資深粉絲必收！復古人氣角色「Monchhichi」首度來台快閃

日本經典IP「Monchhichi」已經50多歲啦～官方首度來台快閃，帶來「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026」，準備了限量周邊和日本同步的盲盒，要陪大家到暑假的尾巴，收藏家與粉絲們可得好好把握。

圖／IPnJoy樂展所臉書

由 BLACKPINK Lisa、TWICE Momo、孫藝珍帶動討論的「Monchhichi」，從7/31到8/30快閃到台北中山羊空間，帶來台灣獨家、限定的棒球款玩偶，還把台灣聞名的夜市美食、景點等元素融入周邊商品，還同步開賣日本的「絨毛軟膠盲盒」，不論是第一次見到「Monchhichi」的朋友，或是資深收藏級的玩家，都能在這次快閃店入手。

圖／IPnJoy樂展所臉書

除了台灣限定的商品之外，將再於8/15、8/16周末推出「Monchhichi」見面會，有消費皆可參加合影互動，一同沉浸在有「Monchhichi」的盛夏時光中。

圖／IPnJoy樂展所臉書

【Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 】

快閃期間：7/31～8/30

地點：台北市中山區中山北路二段 16 巷 1 號 羊空間，光點台北側門入口

營業時間：一至四 12：00～19：00；五至日 11：00～19：00

免費入場，採提前線上報名抽整理券，每周四開放申請下周場次；8/24到8/30改為免整理券、自由入場（以官方公告為準）

圖／IPnJoy樂展所臉書

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」