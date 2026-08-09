台北信義區必吃火鍋！「全素蔬果湯頭」清爽不油膩，比傳統麻辣鍋更香、更醇厚

麻辣火鍋誰不愛？！但每次想吃麻辣鍋，心裡都會有點小掙扎對吧？一邊很想吃那個又麻又香的湯頭，一邊又怕太油、太重口味吃完負擔超大。但這次小咪MA真的挖到一間很可以的火鍋店—員外佬麻辣火鍋，完全顛覆我對麻辣鍋的印象！

最厲害的地方先跟大家劃重點：他們家的湯頭主打「全素蔬果熬煮」！ 你沒聽錯，不用大骨、不加牛油，竟然能做出比傳統麻辣鍋更香、更醇厚、卻完全不油膩的神級滋味。如果你跟我一樣想吃鍋又怕罪惡感，這間真的要收藏起來，真的不推不行啦！

員外佬麻辣火鍋｜地理位置 停車資訊

這間超人氣的員外佬麻辣火鍋，就低調地藏在信義區熱鬧的基隆路一段147巷內。地理位置軸線真的很加分，從捷運市政府站1號出口走過來大約只需步行 3 分鐘就到，不管是上班族下班聚餐還是週末約會都很方便。

開車族也不用太擔心，周邊有收費停車場可以停，像是鄰近的聯合報附近、或是嵜本吐司旁都有臨停空間。平日來相對好找位子，假日的話信義區人潮多，建議提早一點出門前來會比較安心喔。

員外佬麻辣火鍋｜內用空間

一踏進店裡，那種寬敞又放鬆的氛圍真的會讓人很加分。整體走的是溫潤木質＋中式風格，帶點古色古香，但又不會太正式，反而是那種可以輕鬆聊天、慢慢吃鍋的舒服空間。

最讓小咪MA印象深刻的是牆面上的書法作品—竟然是張大千第三代徒弟親臨現場揮毫的墨寶！那種筆觸的力道與韻味，讓整個空間多了一種很有層次的文化感。

一邊吃麻辣鍋、一邊被這種墨香氛圍包圍，真的有一種很特別的反差感，但就是很舒服、很有記憶點。

員外佬麻辣火鍋｜自助醬料區

醬料區的選擇算是蠻齊全的，檯面也維持得非常乾淨整潔。小咪MA私心隱藏版吃法推薦：試試他們搭配麻辣鍋的特調比例：「蒜苗 ＋ 香油 ＋ 白醋」，把剛涮好的肉片沾一下再入口，吃起來非常爽口解膩，還能帶出肉質的甜味！

另外他們家的特調醬也很厲害，由芝麻、花椒、堅果與辛香料混合而成，麻香濃郁又有層次，喜歡重口味的一定要試試。

員外佬麻辣火鍋｜菜單

菜單打開，種類豐富到會讓人產生選擇障礙！從頂級肉品、現撈海鮮到各種手工火鍋料，每一樣看起來都極具誠意。最特別的是他們家對食材的堅持，光看品名就知道不是那種大眾化的批發貨。

像是不懂點就虧大了的隱藏版黃牛沙朗和千層黑毛肚，都是沒寫在主打上卻被老饕瘋狂推崇的極品。最特別的是，這裡竟然吃得到外面少見的「台灣牛胸」！ 這種市面上極度稀有的夢幻品項居然出現在菜單上，肉食控小咪MA一看到眼睛都亮了，這不點爆怎麼對得起自己啦！

員外佬麻辣火鍋｜必點推薦

如果是第一次來員外佬麻辣火鍋，跟著小咪MA的美味清單點絕對不踩雷：

外面少見「台灣牛胸」

老饕最愛「千層黑毛肚」

真材實料「花枝蝦漿」

火鍋料精品「手工香菇蛋餃」

驚艷爆汁「黃金凍豆腐」

甜如水果的「水果玉米」

員外佬麻辣火鍋｜餐點介紹

鴛鴦鍋：蔬食麻辣/養生蔬果

重點來了！這鍋鴛鴦鍋就是員外佬的靈魂。湯底使用純蔬菜去慢火熬煮出來的，養生蔬果湯底清爽的蔬果香氣，把食材的原始風味提升到另一個層次，清透色澤口口都可以喝到他的甘甜，涮蔬菜或海鮮簡直是絕配。

蔬食麻辣湯底真的讓我驚艷！這是我第一次吃到「素」的麻辣湯頭竟然能這麼香。它用大量的天然香料跟蔬果熬製，香氣撲鼻卻沒有那種黏膩的油脂感，辣度溫潤，喝下去會有一股回甘的餘韻，完全不會辣喉嚨，是可以直接喝的麻辣湯底，吃完回家腸胃也完全沒負擔呢。

裡頭附的鴨血和豆腐也超入味！吸飽了蔬食麻辣的精華，一口咬下是會噴汁的那種，滑嫩又夠味，如果喜歡吃還可以額外加點喔！

台灣牛胸

老天，這盤上桌一定要點！大家看到上面白白的可別誤會，那可不是肥死人的油花，台灣牛胸帶著這一條是雪白的筋！放進鍋裡涮過之後，口感竟然是「脆」的！那種極具彈牙感的獨特嚼勁，真的會讓人上癮，一片接一片停不下來。

