國旅補助現省1000元！ 新北14條超美路線集章打卡「免費拿住宿金」 8000張優惠券爽用到明年
玩新北手刀要快！新北市政府觀光旅遊局重磅推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助計畫，這回直接把旅行變成一場「實境解任務遊戲」，旅客只要跟著指定路線走走拍照、完成數位集章，就能直接把1,000元新北幣住宿優惠券收入口袋，甚至還有機會把總價值500萬元的超狂好禮抱回家！
輕鬆現省1000元！領取神券「懶人四步驟」
出遊賺住宿金，操作其實超簡單！只要跟著以下4個步驟，就能順利鎖定折抵好康：
．步驟一：下載官方 APP
先在手機下載「我的新北市」APP。
．步驟二：升級會員
完成進階會員註冊手續。
．步驟三：開通錢包
順利開通 APP 內的錢包功能。
．步驟四：打卡集章
前往指定主題路線完成旅遊打卡，集滿章即可領券！
需注意的是，優惠券數量有限，一完成任務記得「秒點領取」！如果首波沒搶到也別灰心，官方後續還會分批釋出名額，可持續關注。
14條主題路線＋70處打卡景點！老街、山海秘境任你刷
觀旅局特別規劃了多達14條主題打卡路線、涵蓋70個熱門景點，不論是北海岸地標「野柳女王頭」、懷舊風情「九份老街」，還是近期超夯的「淡江大橋」，以及「黃金瀑布、鶯歌老街、碧潭吊橋、深澳漁港」等，旅程兼具自然風光與人文深度，從踏青步道、濱海景緻一路包辦到美食商圈，全台旅客都能深度感受新北山海魅力。
首波8000張可以用到明年底！加碼再抽500萬豪禮
總預算高達1,200萬元的補助方案計畫，首波將大方送出8,000張的1,000元住宿優惠券，而且使用期限一路延長至2027年12月31日止，讓大家隨時想來趟放鬆之旅都沒有負擔。
只要完成不同路線打卡就能累積更多抽獎機會，取得資格後，只要透過「我的新北市」APP 錢包支付100元，或是直接使用1,000元住宿優惠券完成消費折抵，就能額外獲得總價值500萬元大獎的抽獎門票，快把握好康！
115年上山下海 E宿新北打卡趣
．參加方式：下載「我的新北市」APP （Android | iOS），完成會員註冊及錢包開通，依指定路線完成數位集章。
・活動內容：首波發放8,000張1,000元新北幣住宿優惠券，可折抵合作旅宿住宿費用。
・抽獎資格：完成指定任務後，以APP錢包支付100元或使用1000元住宿優惠券消費，還可取得抽獎資格。
・住宿券使用期限：至116年12月31日止。
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