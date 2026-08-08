內湖宵夜媲美東區！ 平價串燒推薦必吃「極品串燒」高CP值自助夾串超療癒、冷氣強還不限時內用

每次想跟朋友小酌、吃點平價串燒，大家都直覺往東區或市民大道跑？別再捨近求遠了！身為在地內湖人，小咪MA終於在內湖找到可以媲美東區超夯「品都串燒」的平價神話—極品串燒！

這家真的是我的私藏愛店，不知不覺小咪自己就偷偷來吃了三次(到底多愛吃）。每次拉朋友來，大家都驚呼：「在內湖居然有這麼便宜又好吃的串燒！」這裡主打超壯觀的「串串山」自助區，想吃什麼自己拿，價格銅板價起跳，環境乾淨還有冷氣吹。今天小咪MA就幫大家整理好最完整的內湖必吃串燒攻略，趕快收藏起來！

極品串燒｜位置 停車資訊

極品串燒位在內湖瑞光路上，靠近內湖科技園區這一帶。這一區其實晚上超多上班族覓食，所以這間根本是「內湖宵夜神隊友」。

但它離捷運站有點距離，如果是開車或騎車來的朋友，附近也有不少路邊機車格，有喝酒的話也可以請代駕喔。我會建議搭公車過來，因為旁邊就是公車站牌-麗寶大樓站，或是從捷運站搭乘計程車來也超方便。

極品串燒｜內用區

一走進店裡，有別於一般傳統路邊串燒攤的油膩感，半開放式空間 室內＋戶外都有座位！店內裝潢帶著一點現代美式的輕工業風，座位規畫得很流暢，有適合2~6人的桌椅區。

如果是多人聚餐我會建議可以坐戶外這區，大聊特聊都不用怕，想要輕鬆吃串燒的話，就選室內區，冷氣很強，很適合聊天小酌客人。

然後店家超級佛心，店內「沒有用餐時間限制」！在這麼舒適又有冷氣的空間裡，完全可以跟朋友放鬆、慢慢聊、慢慢吃，完全沒有被趕時間的壓力，這點小咪MA真的要給五顆星高評價！

極品串燒｜自助區

來到極品串燒，入座後第一件事就是拿著小鐵盆到自助冷藏櫃「點兵點將」。這裡的自助區真的非常壯觀，完全是縮小版品都串燒，各式各樣的串燒排列得整整齊齊、堆得像小山一樣，而且都有透明玻璃門隔絕，衛生乾淨看得見。

每一串都處理得很乾淨，想吃肉、吃菜，完全自己動手拿。看著盤子裡越疊越高，那種療癒感真的無法言語！拿好之後直接到櫃台，師傅就會開始現場純火炭烤。

會建議大家第一輪可以挑多一點，因為現場燒烤也需要時間，大家可以第一輪吃飽飽，接下來就選自己喜歡的再衝第二輪喔～

極品串燒｜菜單

串燒類的價格大約落在 $25~$50 不等，像是蔬菜類、甜不辣、豆皮通通都是小資銅板價，除了自助區的串燒外，菜單上還有現點現做的私房烤物、一夜干、海鮮料理和各類酒精、軟性飲料喔。（小提醒：開車不喝酒，喝酒不開車）

嚴選牛肉串 梅花豬肉串

他們家的肉串表現真的很有水準！嚴選牛肉串烤得恰到好處，微微帶點粉嫩，咬下去有迷人的牛肉脂香與炭火香氣，肉質完全不柴。

梅花豬肉串則是帶有彈性，油脂分布剛剛好，刷上店家的特製醬汁，帶點甘甜的滋味，越嚼越香，肉控絕對要一次拿個三串才過癮！

高粱香腸 豆皮

這款高粱香腸小咪大推！咬下去有淡淡的高粱酒香在嘴裡散開，肥瘦比例剛剛好，肉質扎實。而豆皮更是考驗烤功的靈魂角色，師傅把外皮烤得像餅乾一樣酥脆，裡面卻還保留了豆包的層次與軟嫩，是我每次去必拿的品項！

玉米 培根金針菇 雞心

大魚大肉之餘，蔬菜也是重點。玉米非常多汁，咬下去顆顆飽滿甜口；經典的培根金針菇，培根的鹹香油潤完美滲透進多汁的金針菇裡，口感層次豐富。雞心處理得非常乾淨，完全沒有腥味，烤得軟嫩帶點Q彈，火候拿捏得剛剛好。

米腸 臭豆腐 基隆甜不辣

米腸外皮微脆，裡面的糯米軟糯吸飽了醬汁；而這個臭豆腐真的厲害了，在串燒店很少吃到這麼入味的烤臭豆腐，外皮烤到微微焦香，咬下去豆腐裡面的孔洞直接大爆汁，臭得夠香、夠過癮！還有基隆甜不辣，跟一般死硬的甜不辣完全不同，它是厚實、軟Q的那種，嚼得到魚漿的甜味，烤過之後外酥內軟，超級刷嘴，這個我也大推~每次來都吃2～3串耶。

午仔一夜干

這道需要看菜單另外點的午仔一夜干，是小咪來三次、點了三次的真愛！午仔魚的魚肉本身就非常細緻，師傅把魚皮烤到金黃酥脆、帶著豐沛的油脂香氣，筷子一夾，裡面的魚肉還是極度鮮嫩多汁，沾一點胡椒鹽或擠上檸檬汁，簡直是完美的下酒菜！

大白蝦

海鮮控看過來！大白蝦每一隻都非常新鮮。外殼烤到散發出陣陣焦香，裡面的蝦肉緊實Q彈，淡淡的鹽烤風味完美襯托出蝦子本身的鮮甜，非常超值。

極品串燒｜必點推薦

如果第一次來不知道怎麼選，小咪MA直接幫大家劃重點：

午仔一頁干：居酒屋水準、平價收費，肉質嫩到不行！ 基隆甜不辣：帶點卡滋卡滋的酥脆口感，超香。 臭豆腐：外焦內吸飽醬汁，咬下會噴汁的驚豔感。

如果第一次來，照這份點就對了！

小咪MA餐後心得

老實說，我第一次來真的沒有抱太大期待，但吃完直接改觀。吃了三次我才敢寫，極品串燒依然在我內湖美食的口袋名單前幾名。以前想吃平價、環境好、點餐又過癮的串燒，都要大老遠跑到東區排出品都串燒那種超長人龍。現在在內湖就能享受到同等級、甚至更舒適的用餐體驗。

不論是串燒的豐富度、特製醬汁的調味，還是現烤海鮮的品質，都完全對得起它的價格。而且店內乾淨舒適又有冷氣，真的是內湖聚餐、下班小酌、吃宵夜的極品首選，推薦給你們！

地址：臺北市內湖區湖興里瑞光路111號

電話：02 2793 7899

時間：星期一～星期六17:30 – 23:30；星期日休息

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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