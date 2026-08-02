夏日悠遊三鶯搭731 跟著「喵喵＆藍狗」一起出發

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假正是出遊好時機，新北市客家事務局推出「2026悠遊三鶯－搭上731一起去三鶯」系列活動，08/01-08/31串聯三峽、鶯歌地區特色景點、文化場館、老街、美食及在地店家。此外，08/01、08/02 09:00-18:00在「新北市客家文化園區」舉辦特色市集、文化體驗、音樂演出及摸彩等精彩活動。

新北市交通局建議搭乘「731觀光公車」和 「三鶯2線」（原812）公車，以公共運輸輕鬆暢遊三鶯，享受充滿藝術、文化與美食的夏日小旅行。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，「731觀光公車」為三鶯地區專屬觀光路線，採定時定點發車，串聯新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市客家文化園區、三峽老街及鶯歌老街等熱門景點，遊客可透過台鐵或捷運轉乘，並適用 TPASS 通勤月票及敬老卡，讓旅遊更加便利、輕鬆。

交通局指出，「2026悠遊三鶯」活動自08/01-08/31登場，特別邀請人氣角色「喵喵＆藍狗」設計三條主題遊程，交通局更推出「喵喵＆藍狗」731彩繪公車和期間限定主題候車亭，讓民眾搭車探索三鶯的人文風景、藝術聚落和在地美食。完成探索解謎活動，還可至「新北市客家文化園區」兌換限定完賽禮，活動期間合作店家也推出專屬優惠，一路搭車、一路遊玩、一路享優惠。

▲活動期間搭乘「731主題彩繪公車」，還可掃描車內椅背上 QR code 獲得合作店家專屬優惠券。 圖：新北市政府交通局／提供

交通局並表示，「三鶯2線」（原812）公車也將自08/01起，於例假日延駛至客家文化園區；為鼓勵響應綠色運輸，只要在08/01、08/02活動開幕首周末搭乘「731觀光公車」或 「三鶯2線」前往客家文化園區，就有機會獲得「2026悠遊三鶯」市集消費券 ，數量有限，送完為止；另外活動期間搭乘「731主題彩繪公車」還可掃描車內椅背上 QR code 獲得合作店家專屬優惠券，享受吃喝玩樂一次滿足的三鶯之旅。

「2026悠遊三鶯」活動期間，交通班次：

・731觀光公車：平日09:00-16:00，每1小時1班；假日09:00-18:00，每30分鐘1班。

・三鶯2線：例假日延駛至客家文化園區；假日固定4班次，發車時間08:00、10:00、16:30、18:30。

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