷汁濃郁卻不死鹹，每一口都能吃到細碎滷肉在嘴裡化開的滑順感，那種「看似兇、其實剛剛好」的味道，非常耐吃。

圖/ReadyGo

另一個不能錯過的就是招牌清湯瓜仔肉，湯頭喝起來帶著濃郁胡椒香，溫溫熱熱很舒服，肉丸本身扎實、帶甜味，喝完居然還可以免費續湯，超貼心！對第一次來的小資旅人或500元挑戰來說，根本佛心。小王煮瓜就是那種「吃完會理解排隊意義」的在地名店，滷肉飯＋瓜仔肉的組合，看似簡單卻讓人回味到不行，是艋舺絕對要打卡的一站。

地址：臺北市萬華區華西街17之4號攤位153號

電話：02-2370-7118

營業時間：09:00–20:00（週二公休）

台北美食｜郭家炒牛肉

鐵鍋大火香氣炸開，白飯殺手無誤

如果你在艋舺突然想吃熱炒，那一定要把「郭家炒牛肉」排進行程。這家走的是最純正、最爽快的台式快炒路線，鐵鍋加大火的香氣直接在路口飄出來，還沒靠近就先被香味抓住，必點的空心菜炒牛肉完全不需要多做介紹，一上桌就能聞到大火爆炒的鍋香與蒜香，牛肉嫩、蔬菜脆，醬汁鹹香剛好，每一口都充滿熱炒的爽度，那種「一吃就會想白飯來一碗」的誘惑根本逃不掉。

圖/ReadyGo

而且份量實在、價格平實，是500元挑戰裡最有「攻擊力」的一站。熱熱的、香香的、現炒的，就是這種台式靈魂味，才會讓人吃完還念念不忘，郭家炒牛肉就是這樣的存在：沒有華麗招牌，也沒在玩花樣，但就是靠這股鍋氣把客人牢牢抓住，來艋舺想吃點更有存在感的鹹香料理，這家一定能滿足你。

地點：臺北市萬華區華西街攤位146號

電話：0916-882-578

營業時間：11:30–22:00（週二、週三公休）

台北美食｜華西街珍果

濃郁現打，喝到最後一口都在微笑

逛完艋舺、吃上一輪鹹食之後，最後一定要到「珍果」用木瓜牛奶收尾，這家在華西街夜市裡算是人氣老店，招牌主打「現切現打」，木瓜甜度高、牛奶濃度足，兩者融合後喝起來就是一種很純粹的滿足。

圖/ReadyGo

木瓜香氣濃，但不會有粉粉感；牛奶順口、比例抓得剛剛好，整體質地很滑順，一入口就覺得清涼又舒服，更棒的是喝起來甜度自然，不會膩，是那種喝完會忍不住說「好讚」的耐喝款，對500元艋舺挑戰來說，珍果真的很適合當最後一站，逛街逛到有點熱、吃完熱炒有點口渴，來一杯冰涼現打木瓜牛奶，直接讓整趟行程完美落幕。

地點：臺北市萬華區華西街113攤

電話：02-23089390

營業時間：12:00–23:30（週四公休）

台北美食行程攻略

時間 行程內容 推薦品項 12:00 小王煮瓜 滷肉飯、清湯瓜仔肉 13:00–14:30 逛艋舺老城區：龍山寺 → 剝皮寮老街 老街拍照、文化散步 15:00 珍果木瓜牛奶 木瓜牛奶 15:30–16:00 華西街夜市暖身逛逛 小店小物、街景散步 16:00 清泉號 香菇粥、蚵仔煎 16:40–20:00 華西街＋艋舺周邊散步 廟宇、街景、老店巡禮 20:00 郭家炒牛肉 空心菜炒牛肉

台北美食常見問題

小王煮瓜必點的是什麼？

小王煮瓜是米其林必比登推薦的名店，熱門時段常會排隊。最推薦的組合是滷肉飯＋清湯瓜仔肉，滷汁濃香卻不死鹹，湯帶胡椒香氣。

郭家炒牛肉必點菜色是什麼？

招牌是空心菜炒牛肉，以大火快炒、鍋氣十足、蒜香濃郁著名，是許多在地人稱為「白飯殺手」的料理。

珍果木瓜牛奶是現打的嗎？

珍果主打現切現打的木瓜牛奶，甜度偏自然，口感濃郁滑順，不會喝到膩或太甜的人工味。

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