黃牛沙朗

這款則是肉味無敵濃郁的極品！看起來沒有什麼油脂，瘦肉中帶著細細的油花，放進鍋裡燙個 3 秒、呈現迷人的粉紅色就能立馬品嘗。一口下去真的讓我忍不住直呼：「這肉太嫩了吧～」，濃郁肉香直接在舌尖炸開，這可是只有老饕才知道的隱藏版菜單，你絕對不能錯過！

台灣松阪豬

這松阪豬切得厚度剛剛好，涮熟後帶著獨特的Q脆口感。吃起來完全沒有絲毫豬腥味，涮麻辣湯底非常吸汁過癮；若是搭配蔬果湯底，則更顯肉質本身的清甜。

千層黑毛肚

這一道絕對是麻辣鍋的靈魂伴侶！他們家的黑毛肚處理得非常乾淨，放進麻辣鍋底「七上八下」快速涮一下，吸滿了香辣湯汁後入口，吃起來又脆又彈，這就是老饕嘴裡幸福的味道啊。

花枝蝦漿

員外佬的手工系列真的每一樣都是強項，其中這款花枝蝦漿完全是真材實料沒在客氣！用湯匙挖成適當大小下鍋，煮熟後一咬開，裡面竟然吃得到一整塊完整Q彈的蝦肉！海鮮的鮮甜味直接在嘴裡爆發，滿滿的嚼勁與誠意，海鮮控必點！

牛肉丸

這款手工牛肉丸簡真就是電影裡會彈上天的那種紮實口感！肉質非常飽滿，咬下去的瞬間要特別小心，因為真的會噴汁！濃郁的牛肉香氣隨著澎湃的肉汁在口中擴散，多汁又夠味。

芋頭貢丸

小咪MA雖然平常不是標準的芋頭控，但這次直接被這款芋頭貢丸給收服了！它的肉漿彈性十足，最厲害的是裡面融入了細綿的芋頭泥。隨著咀嚼，鬆軟綿密的芋泥和鮮美的肉香完美融合在一起，甜鹹交織的層次感極佳，真的一吃就驚艷！

嚴選草蝦

這蝦子的個頭真的大，而且鮮度沒話說。剝開蝦殼，肉質緊實彈牙，蝦頭的膏吸起來滿滿都是濃郁的海味，新鮮度給滿分。

手工香菇蛋餃

一吃就知道跟外面機器做的大不相同！它的蛋皮厚實又有誠意，咬下去能感受到濃濃的煎蛋香氣。最棒的是裡面的肉餡還混著濃郁的香菇香，肉汁與香菇的清香在嘴裡化開，口感精緻，完全是火鍋料界的精品！

黃金凍豆腐

吃麻辣鍋怎麼能少了凍豆腐！但員外佬的黃金凍豆腐真的不一樣，它竟然是用「雞蛋豆腐」下去做的！ 完美的氣孔吸飽了蔬食麻辣湯頭，一咬開，不僅湯汁瞬間在口中四溢，還能吃到雞蛋豆腐特有的濃郁蛋香與極致滑嫩的質地，雙重層次真的超過癮！

小麥豆卷

小咪MA私心最愛的吸湯神器就是這款小麥豆卷了！比起一般的炸豆皮，小麥豆卷吃起來更清爽、更沒有油耗味。只要放進麻辣鍋底稍微泡一下讓它吸飽精華，那種帶點豆香的滑嫩口感伴隨溫潤辣度，真的好吃到讓人想再來一盤。

娃娃菜 / 花椰菜

因為湯底好，這裡的蔬菜稍微燙一下就能品嘗到本身的甘甜。水果玉米真的甜到像在吃水果，娃娃菜吸飽了養生蔬果湯的精華，清脆甜口，即使是肉食主義者也會愛上這盤菜。

各式飲品

吃麻辣鍋當然要配點清涼的！店內備有各式飲品可以選擇，大口吃肉、大口喝湯再配上一口冰涼飲料，絕對是最過癮的享受。

招待甜點

最後吃飽喝足，店家還會貼心奉上招待的甜點—紅豆紫米粥！這碗紅豆紫米粥煮得非常綿密香濃，甜度拿捏得剛剛好，冰冰涼涼的很解膩，作為整頓大餐的結尾，真的太幸福、太完美了！

小咪ma餐後心得

這次來員外佬麻辣火鍋，真的讓小咪MA大開眼界。過去我總覺得麻辣鍋就是要重油重鹹才夠味，但員外佬證明了用「純素蔬果」也能熬出讓人魂牽夢縈的湯底。

那種清爽卻夠味的層次感，讓你在大啖台灣牛胸、松阪豬的同時，還能感受到蔬菜的鮮甜。而且食材品質真的有在顧，肉品、海鮮都不馬虎。最棒的是，吃完回家身上幾乎沒有那種揮之不去的油煙味，真的是一間吃過一次就會愛上的精緻麻辣鍋店啦！

小咪MA悄悄話： 這間店生意真的很好，大家來之前記得一定要先訂位喔！尤其是那盤限量的台灣牛胸和老饕最愛的隱藏版黃牛沙朗，晚來可能就賣完了，一定要搶先點起來！

地址：臺北市信義區興雅里基隆路一段147巷15號

電話：02 2767 7988

時間：星期一～星期日 12:00 – 23:00

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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