2026基隆山海藝術節盛大開幕！「孩在飛翔」串聯三大歷史場域，加碼抽郵輪帶動夏日藝術熱潮

適逢基隆建城400年，2026基隆山海藝術節8/1於基隆國門廣場盛大開幕。今年以「孩在飛翔」為主題，串聯三大歷史場域推出系列活動，透過馬戲、戲曲、布袋戲、舞蹈及跨域表演藝術，將山、海、城轉化為舞台，吸引眾多市民與遊客共襄盛舉。

2026基隆山海藝術節今（1）日起登場，今年以「孩在飛翔」為主題，讓藝術自然而然地走進市民生活。圖片來源｜基隆山海藝術節

基隆市長謝國樑表示，2026年適逢基隆建城400年，不僅是回顧城市歷史的重要時刻，更是展望未來的新起點，市府期盼透過山海藝術節的舉辦，讓藝術自然而然地走進市民生活，同時讓更多人看見基隆深厚的文化底蘊與充滿活力的城市魅力。

基隆市長謝國樑與基隆市文化觀光局長江亭玫蒞臨活動現場，與市民一同迎接夏日藝術盛典。圖片來源｜基隆市政府

基隆市文化觀光局長江亭玫指出，本屆活動延續「城市就是劇場」的策展理念，並以「飛翔」為策展主題，「孩」象徵孩子，也代表城市持續創新的想像力；「飛翔」則寓意基隆站在四百年的歷史基礎上，以文化為翼、以藝術為橋樑，串聯歷史、生活與未來，讓藝術真正走進市民生活，打造屬於基隆的城市藝術品牌。

首場活動適逢原住民族日，特別邀請八斗國小原舞隊帶來精彩表演揭開序幕。圖片來源｜基隆山海藝術節

開幕首日適逢「原住民族日」，主舞台由八斗國小原舞隊的剛勁竹舞與古調吟唱揭開序幕，隨後由當代馬戲與兒童劇團隊輪番上陣。現場同步集結各式質感文創與特色美食市集，以及適合親子同樂的多肉組盆、貝殼沙畫等手作體驗。

2026基隆山海藝術節精彩活動接力登場，現場聚集眾多民眾熱情參與。圖片來源｜基隆山海藝術節

藝術節各場次皆安排消費三攤即可參加摸彩活動，送出基隆長榮桂冠酒店假日住宿券、海景咖啡廳餐券及基隆觀光巴士雙人套票等好禮。今年更推出「四場集章抽大獎」活動，民眾完成四場活動指定集章，即可參加壓軸抽獎，有機會獲得麗星郵輪探索星號3天2夜單人遊程，邀請民眾跟著藝術節走遍基隆，感受山海城交織的文化魅力。

首日國門廣場有當代馬戲與兒童劇團隊帶來精采演出，後續將在要塞司令部與七堵鐵道公園舉辦。圖片來源｜基隆山海藝術節

2026基隆山海藝術節繼首週末於國門廣場開跑後，8月8日將移師百年古蹟基隆要塞司令部，8月15日在七堵鐵道紀念公園壓軸登場，表演則將有唐美雲歌仔戲團、霹靂布袋戲、神色舞行、優尼客當代馬戲團、刺點創作工坊及Mr.YES等團隊接力演出。

【2026基隆山海藝術節】 8/1 (六) 基隆市國門廣場：16:00~20:30 8/2 (日) 基隆市國門廣場：16:00~19:30 8/8 (六) 基隆要塞司令部：15:30~19:40 8/15 (六) 七堵鐵道紀念公園：15:30~20:10

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蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/306124