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新北暑假夜間景點推薦｜八里左岸光雕藝術展正式登場！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處


2026八里左岸光雕藝術展已於8月1日正式開展，展期至9月28日止，為期59天。活動以「海岸、星光、浪花」為設計主軸，每晚6點至10點準時點燈，在八里婚紗廣場及八里渡船頭打造夢幻光影空間，邀請民眾免費走進河岸，感受夏夜最浪漫的燈光藝術。


▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處

▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
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七大主題燈區，打造河岸最美打卡路線

本次展覽以八里婚紗廣場為核心，串聯渡船頭沿線規劃七大光雕裝置。其中「星海光廊・夏夜漫遊」利用七座光拱門迎接旅人；「星光騎旅」結合八里特色協力車打造互動光雕；「逐浪星帆」則透過觸碰互動燈球，讓民眾親手變換燈光色彩，增添更多趣味與科技感。


▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處


海洋元素結合浪漫燈海，白天夜晚都迷人

展區也融合衝浪板、風帆、香蕉船等海洋意象，打造充滿夏日氛圍的「浪花星樂園」。而「花語星亭」與「星戀光海」則以粉嫩花卉與愛心燈飾營造浪漫場景，成為情侶與親子拍照的熱門打卡點。走到渡船頭後，「星火海岸・渡船夏夜」更以律動煙火燈飾點亮港灣夜色，展現八里不同於白天的迷人風景。


▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處


漫遊八里左岸，收藏最美夏日夜景

欣賞完光雕作品後，不妨順著河岸步道散步、騎乘自行車，欣賞淡水河夜景與港灣風光，再安排品嚐八里在地美食或搭乘渡船前往淡水，規劃一趟悠閒的夏夜小旅行。從夕陽到點燈時刻，2026八里左岸光雕藝術展讓整個河岸化身浪漫舞台，也成為今年新北最值得造訪的免費夜間景點之一。


▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處
▲圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處


【2026八里左岸光雕藝術展】

展覽日期：2026/8/1－2026/9/28

點燈時間：每日 18:00－22:00

展覽地點：新北市八里婚紗廣場、八里渡船頭


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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