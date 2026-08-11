七夕情人節一起浪漫一下！推薦 3 種適合情侶的台北約會活動

今年七夕還不知道要去哪裡約會嗎？如果今年不想再只是吃飯、看電影，不妨一起體驗一場更有互動、更有回憶的約會行程！這次七分之二的探索精選 3 種適合情侶的七夕約會活動，從療癒放鬆的韓式汗蒸、考驗默契的沉浸式密室逃脫，到浪漫又充滿紀念意義的手作調香，不論你們是喜歡放鬆療癒、動腦冒險，還是享受慢慢相處的手作時光，都能找到最適合彼此的七夕行程，讓今年的情人節比過往都更難忘！

1.樂樂汗蒸幕 👫📍適合想鬆一下情侶檔

🏠地址：台北市信義區莊敬路178巷6號1樓

⏰營業時間：101 店 11:00–21:30；永春店 10:30–21:30

樂樂汗蒸幕。圖／樂樂汗蒸幕提供

位於台北的樂樂汗蒸幕，坐落於信義區的兩間店，交通非常方便，是七夕週末約會的好選擇！樂樂運用天然玉石、砭石、巴基斯坦岩鹽及鍺石打造韓式汗蒸空間，透過遠紅外線與高濃度負離子，讓身體自然排汗，同時降低傳統汗蒸的悶熱感；除了汗蒸外，還提供足蒸及熱灸等療程，顧客可以依照當天的身體狀況自由搭配，享受不同的放鬆體驗。

如果是平常需要長期使用電腦的工作，肩頸特別容易緊繃、酸痛，那麼店內特別熱門的熱灸課程就特別適合你們！工作人員會先詳細介紹中藥配方與不同部位的效果，再將溫熱的藥包敷在肩頸等容易緊繃的位置，剛開始會感受到微微的熱度，但隨著時間過去，藥香與溫度慢慢滲透，原本僵硬的肩頸就會逐漸放鬆，整個人在不知不覺就沉浸在療癒氛圍中。

除了療程本身，樂樂汗蒸幕的空間也讓人印象深刻。暖色系木質家具、大片採光與舒適座位，營造出靜謐又溫暖的氛圍，讓情侶在汗蒸結束後還能坐下來喝杯茶、聊聊天，不趕時間地享受慢步調的約會！如果今年七夕想跳脫吃飯、看電影的固定行程，一起來場讓身體與心情都暖起來的汗蒸約會，也會是很有儀式感又放鬆身心的選擇。

2. Lost Taiwan 密室逃脫 👫📍適合冒險動腦情侶檔

🏠地址：台北市萬華區成都路4號12樓

⏰營業時間：週一至週五 13:00–20:30；週末 11:45–20:30

Lost Taiwan 密室逃脫。圖／Lost Taiwan 密室逃脫提供

如果你們都是喜歡挑戰、解謎，或是熱愛冒險的情侶，那密室逃脫絕對會是七夕約會的最佳選擇！兩個人一起破解謎題、分工合作，比起一般約會活動會更有互動感，也能在逃脫過程中培養默契，都會變成約會中最難忘的回憶。

LOST Taiwan 以電影級場景、沉浸式劇情及大量互動機關聞名，其中大部分的密室主題都是兩人就能成行，不用再辛苦揪團，也特別適合情侶臨時安排一場說走就走的七夕約會！

不同於傳統密室逃脫只有燒腦解謎，LOST Taiwan 更擅長將遊戲化體驗結合電影敘事與聲光效果，從場景、道具到互動機關都相當細膩，讓人彷彿真的走進另一個世界，所以無論是第一次接觸密室的新手，還是已經玩過不少主題的玩家，都能沉浸在故事之中。如果今年七夕想安排一場既浪漫又充滿共同回憶的約會，不妨和另一半一起踏入 Lost Taiwan，其中像是高棉帝國、不日上映等主題，都是受到特別多好評的主題，今年七夕就和另外一伴用合作與默契完成一場專屬兩人的冒險吧！

3. BY YAN 👫📍喜歡手作情侶檔

🏠地址：台北市中山區敬業三路20號1F

⏰營業時間：美麗華門市 11:00–22:00；光復門市 10:00–19:00

BY YAN。圖／BY YAN 提供

如果你們是喜歡手作、享受慢慢相處過程的情侶，那調香體驗會是一個很有儀式感的七夕約會！兩個人一起聞香、挑選喜歡的香調，再一步步調配出屬於彼此的味道，就是超有儀式感的七夕約會選項！

位於台北大直美麗華的 BY YAN Perfume，主打法式調香體驗，結合 AI 香氛分析與專業調香師引導，讓即使沒有任何調香經驗的新手，也能輕鬆完成一瓶專屬香水！體驗一開始，系統會透過 AI 問卷分析每個人的個性、喜好與氣質，推薦適合的香氣方向，再由調香師陪伴聞香、試香、調整比例，一步步調配出真正適合自己的香味。

最有趣的是，情侶除了可以各自製作代表自己的香水，也能一起討論彼此喜歡的氣味，甚至共同創作一瓶象徵兩人關係的專屬香氛，完成後就能立即帶走質感十足的精品級香水，不僅是能當作留作七夕紀念，也能成為每天都能陪伴彼此的專屬香氣，都比一般禮物更有故事。如果想讓今年七夕約會，創造一點專屬的紀念意義，BY YAN 會是一場兼具浪漫、美感與儀式感的約會體驗。

延伸閱讀>>樂樂汗蒸幕評價｜午休一小時充滿電，上班族的城市汗蒸快修站

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」