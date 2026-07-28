快訊

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

餘震不斷！熊本強震後「報案電話接不完」數人傷 日網貼長崎縣山崩畫面

台股殺盤逾2000點！法人揭三大元兇 國際恐慌、槓桿清洗、程式交易砍倉

國旅補助現省1000元！ 新北14條超美路線集章打卡「免費拿住宿金」 8000張優惠券爽用到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
新北市重磅推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助計畫。圖／新北市政府觀光旅遊局
新北市重磅推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助計畫。圖／新北市政府觀光旅遊局

玩新北手刀要快！新北市政府觀光旅遊局重磅推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助計畫，這回直接把旅行變成一場「實境解任務遊戲」，旅客只要跟著指定路線走走拍照、完成數位集章，就能直接把1,000元新北幣住宿優惠券收入口袋，甚至還有機會把總價值500萬元的超狂好禮抱回家！

圖／新北市政府觀光旅遊局
圖／新北市政府觀光旅遊局

黃金瀑布。圖／新北市政府觀光旅遊局
黃金瀑布。圖／新北市政府觀光旅遊局

輕鬆現省1000元！領取神券「懶人四步驟」

出遊賺住宿金，操作其實超簡單！只要跟著以下4個步驟，就能順利鎖定折抵好康：

．步驟一：下載官方 APP

先在手機下載「我的新北市」APP。

．步驟二：升級會員

完成進階會員註冊手續。

．步驟三：開通錢包

順利開通 APP 內的錢包功能。

．步驟四：打卡集章

前往指定主題路線完成旅遊打卡，集滿章即可領券！

需注意的是，優惠券數量有限，一完成任務記得「秒點領取」！如果首波沒搶到也別灰心，官方後續還會分批釋出名額，可持續關注。

14條主題路線＋70處打卡景點！老街、山海秘境任你刷

<a href='/search/tagging/1013/野柳女王頭' rel='野柳女王頭' data-rel='/1013/258710' class='tag'><strong>野柳女王頭</strong></a>。圖／新北市政府觀光旅遊局
野柳女王頭。圖／新北市政府觀光旅遊局

<a href='/search/tagging/1013/淡江大橋' rel='淡江大橋' data-rel='/1013/252210' class='tag'><strong>淡江大橋</strong></a>。圖／新北市政府觀光旅遊局
淡江大橋。圖／新北市政府觀光旅遊局

觀旅局特別規劃了多達14條主題打卡路線、涵蓋70個熱門景點，不論是北海岸地標「野柳女王頭」、懷舊風情「九份老街」，還是近期超夯的「淡江大橋」，以及「黃金瀑布、鶯歌老街、碧潭吊橋、深澳漁港」等，旅程兼具自然風光與人文深度，從踏青步道、濱海景緻一路包辦到美食商圈，全台旅客都能深度感受新北山海魅力。

深澳漁港。圖／新北市政府觀光旅遊局
深澳漁港。圖／新北市政府觀光旅遊局

鶯歌老街。圖／新北市政府觀光旅遊局
鶯歌老街。圖／新北市政府觀光旅遊局

首波8000張可以用到明年底！加碼再抽500萬豪禮

總預算高達1,200萬元的補助方案計畫，首波將大方送出8,000張的1,000元住宿優惠券，而且使用期限一路延長至2027年12月31日止，讓大家隨時想來趟放鬆之旅都沒有負擔。

只要完成不同路線打卡就能累積更多抽獎機會，取得資格後，只要透過「我的新北市」APP 錢包支付100元，或是直接使用1,000元住宿優惠券完成消費折抵，就能額外獲得總價值500萬元大獎的抽獎門票，快把握好康！

碧潭吊橋。圖／新北市政府觀光旅遊局
碧潭吊橋。圖／新北市政府觀光旅遊局

板橋435藝文特區。圖／新北市政府觀光旅遊局
板橋435藝文特區。圖／新北市政府觀光旅遊局

115年上山下海 E宿新北打卡趣

．參加方式：下載「我的新北市」APP （Android | iOS），完成會員註冊及錢包開通，依指定路線完成數位集章。

・活動內容：首波發放8,000張1,000元新北幣住宿優惠券，可折抵合作旅宿住宿費用。

・抽獎資格：完成指定任務後，以APP錢包支付100元或使用1000元住宿優惠券消費，還可取得抽獎資格。

住宿券使用期限：至116年12月31日止。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

國旅 北海岸 新北景點 鶯歌老街 淡江大橋 野柳女王頭 住宿券

相關新聞

台南西市場美食區特輯｜「慢煮·雲日常」朵雲ICE進駐！手切冰、甘蔗片冰，多種創意冰品一次滿足

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南西市場美食區特輯｜朵雲冰淇淋進駐！手切冰、甘蔗片冰，多種創意冰品一次滿足。今天來台南西市場找美食啦～台南天氣炎熱非常適合吃冰消暑，我最愛的朵雲冰淇淋在西市場美食區「慢煮·雲日常」駐點了，除了有美味的手切冰以外，還有甘蔗片冰也很特別，馬上來分享給各位冰友囉～

國旅補助現省1000元！ 新北14條超美路線集章打卡「免費拿住宿金」 8000張優惠券爽用到明年

新北市推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」計畫，旅客只需完成指定路線集章，即可領取1,000元住宿優惠券及抽獎機會，首波釋出8,000張，使用期限至2027年12月31日。

就算只有兩天一夜也要去！花蓮七星潭慢旅行：卵礫石海岸、太平洋浪聲與四間值得停留的在地風土小店

短短兩天一夜，當然不足以看遍花蓮，但已經足夠，讓自己重新進入太平洋與七星潭的節奏。七星潭的節奏，不只存在於海浪裡，也延伸到周圍每一家店、每一道料理，以及每一位選擇留在這裡生活的人；當旅行開始放慢，花蓮地方的氣味、料理的溫度，以及人與土地之間的關係，也才真正慢慢浮現。

漢堡料多到高度驚人！「白貓散步」變更寬敞氣派了 時隔多年再訪依然保有水準

udn走跳美食／強生與小吠 這家▸白貓散步＊Gatto Bianco◂強生與小吠在2014年就造訪過啦！而他們在2021年3月時搬家到目前在龍富十五路的新址，最近有時間想說再來造訪看看囉！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。