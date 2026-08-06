洗版IG新北打卡聖地！踏青、玩水、拍美照一次滿足

【FunTime小編群】到北部旅遊，絕對要跟著必看的台北旅遊全攻略玩！不過除了台灣知名地標台北101、陽明山國家公園等台北景點之外，其實還有許多新北景點更是值得一遊，若有機會到新北旅遊千萬別錯過啦～今天FunTime小編要來推薦必去的新北景點，快來筆記筆記！

新北市美術館

新北市美術館 。圖／ IG, yuluchin111

台版羚羊谷在新北！新北市美術館耗時多年終於正式開幕了，距鶯歌火車站僅需步行7分鐘，交通超方便！美術館外觀運用許多圓柱鋁管呈現出蘆葦叢的意象，超好拍！另外也規劃了許多空間，其中三鶯之心空間藝術特區已經成為熱門打卡地點，藝術裝置《坯》有15公尺高，土橘色的坯型拍起來跟美國羚羊谷有一曲同工之妙，來到新北市美術館別忘了來這邊走走、大拍一場！

地址：新北市鶯歌區館前路300號

營業時間：週二至週五10:00-17:30，週六、日10:00-18:00 （週一公休）

門票：全票：100元；優待票：50元（新北市民平日免票入場，週末及國定例假日享優待票）

九份老街

九份老街 。圖／adobe stock

九份位於新北瑞芳，也是許多人到北部必遊景點，九份老街不論晴天雨天白天或黑夜，都能充分展現不同樣貌的美！尤其雨天，起霧時有一種朦朧之美；夜晚家家戶戶燈火亮起、還有紅燈籠高掛，則化身為一座寧靜美麗的黃金山城。九份除了美景、古色古香的建築、特色文創商品，還有許多必吃美食如阿柑姨芋圓、紅糟肉圓、阿蘭草仔粿等，這些都是九份成為必去新北景點的理由！

地址：新北市瑞芳區基山街

野柳地質公園

野柳地質公園 。圖／adobe stock

總是出現在地理課本上的野柳，怎麼說也要來親眼瞧瞧！因為地理位置，受到侵蝕、風化及地殼運動等作用形成了海蝕洞、燭狀石、蕈狀岩、豆腐岩等獨特的地理景觀，最知名的就是「女王頭」這個蕈狀岩啦！還有「仙女鞋」、「燭臺石」也是必看，這些都是大自然不可思議的鬼斧神工，值得一遊！不過也要提醒大家，欣賞的同時也別忘了一起保護這些自然資產，不要任意觸摸唷～

地址：新北市萬里區港東路167-1號

營業時間：8:00-17:00（夏季營業至18:00）

門票：全票120元、優待票60元

老梅綠石槽

老梅綠石槽 。圖／新北市觀光旅遊網

老梅綠石槽位於新北石門，它也是大自然驕傲的作品，而且是季節限定哦！每當東北季風來襲，浪花一次又一次地打在石槽岩面，滋養了石槽，大約在每年的3月中旬至5月上旬，石槽表面便會產生滿滿的綠色海藻，就形成了獨特的綠石槽景觀啦～不過要特別注意，若要前往欣賞記得選對季節，並且不要踩到綠石槽上，避免破壞這一年一次的特殊景觀哦！

地址：新北市石門區老梅社區沿海

推薦季節：3月中旬～5月上旬

石碇千島湖

石碇千島湖 。圖／新北市觀光旅遊網

既浪漫又神秘，光看圖片就可以感受到石碇千島湖的靜謐之美！千島湖位於新北市石碇區山區，也是翡翠水庫上游的集水區，湖水與高低起伏的山巒相互交疊，放眼望去就像有許多小島，遠看猶如鱷魚，也吸引了許多遊客前來觀賞，景色非常優美哦！

小編小提醒：若要前往可以導航「千島湖觀景臺」視野較好，而不是「千島湖」哦！

地址：新北市石碇區（導航千島湖觀景臺）

延伸閱讀>>【新北景點推薦】17個新北必訪景點！瀑布、濕地、網美景點都在這

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」