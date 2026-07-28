國旅補助現省1000元！ 新北14條超美路線集章打卡「免費拿住宿金」 8000張優惠券爽用到明年

短短兩天一夜，當然不足以看遍花蓮，但已經足夠，讓自己重新進入太平洋與七星潭的節奏。七星潭的節奏，不只存在於海浪裡，也延伸到周圍每一家店、每一道料理，以及每一位選擇留在這裡生活的人；當旅行開始放慢，花蓮地方的氣味、料理的溫度，以及人與土地之間的關係，也才真正慢慢浮現。

2026-07-28 10:30