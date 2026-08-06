台北建國高架橋下藏最美光廊！全台首座永續庇護園區改變城市角落，打造友善共融新地標

台北建國高架橋下，有全台首座永續庇護園區。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

展現生命尊嚴與環境永續的城市新地標

育成社福基金會 30 多年來，在台北市建國高架橋下設有「育成蕃薯藤餐廳」和「育成洗車中心」兩家庇護工場，藉此協助並陪伴心智障礙者學習、成長與就業。但原有的環境昏暗且動線不佳、還有噪音干擾等問題；每逢暴雨，洗車場與餐廳更淹水及膝，除了導致無法營業，設備與營收也屢屢跟著泡湯。

2024 年基金會終於啟動改建計畫，受限於高架橋下嚴苛的條件與複雜的法規限制，尋求 JJP 潘冀聯合建築師事務所的專業協助。因 JJP 本來就認同育成的社會使命，便無償提供設計監造服務，透過創新設計徹底解決水患問題，更以溫潤的木構美學與綠能實踐，重新定義了社會福利設施的樣貌；同時，DAIKIN 大金空調等諸多企業也熱心贊助公益支持，使這座宛如「橋下光廊」的新園區於 2026 年初順利重新營運。

為了讓位於橋下內側、原本較為封閉的辦公室與員工會議室也能享有採光，設計團隊特別選用了玻璃磚作為牆面素材，利用透光不透影的特性，將室外光線導引至室內，營造出明亮且具現代感的視覺意象。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

建國高架橋下變為一處充滿自信與友善的庇護工場。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

育成洗車中心改善了人車動線、導入自然採光並改善氣流循環，大幅提升空氣品質。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

育成永續庇護園區。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

結合低碳建築和都市美學，讓在庇護工場工作的心智障礙者被看見、被接納，也被尊重。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

育成永續庇護園區有來自 JJP 潘冀聯合建築師事務所的無償設計監造服務，另外也有 DAIKIN 大金空調等諸多企業的熱心贊助支持。圖片來源｜林芳如攝影

日前在「育成永續庇護園區」感恩交流會上，潘冀建築師在致詞中感性表示：「改善都市環境，正是我們這些做設計的人能做的事！」強調透過眾人攜手，才能打破大眾對庇護工場昏暗、老舊的既定印象，將它翻轉為明亮且具備專業水準的工作場所。

潘冀建築師致詞。圖片來源｜林芳如攝影

育成蕃薯藤餐廳外有綠意點綴人行道。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

育成蕃薯藤餐廳。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

另外，由於場域位處高架橋下，空氣品質與溫度的調節也相當重要。DAIKIN 大金空調進駐後，園區導入了具備除菌抗病毒、防霉運轉及溫濕雙控功能的專業系統；透過全方位的清淨功能，在原本容易悶熱、積累廢氣的橋下空間，為員工與客人營造出健康且乾爽舒適的呼吸環境。

認領高架橋雨排水管，將淹水危機化為永續水資源

JJP 設計總監曾彥智建築師進一步詳細分享園區的設計構想與執行歷程。例如育成洗車中心區域，透過流暢的人車動線重組、自然採光導入與氣流循環改善，大幅提升空氣品質。洗車時的機械噪音，則巧妙利用餐廳廚房作為聲音屏障，讓用餐區域的客人能享受安靜環境，也使員工們不再受到高分貝聲響干擾分心。

餐廳空間挑高且寬敞舒適，採光充足。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

另外，設計團隊與不同主管機關跨部會的緊密協調後，認領了高架橋的雨水排水管，建置一套完善的雨水回收系統，成功將原本致災的積水，轉化為綠化與環境清潔用的永續資源。

JJP 認領高架橋的雨水排水管，建置一套完善的雨水回收系統，原本致災的積水，轉化為綠化與環境清潔用的永續資源。圖片來源｜林芳如攝影

明亮的友善職場空間 延緩心智障礙者老化、找回工作尊嚴

育成社福基金會總經理吳幸芳則揭示了友善職場空間帶來的實質改變：當工作環境變得明亮、通風且富有美感，這群被稱為「憨寶貝」的心智障礙員工焦慮感確實明顯降低。

步入餐廳前，可在此購買心智障礙者製作的麵包、工藝品等商品。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

商店內可購買無法上班的心智障礙者所創作的藝術品。圖片來源｜林芳如攝影

這群心智障礙者的藝術作品被邀請到日本參展。圖片來源｜林芳如攝影

她舉例，有位憨寶貝曾因受不了噪音與悶熱高溫而三天兩頭找藉口請假，在園區重新改造後竟抱持全勤紀錄，展現出前所未有的穩定情緒；還有憨寶貝帶著在其他庇護工場工作的一群朋友來參觀，自豪地說「你們看我工作的地方多漂亮！」；還有因餐廳動線和空間變得寬敞，端盤子服務不得不走遍全場的憨寶貝雖然抱怨「走得很累」，但體力與肌力在三個月後大幅進步，延緩了 35 歲後常會面臨的快速退化，這是基金會意料之外的收穫。憨寶貝們體力變好、臉上散發自信光彩，是庇護園區改建後帶來最動人的價值。

育成洗車中心也變得煥然一新，改善環境後讓心智障礙者更能投入工作。圖片來源｜林芳如攝影

顧客等待洗車時，能到商店、餐廳悠閒度過。圖片來源｜林芳如攝影

橋下也能成為點亮城市的一方

其實這座榮獲全國淨零建築大賞的庇護園區，也已成為國際關注的焦點，育成社福基金會總經理吳幸芳表示，去年韓國心智障礙者家長團體以及上個月美國衛生福利部部長紛紛前來參訪，他們很驚訝台灣的庇護工場可以提供這樣的照顧和服務，看見了台灣社會福利的一大躍進。

建國高架橋下的庇護工場不再潮濕昏暗。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

迎向陽光，承載尊重、永續與共融價值。圖片來源｜JJP 潘冀聯合建築師事務所提供

一座城市的進步，可以從很多面向觀察，其中一項就是讓原本容易被忽略的人也能擁有平等工作的機會與有尊嚴的環境；建國高架橋下證明了設計、企業與公益攜手合作，的確能翻轉一個地方的命運。當橋下不再只是城市邊緣，而成為承載尊重、永續與共融的場所，這座育成永續庇護園區，也為台北創造出值得被更多城市借鏡的樣貌。

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