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最萌神祕客直擊！ 「巨型大鯨魚」降落基隆美術館 「8/1快閃任務」免費送200份限定周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／基隆市文化觀光局提供
圖／基隆市文化觀光局提供

直擊！基隆港灣迎來最卡哇伊的神祕巨客，巨型鯨魚裝置藝術《大魚入港 The Grand Arrival》正式漂浮在基隆美術館屋頂，成為港都天際線最靚麗的風景！基隆市文化觀光局特別祭出超狂「快閃好康」，只要在 8/1 來現場解開指定打卡任務，就有機會免費拿到質感紀念吊飾！

圖／基隆市文化觀光局提供
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屋頂的巨萌亮點！《大魚入港》港灣天際線新地標

圖／基隆市文化觀光局提供
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這隻漂浮在基隆美術館屋頂的白色大鯨魚，長達20公尺、寬13.8公尺、高8.7公尺，不論是漫步在港灣邊，還是搭乘郵輪靠岸，抬頭就能看到大鯨魚彷彿在空中悠游，超有存在感！

夜晚點燈後，更會呈現出柔和迷人的色彩變化，展期一路一路陪伴大家到8月16日，絕對是今年暑假必訪的夢幻打卡聖地！

圖／基隆市文化觀光局提供
圖／基隆市文化觀光局提供

圖／基隆市文化觀光局提供
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鎖定 8/1 限時任務！打卡免費換限量 200 份爆萌吊飾

想把獨家好禮抱回家？千萬別錯過8月1日的一日快閃任務！當天只要完成簡單的三步驟打卡，就能免費領取超卡哇伊的限量紀念吊飾，只有200份發完為止！

圖／基隆市文化觀光局提供
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8/1 限時解任務攻略懶人包：

-活動時間：8月1日（六）09:00 – 13:00（08:40 開放排隊發放號碼牌，數量有限，發完為止）

-兌換地點：基隆美術館 1 樓服務櫃台（信一路前草皮大門）

-解任務步驟：拍下《大魚入港》鯨魚的照片或影片至少 1 張/部。上傳至 FB、IG 或 Threads，並設為「公開貼文」。內文標註（#或@）「基隆美術館」或「基隆市文化觀光局」

-貼心提醒： 採實名制，每人限兌換1次，需經現場工作人員審核，不提供線上審核、代領或郵寄服務

圖／基隆市文化觀光局提供
圖／基隆市文化觀光局提供

文觀局表示，這次特別選擇「鯨魚」為主題，正是承接了船與海的概念，象徵著基隆面向海洋、連結世界的城市性格。並透過童趣的角色化作公共藝術，讓大家在吹著海風逛美術館的同時，也能沉浸在獨特的海港藝術魅力中。

圖／基隆市文化觀光局提供
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