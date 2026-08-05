「大稻埕夏日節」璀璨登場！ 蜘蛛人降臨臺北 煙火ｘ無人機燈光秀河岸共賞

【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺指標夏季盛事「2026大稻埕夏日節」已於07/25在大稻埕碼頭及延平河濱公園揭開序幕，吸引近12萬人次齊聚大稻埕，共同欣賞煙火、無人機燈光秀及精彩音樂演出。

今年活動結合創新科技、城市意象與街區文化，帶來耳目一新的夏夜體驗，也再次展現「大稻埕夏日節」作為臺北觀光品牌的重要魅力。

臺北市政府副市長李泰興表示，很高興大家來參加大稻埕夏日節，這是臺北市重要的指標活動，今年不僅有精彩無人機表演，煙火也加碼至8分鐘，希望大家都能帶著滿足與快樂心情回家。

▲「2026大稻埕夏日節」活動持續至08/15，歡迎安排臺北小旅行。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲國際超人氣IP「蜘蛛人」登場，結合招牌射絲動作、蜘蛛網及臺北限定「珍珠奶茶」彩蛋。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）補充，開幕活動首次以無人機燈光秀打造夜空視覺饗宴。展演分為兩大篇章，前半段以臺北城市意象為主軸，由臺北市吉祥物「熊讚」帶領探索貓空、臺北大巨蛋及臺北表演藝術中心等城市景點；後半段則由國際超人氣IP「蜘蛛人」登場，結合招牌射絲動作、蜘蛛網及臺北限定「珍珠奶茶」彩蛋，搭配電影片尾曲與煙火演出，展現臺北城市意象、國際IP與科技藝術融合的創新魅力。

此外，主題煙火也再升級，臺北夜空化身沉浸式光影舞臺，「彩瀑星河」、「大型銀冠垂柳」等特色煙火接連綻放，璀璨光影倒映淡水河面，宛如夢幻星河。除了震撼的夜空展演，現場「埕光晚夜」音樂演出也吸引遊客駐足欣賞，搭配「大稻埕碼頭」9公尺蜘蛛人氣偶、水岸燈飾及街區限定裝置，營造充滿活力的夏日氛圍。活動期間，大稻埕碼頭周邊行人號誌也特別增設「蜘蛛人」及「熊讚」限定號誌圖案，過馬路時，也能發現藏身街頭小彩蛋，增添逛遊趣味。

觀傳局介紹，今年也串連北市超過70間旅館飯店共推住宿優惠，如「晶華酒店」推住宿贈「印花樂」絹印手作體驗課程、「CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐」及咖啡飲品，「台北凱撒大飯店」入住即贈「李亭香經典點心盒」及「李亭香大稻埕門市平安龜手敲體驗券」，另有多家飯店依訂房天數不同提供75折至95折優惠。夏日節期間入住北市旅館，還有機會獲得限量「大稻埕夏日節合作觀賞專區入場券」，輕鬆搶占河岸第一排，享受臺北夏夜的璀璨煙火秀。

觀傳局表示，為鼓勵中南部旅客搭高鐵來臺北暢玩「大稻埕夏日節」，即日起預訂專案合作飯店，並加購專案期間（至08/16）之週三及週四指定日期高鐵車票，即享車票82折優惠。透過平日優惠，邀請旅客規劃臺北小旅行、延長停留時間，以悠閒步調探索臺北城市魅力，詳細資訊請見活動網頁。

此外，今年也與藍色水路業者合作，只要加入「臺北市政府 LINE 官方帳號」，即可獲得藍色水路200元船票折抵券（兌換活動期間為07/26-08/14，展演日不開放兌換）。可於合作業者售票窗口當天兌換或電話預約搭乘合作業者之指定航班，名額有限敬請把握。

觀傳局提醒，「2026大稻埕夏日節」活動持續至08/15，08/05及08/15還有主題煙火秀，其中08/15壓軸場將再度推出「煙火ｘ無人機」聯合展演，邀請安排一趟臺北小旅行，感受大稻埕夏夜水岸魅力。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野